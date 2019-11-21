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Все про:зґвалтування (103) Слуга народу (500) Іванісов (11)

 Жертва зґвалтування "слуги народу" Іванісова розповіла подробиці злочину

Злочин депутата Романа Іванісова підтвердила сама жертва зґвалтування. Вона розповіла жахливі подробиці події, які все життя намагалася забути.

Як передає Цензор.НЕТ, жінка поспілкувалася по телефону з ТСН.

Вона розповіла, що їй тоді було 25 років, у неї була маленька дитина - і вона досі не знає про ці події. Дівчину, за її словами, силоміць затягли в машину четверо хлопців, де її тягали за волосся, били і ґвалтували.

"Я намагаюся про ці речі не згадувати, бо хорошого мало. Не кожен знає, як людина почувається перед смертю. А я знаю, що людина перед смертю відчуває, як це - з життям прощатися, з дитиною подумки прощатися, моїй дитині тоді було два роки", - сказала вона.

"Це справді було насильство. Я йшла з подружкою, вони насильно затягли мене в машину, вони мене тягнули за волосся, у мене вся голова була "синя" - в синцях, це все було", - розповіла жінка.

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За її словами, злочин набув розголосу в Куйбишеві, де все і сталося. У рідному місті її травили після зґвалтування, постійно тиснули, а справу хотіли "зам'яти".

"У машині було четверо - двом, здається, по 16 років і двом по 19, здається. Їх було четверо, серед них був син мера Бердянська, прізвище я вже не згадаю. Справу вели запорізькі слідчі, саме із Запоріжжя, тому що в Куйбишеві у нас все хотіли зам'яти. У мене десь є вирізка з газети, де написано приблизно "жертву ґвалтували в мерській Волзі". Всі в Куйбишеві про це знали, в мене плювали", - розповіла жінка.

"Всі четверо отримали різні терміни, і жоден із них не відсидів свій термін повністю. Тому, що вони до мене приїжджали по черзі щодня, дзвонили, тероризували. За цей тиск я писала прохання якісь, щоб їх відпустили. Це був такий жах, я так старалася все забути, що зараз все повністю не згадаю. Мені і роботу довелося змінити через це, і багато інших неприємностей пережила", - поділилася жертва.

Жінка зізналася, що вже не вірить у справедливість: "Я стільки несправедливості пережила у своєму житті, що просто не вірю".

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161139
 
   
 Топ коментарі
 
інші троє теж в СН я сподіваюся?
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Если хорошо покопаться в прошлом подонков из "слуг", то наберется не одна сотня уголовных дел. А может ли быть по-другому, если сам предводитель этих ублюдков не считает зазорным высмеивать (за деньги!) свою страну, играть на виду у своей семьи ***** на пианино, обслуживать самых мерзких представителей "бизнеса"?
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Юрій Бутусов, Журналіст, громадський діяч

«Іванісов не довів свій злочинний умисел до кінця з незалежних від нього причин - через відсутність ерекції»

Мовою оригіналу

Обстоятельства изнасилования несовершеннолетней народным депутатом «Слуги народа» Романом Иванисовым
Написал один из воспитателей Мариупольской исправительной колонии:
«Я пенсионер, подполковник запаса, очень возмущен, что депутат Иванисов отрицает факт своего пребывания в колонии. В 96-м году я работал в Мариупольской воспитательной трудовой колонии на разных должностях, Иванисова отлично помню, он был в моем отряде, я как воспитатель неоднократно писал на него характеристики, беседовал, изучал его личное дело. «Упакованный» он был, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано.
Все эти материалы дела есть в нескольких архивах, срок хранения - 75 лет. Мариупольскую воспитательную колонию закрыли в 2008 году, на ее базе сделали исправительный центр, в 2016 закрыли и его, однако остался архив в любом случае.
Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: «Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции». Но затем когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет.
Вел он себя нормально, говоря на сленге, пальцы веером ему не по масти было распускать, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, он был « упакованый», «грелся» хорошо, делился передачами. Освободился условно- досрочно».
Скандал вокруг Иванисова и раскрытие деталей его биографии объясняется переделом сфер контроля над нелегальными янтарными приисками в Ровенской области, который проходит сейчас с участием регионального руководства «Слуги народа» и новых руководителей различных группировок силовиков.

