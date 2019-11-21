 Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук представництва ЄС.
"Ми вітаємо Україну з Днем Гідності та Свободи. Шість років тому героїчні українці вийшли на Майдан заради боротьби за свою гідність і європейське майбутнє. Ми ніколи не забудемо ті драматичні події та людські жертви. Євросоюз твердо підтримує Україну в забезпеченні заможного, демократичного і безпечного майбутнього для своїх громадян", - йдеться в привітанні.
Нагадуємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме в ці дні в Україні почалися Помаранчева революція 2004 року і Революція гідності 2013 року.
Партія регіонів
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«Партія Регіонів
На III позачерговому з'їзді в березні 2001 року від надмірно довгої назви партії відмовилися на користь короткої - Партія регіонів. За недоцільне визнали й інститут співголів, з того часу у партії єдиний лідер.
З 2001 року Партію регіонів очолив Микола Азаров, який тоді обіймав посаду голови Державної податкової адміністрації України. »
По факту обрали педофілів, рекетирів, сутенерів, гвалтівників та інших "спасітєлєй" від режиму Порошенка;
Скажи, хто твій обранець і я скажу, хто ти...
Бо прекрасно знав, що Руслан набере обмаль відсотків.
А вибір був між Порошенком і Зеленським. Тобто між Україною і Малороссійскім Фєдєральним Округом.
Ти обрав МФО.
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
Ану впірьод : «А тьі што вєрішь Азарову ?»
А це фото тобі на добру згадку... в шоколадну рамку заведи...