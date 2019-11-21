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Матеріали за темою:
Все про:зґвалтування (100) Слуга народу (500) Іванісов (11)

 Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова

Злочин депутата Романа Іванісова підтвердила сама жертва зґвалтування. Вона розповіла жахливі подробиці події, які все життя намагалася забути.

Як передає Цензор.НЕТ, жінка поспілкувалася по телефону з ТСН.

Вона розповіла, що їй тоді було 25 років, у неї була маленька дитина - і вона досі не знає про ці події. Дівчину, за її словами, силоміць затягли в машину четверо хлопців, де її тягали за волосся, били і ґвалтували.

"Я намагаюся про ці речі не згадувати, бо хорошого мало. Не кожен знає, як людина почувається перед смертю. А я знаю, що людина перед смертю відчуває, як це - з життям прощатися, з дитиною подумки прощатися, моїй дитині тоді було два роки", - сказала вона.

"Це справді було насильство. Я йшла з подружкою, вони насильно затягли мене в машину, вони мене тягнули за волосся, у мене вся голова була "синя" - в синцях, це все було", - розповіла жінка.

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За її словами, злочин набув розголосу в Куйбишеві, де все і сталося. У рідному місті її травили після зґвалтування, постійно тиснули, а справу хотіли "зам'яти".

"У машині було четверо - двом, здається, по 16 років і двом по 19, здається. Їх було четверо, серед них був син мера Бердянська, прізвище я вже не згадаю. Справу вели запорізькі слідчі, саме із Запоріжжя, тому що в Куйбишеві у нас все хотіли зам'яти. У мене десь є вирізка з газети, де написано приблизно "жертву ґвалтували в мерській Волзі". Всі в Куйбишеві про це знали, в мене плювали", - розповіла жінка.

"Всі четверо отримали різні терміни, і жоден із них не відсидів свій термін повністю. Тому, що вони до мене приїжджали по черзі щодня, дзвонили, тероризували. За цей тиск я писала прохання якісь, щоб їх відпустили. Це був такий жах, я так старалася все забути, що зараз все повністю не згадаю. Мені і роботу довелося змінити через це, і багато інших неприємностей пережила", - поділилася жертва.

Жінка зізналася, що вже не вірить у справедливість: "Я стільки несправедливості пережила у своєму житті, що просто не вірю".

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161139
 
 
 Топ коментарі
 
інші троє теж в СН я сподіваюся?
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Уж этот послужит народу. Трэш.
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Похоже этому пидору из сук народа надо бы досидеть.
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да в каком тренажерном зале? о чем вы? в цирюльне/шугаринге он, к нормандскому формату места готовит.....
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То вона не була неповнолітня.
І гвалтування було груповим.
Цим виродкам мали дати мінімум по 10 років.
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Давайте про Рабиновича лучше. Он тоже сидел!
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Іванісов 2010-2015 рік депутат Рівненської обласної ради від "Батьківщини!
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так в БЮТі було багато педофілів..були навіть і вбивці..власники лісових угідь))
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йааа люблю свою страну
люблю свою жену
люблю свою собааааку

прааааституток я люблю,
хотя анал табу,
а так хотелось раааком

на животу вот-тут
должность натру
слуге народа
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У вас є борода та бажання замовляти повій із ВР?
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Є час збирати образ, а є час розкидати зебілів
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В теории он должен был бы сегодня лишиться мандата. Так вчера вещал Великий Скоморох....
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1. что вы хотели? народ в партию набирали по тревоге, ибо партия СН была фейком, пустой ... вот результат и это только начало.
2. по Иванисову ..., а давайте его опять, еще раз осудим, дадим 50 лет расстрела и все пожизненно ...?
а шо, норм будет, плебс жаждет зрелищ, вон и потерпевшую разыскали, интервью взяли, экс- вертуха письмо- мемуаров на Цензор наваял, ща "праведный гнев пролетариата" перекинется на Иванисова, а неЛОХ его из партии выгонит, а там глядишь и его рейтинг рости начнет ...
а давайте всех, кто был осужден, отбыл наказание и с кого на сегодня уже снята судимость, осудим еще раз... ну что бы не забывали кто они, а кто мы.... Они насиловали меня вчетвером в авто и там был сын тогдашнего мэра Бердянска, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа Иванисова - Цензор.НЕТ 2998
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Может ли осужденный быть депутатом?
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Это какую наглость надо иметь, что бы с реальным изнасилованием, баллотироваться в депутаты?
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Такую же, как и будучи безграмотным клоуном лезть в главдипломаты воюющей страны.
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Це звичайний зебілізм, який раніше один режисер єврейського походження назвав звичайним фашизмом🐸
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а ********* в руководстве страны это нормально?
... а да, мы же уже типа европейцы, тогда нормально ...
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вон у Яныка было 3 судимости, было там изнасилование и ни че ... почти нормально в презиках побыл, чуть не дотянул ...
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Так там его Бамбас выбрал... Себе подобного выбрали.
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И петя не побрезговал у него министром быть.
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Это просто подонок. Но в то же время депутат партии Порошенко Ахтем Чийгоз пьяным сбил насмерть беременную женщину, и даже не понес за это наказания. Из-за преследований милиции и Чийгоза семье погибшей даже пришлось обратиться к президенту.
Это же лицемерие.
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- Сбил ее - и его машина ее тащила от пешеходного перехода до самого поворота. Не то, что в тюрьму не посадили - даже никто права не забрал.