Джерело: блог Юрія Бутусова
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov/stali-vidomi-detali-zvaltuvannya-neprirodnim-shlyahom-nepovnolitnoji-slugoyu-narodu-ivanisovim-641450.html
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а що він приховав и підробив, його не питали от він і не сказав, судимість згідно законодавства погашена, формально не судимий, але лайно лайном залишається, незважаючи на законодавчі формальності.
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принаймі жінки фракції Суки Народу підтримайте дівчину, хоча б до конкретного вияснення , або ви пройшли через ліжко Юзіка всі? От цим наші жінки відрізняються від европеек. Мені ганьба за вас і в цьому питанні.
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Чем они должны её поддержать если это было 25 лет назад, и насильник уже не в партии СН.
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Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", - рассказала женщина.

А хороший город Куйбышев...
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Это- селуха- Куйбышево. На трассе Мариуполь-Запорожье. Я туда, в местную дискотеку, в 1999-м, аппаратуру загнал. Плясали там, под неё.
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ЗЕЛЕНЫЕ ТВАРИ----подавитесь спермой этого УШЛЕПКА
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А я помню 6 лет тому, сдо прихода Порошенко к власти, газ стоял 70 коп, а теперь 7 грн. А пенсии бьіли меньше сегодняшних, минимальньіе, на пару сотен, а не ав 10 раз. Газ Петя поднял на 1000%, доллар на 200%, а пенсии на 10%.
Он то же с верху когда на тебя смотрит, то видит лайно!
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На тебя откуда не смотри, одно на язык просится.
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зебілізм невиліковний, бухни бояри чи що.
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Що тебе чекає вже через рік, я знаю, бо народжені дебілом такими залишаються завжди.
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А при СССР газ стоил ДВЕ КОПЕЙКИ!
Далой буржуев!
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Детки влезли в Самое Дерьмо- в Политику! Деток подставили, оптом. Вот этот, который насильник- 300%- подстава. От оппонентов. Вся эта история, со Слугами Народа- подстава. Тотальная. Там ещё есть кандидаты, следующие, на мрачные истории и, скорее всего- на самобичевание. Кому-то кровушка нужна, обильная. Не иначе... Ну и хер с вами. Режьтесь.
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ШЕВЧЕНКО----ТЫ И ЕСТЬ ЗЕЛЕНАЯ ПОДСТАВА, лечись лошара
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Аналогічний випадок у принца Ендрю стався 20 років назад.
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"Mike Paul

Аналогічний випадок у принца Ендрю стався 20 років назад."
Т.е. ты хочешь сказать, что новая наша элита всё делает в лучших традициях европейских
монархиВони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова - Цензор.НЕТ 1808й?

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Да и вобще потомки пьяной матросни и рабоче-крестьян ничем не хуже ихних сэров и пэров.
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5-ро в советской волге??? Ещё и двигались там все, избивали? Да там как в маршрутке в час пик дыхнуть будет тяжело)) что-то подсказывает, что мать сочиняет...
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Что-то похоже, что Голос Столицы большой спец по советским волгам.
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Не только по волгам, но и по неестественному удовлетвлетворению похоти вчетвером
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Ці покидьки гвалтували потерпілу по черзі, залишаючись з нею один на один у Волзі. Інші в цей час виходили з машини і чекали своєї черги назовні. З матеріалів слідства:

Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа від СН Іванісова - Цензор.НЕТ 6168
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покидьки однозначно, але куди поділася неповнолітня?
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Чего разорались, он скрыл свою судимость при подаче документов и из СН его уже поперли, теперь это внефракционный депутат.
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Це дурня. Якщо Ви таке хочете зробити, то як кажуть схлопочете поповній В цій країні постріл має бути один. І не з аурори!!
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Тобто зробити пістолетний мінєт? Та ти збоченець. Можеш замінити Іванісова. Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова - Цензор.НЕТ 4304
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Да-с, гамном-с потянуло.Внефракционный,но ещё фрикционный.И всю каденцию будет сидеть в ВР.
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Так он что- зря 300000 баксов шдюхам урода за место в Раде платил? Деньги уже потрачены возвращать в случае изгнания из Рады нечем.
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"Она рассказала, что ей тогда было 25 лет...". И "был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней" так кого он изнасиловал? 25 летнюю несовершеннолетнюю??? Это как?
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Груповуха приравнивалась к несовершеннолетней
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А отак от! Он- антипедофил, бо сам был несовершеннолетним, на момент этого траха! Тётю надо бы за развращение несовершеннолетних привлечь. Но!!! Мося ведь заявил, что трахал этот нардеп- несовершеннолетнюю! Значит шо??? А значит- это Правда. Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова - Цензор.НЕТ 668
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Та Мосийчук и взяток не брал,так что не очень доверяйте этому ради-калу.
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Так дайте ему медаль, что совершенолетнюю насиловал! Ты что дура? или зеленожопость оправдывает любое преступление?
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Тут 100% драма по,,Ворошиловскому стрелку".Тока без стрелка.Стрелком должен стать наш народ!.В переносном смысле!
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Поражает одно..это каким надо быть конченым алигафреном, что б имея такой багаж сунутся в депутаты. И главное что дети его узнают.
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Ну так Янык дорогу-то протоптал.Если некоторые депутаты состояли на учёте в дурдоме,а некоторые вротнебрали,а некоторые брали взятки под видео,он и решил,что уже можно.
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Це, всього лише, свідчить про те, що на відміну всіх попередніх кодл, ці між собою не домовляться, а, отже, для України відкривається унікальний шанс вийти на шлях цивілізованого розвитку.
І це має статися всупереч собачому лаю на порохоботній тролефермі.
Взагалі, то цих тварюк треба нейтралізувати.
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Може на ньому декілька згвалтувань. Бо морда хамська. Час покаже.
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"ці між собою не домовляться, а, отже, для України відкривається унікальний шанс вийти на шлях цивілізованого розвитку."

