 Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук представництва ЄС.

"Ми вітаємо Україну з Днем Гідності та Свободи. Шість років тому героїчні українці вийшли на Майдан заради боротьби за свою гідність і європейське майбутнє. Ми ніколи не забудемо ті драматичні події та людські жертви. Євросоюз твердо підтримує Україну в забезпеченні заможного, демократичного і безпечного майбутнього для своїх громадян", - йдеться в привітанні.

Нагадуємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме в ці дні в Україні почалися Помаранчева революція 2004 року і Революція гідності 2013 року.

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