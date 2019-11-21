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 Суспільство
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Все про:розслідування (1586) злочини проти Майдану (38) Разумков Дмитро (292)

 Справи Майдану не закинуть, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив журналістів, що розслідування справ про злочини на Майдані незалежності є важливими, і їх не збираються припиняти.

Про це він заявив під час візиту до Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

"Розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності - важливі і не будуть припинені", - зазначив Разумков, відповідаючи на запитання журналістів щодо річниці початку Євромайдану.

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.

Читайте також: У "справах Майдану" розслідувалося все, що завгодно, крім, власне, подій на Майдані, - Рябошапка

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено мінімум до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161146
 
   
 Топ коментарі
 
Главный майданщик обозвался.....небойсь тогда за Януковичем бегал чмошник зелёный
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У тебя там Портнов под боком сидит. А ты тут сказки рассказываешь на ночь.
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от поки нелох мовчав , то якась надія ще була ...
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Главный майданщик обозвался.....небойсь тогда за Януковичем бегал чмошник зелёный
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У тебя там Портнов под боком сидит. А ты тут сказки рассказываешь на ночь.
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їх не забросят, а сховають..... ну не буде ж антимайданівець Труба сам проти себе вести розслідування Дела Майдана не забросят, - Разумков - Цензор.НЕТ 3613
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Скажи а чи відомі винні в розстрілі на Майдані?
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не знаю, я ж не слідчий.....а те, що Труба антимайданівець - факт відомий.....конфлікт інтересів
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Я чому питаю у тебе. Генеральний прокурор України Юрій Луценко ветеран Майдану мав всі можливості розслідувати вбивства на Майдані. при тому що була воля політична. Все на гарячому можна було розкрили за 1 рік Але мені важко повірити що всі напрацювання правоохоронної системи помножили на нуль
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антімайданівець поставлений на посаду бульдозеристом парашенкой
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Якщо відомі винні потрібно було передавати обвинувальні акти в суд і виносити заочно
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там якісь проблеми із цим законом про заочне засудження .... ніби ВР його не прийняла, чи прийняла з обмеженим терміном дії.... щось таке
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Я хотів поцікавитися ще на одну тему в тебе. Чому після агресії Росії на Крим і Донбас українські патріоти пішли захищати Донбас а про Крим забули? Дела Майдана не забросят, - Разумков - Цензор.НЕТ 1681
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в Криму все відбулося досить швидко і з одним пострілом....тоді загинув один наш військовий....і з Криму кацапи дальше не пробували просуватися ....та й армія почала хоч якось організовуватись якраз тоді, коли на бімбасі почалася колотнеча
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Ну все таки Крим же українська земля. Коли заміс пішов на сході першими пішли захищати добровольці на Схід а ось про Крим забули.
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Крим був захоплений, по суті, в період Майдану і безвладдя в Україні..... а планувалося це кілька років до того
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ну і Донбас був захоплений в період Майдану. А вот добровольці пішли на тільки Схід. І у мене виникає дуже неприємна думка про Крим
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воювати з таким військовим угрупованням, як в Криму - це купа жертв....та й далі вони не лізуть, а на бімбасі - це оборона, щоб не просувалися далі
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от поки нелох мовчав , то якась надія ще була ...
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только что передали- стефанчук повесился, из-за того ,что заставили отдать деньги, выделенные на аренду квартиры
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брехня....жодна мотузка цю тушу не витримає Дела Майдана не забросят, - Разумков - Цензор.НЕТ 4644
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канат от строительного крана , для подъема жб конструкций,
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Це все зветься "забовтувати лоха". Причому Зєлупа та підзєлупні почали робити це в активний спосіб по всім напрямкам останнм часом.
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так і мало бути! Першого грудня Майдан ще був мирним, протестним! А не бунтом - хоча сволотовці та інші провокатори збиралися використати Майдан в своїх екстреміських цілях.
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Дивно, що досі справа розстрілу на Майдані не розслідувана та не передана до суду.
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Если зебил что-то пообещал - значит сбрехал. Скоро портнов начнет сажать евромайдановцев, а ССберкутню будут награждать.
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"Воно тобі так треба, як до сраки карі очі!"©
Пять лет прошло, ПЯТЬ. Тем более, нынешняя власть к Майдану отношения, как-бы, не имела. А вдруг выяснится, что имела (отдельные ЗЕлёносопельные персонажи) и, как-бы, не совсем с правильной стороны? Будут эти дела валяться у какого-нибудь назначенного заведомо крайним следователя, которого при необходимости публично высекут за отсутствие практических результатов, потом по тихому отправят на повышение. И так до тех пор, пока всё забудется или перебьётся новыми не менее трагическими событиями, коих ещё будет.
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Ця ригівська морда, буде ще щось про Майдан вякать, дожились!
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Естественно не бросят., на этом деле есчо много можно БАБЛА поиметь.
Один следователь " не пришей к пи....де рукав" в месяц ворует не менее 100.000 гривасиков. Справи Майдану не закинуть, - Разумков - Цензор.НЕТ 6251
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Разумков не врет!. Выкормыш Партии Регионов и реально ученик Портнова, Разумков перенял от своих хозяев иезуитскую манеру общения: формально говорить правильные вещи, но при этом извращая не просто смысл, а реальность как таковую. Например, здесь он действительно говорит правду, свою правду. Да, они дела по Майдану не забросят, потому что по этим материалам УЖЕ пытаются репрессировать ряд организаторов Майдана и политических противников Хремля и Коломойского. Этот кгб-шный стиль коммуникации нынче моден в пророссийских кругах и идет от кремлевских бонз, непосредственно от Хутина. Не факт, что эти игры в реванш будут иметь какие-то реальные долгоиграющие последствия для Майдана и его сторонников, но информационные миазмы уже пошли вонять по мировым городам и весям, что возможно и есть основная цель - маленькая грязненькая информационная диверсия. "Сурковщина" классик.
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ага, посіпака януковоща знову пасту на вуха вішає, хавайте піпл... розумков, ти кацап троянський!!!!
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Дела Майдана не забросят, - Разумков

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звісно, що не забросите, ***** наполягатиме на продовжені. Тому будете розслідувати далі в контексті "злочинів" учасників Майдану.
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Ну сразу всем похорошело от таких обещаний. Дела не отберет. Придурок.
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