Жертва зґвалтування "слуги народу" Іванісова розповіла подробиці злочину - Цензор.НЕТ 4563
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Безмозглые насильники и спермотоксикозники на службе у Коломойского - уникальный шанс выйти на путь цивилизованного развития???!!!

Итить тебя штырит.
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Оказывается пенсионер Виктор из Ростова был пушистым зайчиком.😎
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45 років назад в СССР була введена смертна кара за згвалтування.
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Шо вы мелете.Вы даже наверно не знаете,что это не высшая мера наказания.
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Изнасилование, совершенное группой лиц или особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование несовершеннолетней -


наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки либо смертной казнью. (Докипедия: Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г.)
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Стаття 117. Згвалтування
Згвалтування, тобто статеві зносини з застосуванням фізичного насильства, погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Згвалтування, вчинене особою, яка раніше вчинила такий злочин, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Згвалтування, вчинене групою осіб, або згвалтування неповнолітньої -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
Згвалтування, вчинене особливо небезпечним рецидивістом, або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування малолітньої -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
Верховної Ради Української РСР від 27.06.61 р.,
 від 10.09.62 р
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Рябошапка (СН) підтвердив судимість цього покидька, а Генпрокуратура ( з кадрами сивочолого) нє падтвєрділа і забороняє ЗМІ висловлюватися на цю тему. А так звичайно, Зеленський винен.
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Сечоволый,да причем тут Зеленски,спрашивает шимпанзе...
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В слуге урода почти все дерьмо и преступники. Во многих аудио из интернета, Коломийский угрожает собеседникам мужчинам гомосексуальным сексом. Какой начальник, такие и подчиненные. И они все вместе управляют Украиной.
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Повторюсь: зекоманда вскрылась даже раньше, чем я ожидал. Причем слишком просто и топорно.
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Да посмотри его полит путь, он обычный перебезчик, а тут еще и с криминалом серьезным, я до сегодня сомневался, теперь уже нет, и диплом у него липовый.
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Насильник, притом групповой, намного хуже чем шапкосрыватель с погашенными судимостями (Янукович). Удивляюсь, как насильнику можно снять судимость. Еще шапкосрывателю куда ни шло. Подозреваю, что за взятку. Необходимо пересмотреть законность снятия.
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у яника была статья и за изнасилование
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А что печально, что эта информация могла даже не всплыть, если бы этот депутат не вошел с кем-то в терки, как предполагают, по янтарным делишкам. Ну это как тот же Поляков - начал сыпать компроматом только после того, как его прижали, а до этого все его устраивало.
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Еще одна жертва насильника?- 25-летняя? В Куйбышеве? Первая была несовершеннолетней.
Или сейчас поток жертв насилия укажет на Иванисова?
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Я не понял, если ей было 25, То с чего она несовершенолетняя? Если ей счас 25 то... сколькое ей было тогда?
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Лет сколько прошло, от изнасилования 16-летними, 25- летней матери 2-х летнего ребенка.
23 года прошло!!! И вдруг эта инфа или не вдруг обрела популярность, через два десятка лет можно говорить о чем угодно. Жив "насильник", значит на зоне быстро разобрались, там все таки люди сидят. Был бы насильником, долго не прожил бы.
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У нас теперь, как в Рашке, на зоне "справедливость" искать осталось?
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Зачастую изнасилованные и насильники абсолютные подонки..."Яке їхало таке й здибало..."
В то же время бывали и другие случаи...Ну например сокурсница ***** привела сокурсницу на вечеринку..ну и далее по тексту..."напоили -*******..."
Или еще интересней ситуация ...СССР дальний гарнизон, жены военных не все сумели устроится учителями и медиками в части и работают в поселке до которого 12 км...и не все могут вернуться дежурным транспортным средством...при этом рядом расположены исправительно-трудовое учреждение где контингент возвращается с лесоповальных работ без конвоя, огромное количество солдат в самоходе (призывников кавказа и Азии 90 %)...
Так вот 100% училок были изнасилованы чурками и урками !!!!!....И при этом не бросали работу в школе ))))
