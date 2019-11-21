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 Економіка, Фоторепортаж
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 На Полтавщині податкова міліція блокувала продаж через інтернет фальсифікованого алкоголю. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області зупинили продаж фальсифікованого алкоголю і вилучили велику партію підробленого товару.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Полтавщині податкова міліція блокувала продаж через інтернет фальсифікованого алкоголю 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено жителя регіону, який, використовуючи спеціалізований інтернет-ресурс і послуги логістичних компаній, здійснював збут фальсифікованих алкогольних напоїв, які зберігав у власному гаражному приміщенні.

На Полтавщині податкова міліція блокувала продаж через інтернет фальсифікованого алкоголю 02

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За результатами вжитих заходів у правопорушника вилучено та передано на відповідальне зберігання 3 тис. 420 літрів фальсифікату, розлитого в пакети типу "bag-in-box", вартістю понад 615 тис. грн.

За цим фактом складено та направлено до суду протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 - 5 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161140
 
 
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слава богу я не у этих барыг спирт покупал. У них вонючий был.
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