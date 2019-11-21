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 Політика України
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Все про:привітання (441) Євросоюз (2700) День гідності і свободи (31)

 Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи

Представництво Європейського союзу в Україні привітало українців з шостою річницею Революції Гідності і заявило про підтримку України на шляху до демократичного майбутнього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук представництва ЄС.

"Ми вітаємо Україну з Днем Гідності та Свободи. Шість років тому героїчні українці вийшли на Майдан заради боротьби за свою гідність і європейське майбутнє. Ми ніколи не забудемо ті драматичні події та людські жертви. Євросоюз твердо підтримує Україну в забезпеченні заможного, демократичного і безпечного майбутнього для своїх громадян", - йдеться в привітанні.

Нагадуємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме в ці дні в Україні почалися Помаранчева революція 2004 року і Революція гідності 2013 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161144
 
   
 Топ коментарі
 
Столько на Цензоре людей, которым Порошенко нанёс непоправимую психическую травму. Соболезную...
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Зелебобіки обирали весільних фотографів, блогерів, клоунів, безробітних і інших проХВесіоналів;
По факту обрали педофілів, рекетирів, сутенерів, гвалтівників та інших "спасітєлєй" від режиму Порошенка;

Скажи, хто твій обранець і я скажу, хто ти...
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Оказалось, что не всем в Украине нужно достоинство и свобода. Реванш идёт полным ходом.
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На чолі держави - колишній генеральний продюсер телеканалу "Інтер" часів Віктора Януковича, а на чолі парламенту - колишній активіст Партії регіонів
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А бывший основатель партии рыгов никак не успокоится, что его выкинули с президенства.
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Ну тиж скунсе форумний, прекрасно знаєш що засновниками ПР були Рибак і Азаров.
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Партія регіонів
Читаємо:
«Партія Регіонів
На III позачерговому з'їзді в березні 2001 року від надмірно довгої назви партії відмовилися на користь короткої - Партія регіонів. За недоцільне визнали й інститут співголів, з того часу у партії єдиний лідер.
З 2001 року Партію регіонів очолив Микола Азаров, який тоді обіймав посаду голови Державної податкової адміністрації України. »
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Николай Азаров: Порошенко никогда не был основателем Партии Регионовhttps://www.youtube.com/watch?v=uiXpSYm11Ps
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Столько на Цензоре людей, которым Порошенко нанёс непоправимую психическую травму. Соболезную...
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Колишній президент - один з організаторів партії ригоаналів і міністр економічного розвитку при януковощу...
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Зелебобіки обирали весільних фотографів, блогерів, клоунів, безробітних і інших проХВесіоналів;
По факту обрали педофілів, рекетирів, сутенерів, гвалтівників та інших "спасітєлєй" від режиму Порошенка;

Скажи, хто твій обранець і я скажу, хто ти...
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То значить, що ти по факту проголосував за Зеленського.
Бо прекрасно знав, що Руслан набере обмаль відсотків.
А вибір був між Порошенком і Зеленським. Тобто між Україною і Малороссійскім Фєдєральним Округом.
Ти обрав МФО.
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Я проголосував за того, за кого хотів... Що рошенівська свинота, що клован мені однаково огидні...
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Ну тоді ти просто розумово відсталий двбб..,а мені здається ,що ти лахта високооплачуваєма 30 срібниками за мову
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Кірюша, лапоть, такого слова високооплачуваєма в українській мові немє... краще йди голосуй за свого ***** ... нічого тобі тут робити...Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи - Цензор.НЕТ 3514
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я можу помилятись ,бо я з хрюськомовного регіону ,але я правий в головному,що ти- мерзота запроданська і москалям ти не знадобишся ,коли там почне все валитись ,ну да в тебе вже буде багато срібників ...
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От по-*мишебратські*і поспілкувались ,йди пішачком на еротичні пригоди...
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"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".

https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html



Ану впірьод : «А тьі што вєрішь Азарову ?»
Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи - Цензор.НЕТ 3239


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міністр економічного розвитку при януковощу - ану спростуй і це...
А це фото тобі на добру згадку... в шоколадну рамку заведи...
Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи - Цензор.НЕТ 9795
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Пока Богданы, Рябошапки и прочие Трубы шкварятся в скандалах, а Моника вообще забила на внешнюю политику, - Порох выполняет обязанности Президента - борется за Украину на международной арене, за санкции против страны-агрессора, за интеграцию в ЕС. Респект
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Працював. Бо Порошенко фахівець. Закінчив Університет ім. Т.Г. Шевченко. Економіст-міжнародник. Володіє 4 мовами.
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и мы вам в европе желаем единства, предерживаться демократических принципов а не ловиться на корупционно-разделяющие уловки кремля......
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На самміті ЄНП в Загребі походу якийсь із двійників ***** з короваєм на голові
Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи - Цензор.НЕТ 7083
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Ми тут всі ну просто акуєнно задоволені! Щоб ви так жили!
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Не хорошо желать людям несчастье.....
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Так люди якраз в Европі люди і живуть за наш рахунок,щоб ти знав...
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Заграница нам поможет ©
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Та,власне,заграніца вам і допомогла,а фулє ти тут ще кукарєкаєш.... власне,йшов би ти нах...
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Вам- татаромордовской дичи не помогут больше ,только гуманитарной едой,когда голодать массово начнете,а ведь начнете,* серп и молот -смерть и голод*доказано более чем 100 летней вашей позорной историей...
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Спасибо ЕС, вашим поздравлением я рассчитаюсь за коммуналку.
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Продай комп, мабуть вистачить на кілька комуналок. І гидити менше будеш.
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За достоинство и свободу народу Украины еще предстоит сразиться и не раз. И не только с ****** и его парашей
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Сьогодні День УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ Гідності та Свободи!
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В Саранске НАЗВАЛИ ФЕЙКОМ КРЕМЛЁВСКИЙ ДОКУМЕНТ О ПОДГОТОВКЕ ДЕПОРТАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ Мордовии- газета "МоРдовский Рабочий"
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спасибо, лицемерненькие вы наши партнёры. могли бы проще написать: ну и проблему вы нам подкинули, как же теперь торговать с мокшами заявлять о незыблемых европейских )) ценностях?
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У зебилов и кремлеботов от одного слова - Евромайдан уже пылают пердаки. А есть еще адские для их мозга слова - достоинство и свобода.
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