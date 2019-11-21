 Росія затягує слухання в Гаазі і намагається зробити їх закритими, - Зеркаль

Про це написала в Фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Не зважаючи на те, що у вересні РФ звільнила наших моряків, кримінальні справи проти них тривають. Тобто, вона (Росія. - Ред.) і далі заперечує імунітет українських моряків. Три дні тому - майже через рік після того, як 25 листопада 2018 їх було захоплено - РФ звільнив наші кораблі, вилучивши з них зброю, комунікаційне обладнання та документи. Таким чином, РФ продовжує порушувати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 і Конвенцію ООН з морського права", - стверджує Зеркаль.
При цьому росіяни намагаються отримати для розгляду цієї справи стільки ж часу, як для справи про порушення прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях і Керченській протоці.
Сьогодні сторони обмінялися позиціями й аргументами на процедурних слуханнях. Досягти згоди не вдалося.
"Уже завтра Арбітраж затвердить правила процедури своєї діяльності з урахуванням нинішніх слухань і власного розуміння. Покладаємося на мудрість і прогресивність членів Арбітражу", - підсумувала Зеркаль.
У четвер, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.
А яка ж була травля Коболєва і Вітренко !
Але ж сил у них не вистачило їх прибрати, бо багато було кинуто сил на повалення Порошенка.
ибо рука управляющего глубоко .....
В Самарской области отцу троих детей Ивану Сидорову грозит лишение родительских из-за того, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому, пищет «Федерал Пресс». Именно это в своей карикатуре четыре года назад предсказывал художник Ёлкин.
Семья Сидоровых переехала в село Новотулка Хворостянского района Самарской области три года назад. Иван купил в селе дом, вскоре развелся, жена с двумя младшими детьми уехала в Самару, а с ним остались трое сыновей.
Сидоров работает удаленно в крупной европейской компании. Ранее семья жила за границей, сыновья Сидорова знают иностранные языки. Дома у семьи нет телевизоров, дети читают книги, занимаются работой по дому и хозяйству. Средний сын, Степан, любит вязать крючком и самостоятельно освоил программирование.
Издание отмечает, что уклад семьи вызвал недовольство местных жителей, которые потребовали отправить детей на социально-психиатрическую экспертизу. К завучу местной школы обратились родители учеников с просьбой прекратить «неправильное влияние» на их детей. Они также направили обращение в комиссию по делам несовершеннолетних. 9 октября Сидорова вызвали на комиссию и обвинили его в «неисполнении родительских обязанностей».
«Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, значит он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили», - так Сидоров описал разговор с ним в интервью изданию.
Комиссия по делам несовершеннолетних настаивает на лишении Сидорова родительских прав и обратилась в прокуратуру. Теперь надзорный орган должен разобраться с ситуацией.
Ранее, в 2018 году, органы соцопеки уже доводили дело до суда. Детей тогда помещали в приют на три месяца, на время проведения экспертизы. Но суд не усмотрел оснований для поддержания иска органов опеки и попечительства.
по максимуму задействовав всю её квалификацию.
Можно создать и партию народной дипломатии и информировать мировое сообщетво
о том, что вытворяют эти уроды.
Деньги на партию и поездки дадут люди - из принципа, и их немало.
Незнайки с Дристайками не будут рулить целой страной.