Тогда даже уголовное дело не возбудили, - рассказывает Виталий Курбатов. В 2004 он представлял интересы родных погибшей Светланы в суде. Расследование шло не один месяц - проводились разные экспертизы. Но в результате - состава преступления в том, что произошло - в милиции НЕ усмотрели. По одной из версий - шел дождь и Чийгоз просто не увидел женщину на дороге.

https://podrobnosti.ua/864687-krymskij-mazhoritarschik-nasmert-sbil-devushku-i-ne-pones-nakazanija.html
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1. Мажоритарщик не баллотируется от партии.
2. Ну а сравнить наезд в дождь с групповым изнасилованием - это надо иметь извращенный склад ума.
3. Событие 2004 года - при чем тут Порошенко с БПП............... Внимательнее читайте свои же ссылки и не путайте БПП с Батькивщиной.
4, То, что пьяный был сами придумали или подсказал кто
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Вот прямо в тот самый момент? Какая осведомленность. А пруф то какой мосчный. Из гавноинтера во время выборов по оппозиционному рыгам кандидату. Они и не такое придумывали чтобы убрать конкурента. А даже если и правда,то что? Это как-то оправдывает иванисова?
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Є документи та рішення суду, чи у вас кацапські переконання?
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Дело в том что Чийгоз в тот самый момент когда сбивал женщину, распивал алкоголь вместе с прокурорами. У родных фактически не было никаких шансов добиться правосудия.
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А ще він обматюкав кацапів. Краще напиши хто тиє, та звідки твоя пропаганда.
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Прям в тот самый момент? Прям за рулем? А прокуроры за руль держались или как?
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И кто сказал что у нас в Украине ПОЛИЦИЯ??? у нас теже яйца только в профиль ---- мусара. Они насиловали меня вчетвером в авто и там был сын тогдашнего мэра Бердянска, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа Иванисова - Цензор.НЕТ 160
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Сколько живу,не могу понять,что это"погашеная судимость" ? Ну как так, человеку жизнь поломали, ну и ладно , погасили и все отлично, можно дальше быковать!
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А вчера ублюдки из администрации ГПУ пытались опровергнуть эту информацию. Это всё что нам нужно знать о нашем славном ГПУ, самый нормальный оказался Рябошапка который сразу сказал что судимость была. Остальные же эту мразь пытались отмазать.
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Hawthorn Healing‏ @hawthornhealin1 5 ч.5 часов назад

Я живу в произведениях Леся

"...цинічний ґвалтівник собак та кіз, а нині - член палати лордів..."
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ну и продолжим изучать творчество Подеревянского

он хорошо описал как голосовали за Зеленського :
" А давай плану покуримо а потім підему якусь ху..ню зробим "
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А шо вы на зеленского и на СН БАТОНЫ КРОШИТЕ??? это блаженные люди которые не знают как честно зарабатывать деньги. Они насиловали меня вчетвером в авто и там был сын тогдашнего мэра Бердянска, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа Иванисова - Цензор.НЕТ 2813
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помнится пару месяцев назад один сильно зеленый персонаж здесь на форуме распинался о том что раньше в Раде сидели только воры и подонки а теперь пришли новые честные и благородные
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Эти все "честные" перебежали из БПП, покрасились и скрыли свое криминальное прошлое...
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У тебе нема нудоти від твоєї брехні?
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меня мучают сомнения . а не ты это был ? Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова - Цензор.НЕТ 8319
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А к Кучме ни у кого претензий нет? Как можно насильнику давать помилование?
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Так а как не помиловать когда сам в убийстве подозревается. Надеюсь хоть в аду ему черти « смолоскип» в анус засунут. Ненавижу это чмо которое привело во власть бандитов и проходимцем.
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Да уж, открывается потихоньку информация о зебильной мрази.
На фоне таких насильников волохатый анальный дыпломат - образчик морали.
А сколько мы еще не знаем о самом ГлавЗебиле - или кто-то верит, что он платил налоги?
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Про головного зеленського знають дуже гарно на расєї, скільки він там був, бухав,яку наркоту вживав, скільки повій до нього приходило, а може і не тільки повій..., Будьте впевнені, там вже досьє і компромат на нього не на одній сотні сторінок зберігається.
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Гражданское общество,может подать иск на Слугу о нанесённом обществу моральном ущербе с правом выплаты обществу компенсации в виде исключения Иванисова из политической жизни и запретом занимать руководящие посты.Це касается всех тадепутов хитросделанных.Если ты чмо,не лезь в политику,не позорь Украину.
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Прокинься і зрозумій, що зараз нема "громадянського суспільства"
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Народ , вы думаете мандат сдаст ? Шоб вы не сомневались выкрутится , и зе кодляк ему поможет.
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слуги евсиловали вчетвером... вот падльі!
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Хочу уточнить. Ей было 25 а депутата судили за изнасилование несовершеннолетней. Какая-то неточность.
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Говорят Слуги в шоке от последних сливов, Труба и Иванисов в панике).
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извращенцы, насильники, взяточники, шулеры, наркоманы, шлюхи, пилильщики бабла, решалы и т.д. зельц ты кого с собой привел во власть? Боже бедная моя Украина!!!
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Никто у него мандат на заберёт! Потому, что на новых выборах у зеленой мрази шансов 0! А "штык" в парламенте терять нельзя! Поэтому, будет сидеть под куполом этот подонок до тех пор , пока его не повесят в рядочек с остальными
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