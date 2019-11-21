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Все про:Донецька область (2343) ДСНС (2143) розмінування (249) розведення сил (95) Петрівське (32)

 На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Інженерна група ДСНС України взялася до демонтажу бліндажів у Петрівському на лінії розмежування. За сьогодні вдалося демонтувати 2 бліндажі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Донецькій області.

"Від нинішнього дня в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України. Станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів", - сказано в повідомленні.

Піротехнічні розрахунки ДСНС при цьому обстежили територію площею 0,01 га, вилучили і знищили 3 вибухонебезпечні предмети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На ділянці розведення сил Петрівське-Богданівка розміновано 17,6 га, - ДСНС. ФОТО

У пресслужбі зазначили, що в розмінуванні та демонтажі бліндажів від ДСНС брали участь 30 рятувальників і 13 одиниць техніки.

"Продовження робіт заплановано на 9:00 22 листопада 2019", - додали в ДСНС.

Напередодні, 20 листопада, штаб ООС повідомив, що на ділянці розведення Петрівське-Богданівка завершено розмінування.

При цьому окупанти здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів поблизу ділянки розведення №3 - Богданівка і Петрівське.

На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 01

На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 02
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 03
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 04
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 05
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 06
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 07
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 08
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 09
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 10
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 11
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161145
 
 
 Топ коментарі
 
Будуть збудовані бліндажі біля офісу зебіла...
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Покажіть як свої бліндажі демонтуть кацапи !
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а гавнокомандующій казав, якщо обстріли продовжаться, то наші війська тут же повернуться на попередні позиції.......питання - в розібрані бліндажі? На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7006
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Будуть збудовані бліндажі біля офісу зебіла...
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І там буде встановлено твій бойовий диван, зебіл?
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бостууга - ти вже перезувся лугандонский зелеЙовбак ?
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Зачем мне знать ваши расценки?
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Спрашиваю еще раз. Мадам! Вы свои шедевры с окопа пишете? Или смените пластинку про диван, или, сделайте одолжение, заткнитесь
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Т. е. это я тут про "блиндажи на Банковой" пишу, а не вы, воены диванов?
Попрошу не перекладывать с больной головы на здоровую.
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мадам. Напомню Принципиально не конфликтую с женским полом. Но, насколько мне известно у женщин одна крепость, ниже пояса и та не всем сдается. Ухожу спать. а вам советую посмотреть сегодняшний выпуск "Антизомби" Если есть мозги вы все поймете
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От дурість?
Мишебратам потім що нові там копати?
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Правильно делают, нам не окапываться надо, а с Пэтрухой в атаку сразу пойдем.
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Який Петруха? Там же у вас Льонька головний.
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Йому Порошенко мізки засрав, досі його згадує.
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Покажіть як свої бліндажі демонтуть кацапи !
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головне, щоб деревяні штучки не дати лугандонам, нехай вугіллям палять себе
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Hehe - як для мене, но мені лугандони нахер не потрібні. А на місці тієї ОРДЛО треба зроби полігон ВСУ. Хто залишиться, та й чорт з ними.
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а гавнокомандующій казав, якщо обстріли продовжаться, то наші війська тут же повернуться на попередні позиції.......питання - в розібрані бліндажі? На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7006
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не видавай геніТальний задум гімнакомандуючого ...
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И не боятся же. Пуйло накажет, блиндажи должны были оставить для ихтамнетов.
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73% зелеЙовбаків, це вашими руками робиться. Дибили ***
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А когда Порошенко планово сдал Дебальцево, часть территории Украины, то это и твоими руками делалось?
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Нужно было за сраное Дебальцево положить десять тысяч солдат? Никто его не сдавал, это было поражение от армии, которая в десять раз превышала по силе тогдашнюю украинскую армию.
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Ты еще тут сочини, что эта армия "которая в десять раз превышала по силе тогдашнюю украинскую армию" вся-вся-вся до последнего солдата выехала с территории россии, начиная с дальнего востока, построилась на Донбассе колоннами и атаковала Дебальцево.
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зе-командисты врут как дышат:

