 На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Донецькій області.
"Від нинішнього дня в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України. Станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів", - сказано в повідомленні.
Піротехнічні розрахунки ДСНС при цьому обстежили територію площею 0,01 га, вилучили і знищили 3 вибухонебезпечні предмети.
У пресслужбі зазначили, що в розмінуванні та демонтажі бліндажів від ДСНС брали участь 30 рятувальників і 13 одиниць техніки.
"Продовження робіт заплановано на 9:00 22 листопада 2019", - додали в ДСНС.
Напередодні, 20 листопада, штаб ООС повідомив, що на ділянці розведення Петрівське-Богданівка завершено розмінування.
При цьому окупанти здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів поблизу ділянки розведення №3 - Богданівка і Петрівське.
Попрошу не перекладывать с больной головы на здоровую.
Мишебратам потім що нові там копати?
"Украинские военные вернутся на прежние позиции в случае, если боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе сорвут разведение сил и средств на участках линии разграничения."(с) - из заявления министра обороны Андрея Загороднюка 10.11.2019
як котят розвели.....
"У четвер, 14 листопада, українська активістка Наталія Журбенко зі Станиці Луганської розповіла, як там змінилося життя після початку відводу українських військ. За словами, Наталії Павлівни, її сусіди, побоюючись, що тепер в їх будинок в будь-яку хвилину можуть завітати російські найманці, екстрено переїхали в Одеську область: багатодітні батьки не хочуть ризикувати своїми сімома дітьми, передають Патріоти України."
Проукраїнські залишились без захисту і зараз там вся вата "васпряла духом". Ось головний результат.
Если они не будут наступать - зачем разбирать, кому они мешают?
Сопля должна сидеть за измену...
Украинцы в Украине снимают за счет украинцев мины и укреплинию направленную что бы сдержать агрессора?
Или я что то не так понимаю?
4, 5, и 6 фото. Разминирование 1 сотка 10 на 10 метров в день. Это руками просеить можно.
Весь день мороз и ветер очень сильный. Не позавидуеш.
Я когда проезжаю Марьянский КПП от смеха падаю.Трасса к евро отремонтированная. обочина 1 метр бурьяном поросла. Везде на обочине указатели "Мины". За обочиной (1 метр) поле только убрали подсолнух, палки стоят. Народ раньше в туалет бегая просто мины??? перешагивал.
В среду, 20 ноября, завершился процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев. Источник: https://censor.net.ua/n3160762
21.11.19
Пиротехнические расчеты ГСЧС при этом обследовали территорию площадью 0,01 га, изъяли и уничтожили 3 взрывоопасных предмета.
В пресс-службе отметили, что в разминировании и демонтаже блиндажей от ГСЧС участвовали 30 человек личного состава и 13 единиц техники. Источник: https://censor.net.ua/n3161145