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Эта власть намного хуже Януковича. Как же так получилось. Была революция достоинства, люди встали с колен... В чем же Революция достоинства? Достоинство народа втоптано в грязь максимально. Насильники собираются дерибанить самое дорогое - землю. Это притом, что народ категорически против. Это уже насилие насильников над народом.
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так зачем же за олигарха парашенка ты голосовало?
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одна уже спрігнула...-жена огика юцика...-ещё имеется мадам херащенко...,ну и баба йуля ..
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сначала закинули и документально подтверждали что изнасиловал в особо цыничной форме несовершенолетнюю малолетку и т.д.
-потом выясняется что ему было 16 лет а этой интердевочке матери -одиночке 25!????
=а была ли девочка!?
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Чому гвалтівників на зоні опускають? Що це означає? Багато людей уявляють собі банальне згвалтування. Анальне. Але це не зовсіцм так. Так. В зонах є "говноміси" - активні *********, але це рідкість як і на волі 4%. З них "відкритих" лише 1%. Тому гвалтівникам доміношкою вибивають зуби, вставляють в вуха гвіздки і змушують смоктати. І смокчуть! Не радісно. Принизливо. Ганебно, але смокчуть. Згідно даних з кацапських колоній оральні контакти складають 87% від усіх. Бачив такого в колонії в Горлівці. За робочу зміну на "промці" він облужив орально 36 "мужиків"... Тому... якщо якесь падло згвалтує мою дочку я зроблю все щоб падло сіло і смоктало весь срок. А наприкінці за гроші - я заплачу - йому відріжуть фуй і обовязково разом з яйцями якщо воно не повіситься раніше. На фуї можна зєкономити, але яйця відрізати - обовязково.
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... а потім вони потрапляють у кадровий резерв "слуги урода". І вже в них смокче вся країна...
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Це треба .. слуги народу конкретно озабочені ....
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НЕТ ПРОЩЕНИЯ ТАКИМ СВОЛОЧАМ !!! ИХ НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ !!!
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Цікаво, вона за Зеленського не голосувала випадково?
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а почему она не могла голосовать за Зеленского?
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Поражает другое- где **** правохранительные органы- МВД, СБУ, Прокуратура!!!!! На каком основании они дают разрешение на избрание депутатами подобных персонажей! Это их прямая обязанность- проверить и дать добро на регистрацию в депутаты! Если по закону, он имел право выбираться и быть избранным, и судимость погашена в законном порядке- эта информация все равно должна была быть оглашена- Люди на избирательных участках должны знать кого они выбирают, даже если это открытые списки! А вообще, подобные уголовные преступления должны быть барьером для гос чиновников всех уровней! И депутатов в том числе!
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По закону все чисто, он же отбыл наказание и теперь такой же гражданин как и все.
Тут вопросы к "народу" - как они за "такое" голосуют?
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тут все просто, никто специально не следил за жизненным путем данного персонажа, а он темные стороны своей биографии ожидаемо не светил. И так как 99,(9)% людей даром ясновидения не владеют, то и "голосовали за такое".
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Не фрикция "слуга уродов", а прям элитный бордель.
Эй, кто нибудь, отдолжите фрикции рояльного Вовчика красный фонарь!
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Да ни кто его не выгонит с депутатов ,максимум с фракции ,номинально ,вам больным зеленым трипером надо было думать за кого голосовать.
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Цікаво скільки таких ще Іванісових серед слуг піаніста ЗЕ
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І ця мразота, яка чинила насильство, може тепер вирішувати закони України? Завдяки "слугам народу".
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Это привет от Януковича, у которого такая же история. И рядом с ним не грех было крутиться "шухричам-мухричам". А теперь эти шухричи-медведчукчичи где?
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25 лет несовершеннолетняя?
Если все в селе знали, какой идиот выбрал его по мажоритарке?
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Иванисов конечно та еще тварь, но: Она рассказала, что ей тогда было 25 лет. Так где же изнасилование несовершеннолетней. При это за групповое изнасилование в извращенной форме всего 2,6 месяца. И теперь этот мудак учит страну как нужно жить.
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Це падло має бути відтрахане в сраку шатуном від "Волги", корінною шийкою, та і вся їх партія.
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Ага для начала нужно шатуном волговским оттрахать БПП (ПЕС), т.к Иванисов балатировался в 2015-м году от БПП
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