"Украинские военные вернутся на прежние позиции в случае, если боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе сорвут разведение сил и средств на участках линии разграничения."(с) - из заявления министра обороны Андрея Загороднюка 10.11.2019
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Нє,ну що можна сказати- ідіоти, #об вашу мать....
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Уму непостижимо,честное слово. Зелемазохисты.
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воїни України кров'ю землю відвойовували, а зараз зейло здає Українську Землю!!!
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А Дебальцево, Украинскую Землю, кто сдал?
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***** на встречу не согласен а для клоуна селфи с ним капец как надо.
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Приятно, когда люди занимаются, в самом деле, нужным и полезным делом....
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Суфлехим Такац 43394649 - лучшее и полезноє дело, єщо впереди. Сравнять с землей все єто ОРДЛО вместе с "лубителями рускаво мира". На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 81
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Сравнять с землей?.... Вы сами понимаете, что ваши фантазии не имеют ничего общего с реалиями....
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Суфлехим Такац 43394649 - да вот мои фантазии вполне реалніе, как 2+2. И єто касаєтся те только лугандонии, а всей свиноКацапсинной расее с ее населением недочеловеков
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рогатий, йди путін-***** у пупок поцілуй...
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Например тебя в спам отправляют,козломордый.
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хто ще вірить , що ЗСУ повернуть назад на ці позиції?
як котят розвели.....
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Там, в зелином договорняке, наверное, где-то мелким текстом ещё указано куда оружие и военную технику свозить? На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6977
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У рашці з'явилась нова нагорода за особливі досягнення .

На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3487
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Після розведення проукраїнським активістам почали погрожувати: "Вон на том сталбе висеть будете".

"У четвер, 14 листопада, українська активістка Наталія Журбенко зі Станиці Луганської розповіла, як там змінилося життя після початку відводу українських військ. За словами, Наталії Павлівни, її сусіди, побоюючись, що тепер в їх будинок в будь-яку хвилину можуть завітати російські найманці, екстрено переїхали в Одеську область: багатодітні батьки не хочуть ризикувати своїми сімома дітьми, передають Патріоти України."
Проукраїнські залишились без захисту і зараз там вся вата "васпряла духом". Ось головний результат.
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Зеля зуб давал,что всех защитит. Зеля-обманщик?
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Наверняка зуб - вставной, собственніми зубами так не разбрасіваются.
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Для того, чтобы это понять, войска разводить не нужно было. Это описывали в деталях ДО разведения. Но у зебилов есть свой, особый план.
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А вот у меня вопрос , на какие позиции теперь вернётся наша армия в случае прекращения перемирия ???
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Какой вопрос, с Пэтрухой в атаку, не х....... й сидеть в блиндажах.
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и пойдут, только больше погибнет из-за таких падл...
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Новые позиции должны быть на границе. Километр туда-сюда, мышинная возня.
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Так надоело чернуху в нашей жизни видеть. Но есть и в этот раз сильная уверенность глядя на демонтаж---ох и пожалеем скоро, до скрипа на зубах! И в который раз. Ох и оторжутся над нами негодяи там и падлики морозовы здесь!
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Отвели войска - а зачем разбирать ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ?
Если они не будут наступать - зачем разбирать, кому они мешают?

Сопля должна сидеть за измену...
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Я все правильно понимаю?
Украинцы в Украине снимают за счет украинцев мины и укреплинию направленную что бы сдержать агрессора?
Или я что то не так понимаю?
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Порошенко же сдал Дебальцево, чтобы сдержать агрессора.
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Сдал... Но потери врага превышали наши раз так в 5, как минимум. Какая связь с нынешней ситуацией? Мы просто двигаем линию фронта в нашу сторону без всяких гарантий.
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Пока дебилы демонтируют, кацапы продвигаются вперед. Потому что верховный говнокомандующий в Украине - тупорылый малороский лошара!
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зачем демонтировать, они же сказали если что за 5 сек вернутся, в голое поле под обстрел?
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ОООЧЕНЬ громко сказано- это не демонтаж, а элементарное разрушение
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обследовали территорию площадью 0,01 га, Источник: https://censor.net.ua/n3161145
4, 5, и 6 фото. Разминирование 1 сотка 10 на 10 метров в день. Это руками просеить можно.
Весь день мороз и ветер очень сильный. Не позавидуеш.
Я когда проезжаю Марьянский КПП от смеха падаю.Трасса к евро отремонтированная. обочина 1 метр бурьяном поросла. Везде на обочине указатели "Мины". За обочиной (1 метр) поле только убрали подсолнух, палки стоят. Народ раньше в туалет бегая просто мины??? перешагивал. На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4638
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Дезинформация от Штаба?
В среду, 20 ноября, завершился процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев. Источник: https://censor.net.ua/n3160762

21.11.19

Пиротехнические расчеты ГСЧС при этом обследовали территорию площадью 0,01 га, изъяли и уничтожили 3 взрывоопасных предмета.
В пресс-службе отметили, что в разминировании и демонтаже блиндажей от ГСЧС участвовали 30 человек личного состава и 13 единиц техники. Источник: https://censor.net.ua/n3161145
На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5879
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