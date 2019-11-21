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 За кордоном
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Все про:Азовське море (1258) Гаага (126) моряки (765) Росія (20994) Зеркаль (208)

 Росія затягує слухання в Гаазі і намагається зробити їх закритими, - Зеркаль

Україна наполягає на тому, що слухання мають відбутися у відкритому режимі і якомога швидше. Це необхідно для того, щоб припинити порушення Росією міжнародного права. Рішення буде прийнято завтра.

Про це написала в Фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на те, що у вересні РФ звільнила наших моряків, кримінальні справи проти них тривають. Тобто, вона (Росія. - Ред.) і далі заперечує імунітет українських моряків. Три дні тому - майже через рік після того, як 25 листопада 2018 їх було захоплено - РФ звільнив наші кораблі, вилучивши з них зброю, комунікаційне обладнання та документи. Таким чином, РФ продовжує порушувати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 і Конвенцію ООН з морського права", - стверджує Зеркаль.

При цьому росіяни намагаються отримати для розгляду цієї справи стільки ж часу, як для справи про порушення прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях і Керченській протоці.

Читайте також: Після того як моряків вирвали з російської в'язниці, їх тягають на допити в Україні, - адвокат Головань

Сьогодні сторони обмінялися позиціями й аргументами на процедурних слуханнях. Досягти згоди не вдалося.

"Уже завтра Арбітраж затвердить правила процедури своєї діяльності з урахуванням нинішніх слухань і власного розуміння. Покладаємося на мудрість і прогресивність членів Арбітражу", - підсумувала Зеркаль.

У четвер, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.

Росія затягує слухання в Гаазі і намагається зробити їх закритими, - Зеркаль 01
Росія затягує слухання в Гаазі і намагається зробити їх закритими, - Зеркаль 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161138
 
 
 Топ коментарі
 
Завдяки ЗЕ З,еркаль піде, хутін судові справи виграє, бо теперішня влада не здатна чинити супротив та відстоювати наші інтереси.
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Олена Зеркаль іде з посади в МЗС, бо в Зеленського забороняють чинити опір Росії. На питання журналістів, вона пояснила, що її робота йде в розріз з завданнями президента.
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Завдяки ЗЕ З,еркаль піде, хутін судові справи виграє, бо теперішня влада не здатна чинити супротив та відстоювати наші інтереси.
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Нинішня влада відстоює інтереси «посрєдінє».
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єдина людина, яка ще здатна боротися за інтереси України..... і ця скоро піде
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РЕСПЕКТ !

А яка ж була травля Коболєва і Вітренко !
Але ж сил у них не вистачило їх прибрати, бо багато було кинуто сил на повалення Порошенка.
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Круто, под это дело можно и ещё премию себе выписать ! А то мамо на Флоридщине уже наверное заждалась.
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Суд может не напрягаться. Зеля всё "порешает" и дело закроют.
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Олена Зеркаль іде з посади в МЗС, бо в Зеленського забороняють чинити опір Росії. На питання журналістів, вона пояснила, що її робота йде в розріз з завданнями президента.
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зеля не может запретить или разрешить
ибо рука управляющего глубоко .....
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На жаль вона не перша з професіоналів і патріотів Украіни хто не може і не хоче служити у цьому 95 цирковому батальоні..
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Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2577

В Самарской области отцу троих детей Ивану Сидорову грозит лишение родительских из-за того, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому, пищет «Федерал Пресс». Именно это в своей карикатуре четыре года назад предсказывал художник Ёлкин.
Семья Сидоровых переехала в село Новотулка Хворостянского района Самарской области три года назад. Иван купил в селе дом, вскоре развелся, жена с двумя младшими детьми уехала в Самару, а с ним остались трое сыновей.
Сидоров работает удаленно в крупной европейской компании. Ранее семья жила за границей, сыновья Сидорова знают иностранные языки. Дома у семьи нет телевизоров, дети читают книги, занимаются работой по дому и хозяйству. Средний сын, Степан, любит вязать крючком и самостоятельно освоил программирование.
Издание отмечает, что уклад семьи вызвал недовольство местных жителей, которые потребовали отправить детей на социально-психиатрическую экспертизу. К завучу местной школы обратились родители учеников с просьбой прекратить «неправильное влияние» на их детей. Они также направили обращение в комиссию по делам несовершеннолетних. 9 октября Сидорова вызвали на комиссию и обвинили его в «неисполнении родительских обязанностей».
«Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, значит он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили», - так Сидоров описал разговор с ним в интервью изданию.
Комиссия по делам несовершеннолетних настаивает на лишении Сидорова родительских прав и обратилась в прокуратуру. Теперь надзорный орган должен разобраться с ситуацией.
Ранее, в 2018 году, органы соцопеки уже доводили дело до суда. Детей тогда помещали в приют на три месяца, на время проведения экспертизы. Но суд не усмотрел оснований для поддержания иска органов опеки и попечительства.
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Скоро й у нас будуть ловити на вулицях, і примушувати розказувати про останню серію «Сватів»...
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Нє,ну а фулє ви хотіли,кацапія-с,*****...Там,до речі,людям,які вийшли на якийсь там мітінг...(Ха-ха-ха),ну як вийшли,прийшли в центр мацкви з дитиною,пива,тіпа, попити,мороженого поїїсти,ну і там тіпа якось в чомусь там паучаствавать.Так от їїх зараз позбавляють батькіських прав по запиту їх прокукратури...патамушта ані,*****,нє смаглі абєспєчіть бєзапасноть рєбенка...
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Кацапозомби пожирают последних русских...
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Доречі, а цікаво, якщо провести соцопитування: «Чи дивитесь ви «Свати?», співвідношення теж буде 73,22% : 24,45% ?
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Якщо ця велик жінка звільниться з нашого #бучого МІДу, то тоді на ньому треба ставити крапку.Жирну таку! Бо там всі казли!
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Наш МИД сейчас и так для галочки. Вместо МИДа сейчас Ермак с ********** договаривается.
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Новый всеукраинский флешмоб: "Принеси старый унитаз под посольство РФ - помоги сверхдержаве встать с колен!"

Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8663
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*** , - сколько ж их возле мусорных баков каждую неделю валяется ... . И всё - даром пропадает ... . Можно ж как то гуманитарку через кордон в расею отправить , шоб добро не пропадало . Заодно и биоматериал соскребут .
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вот такой человек нужен на посту министра иностранных дел, а то и президента страны.
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на міністра Клімкіна повернути,а цю Леді на Президента
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Сподіваюсь, що рогаті ще спіймають своє...
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Зеркаль может основать свою оппозиционную партию и бороться с этими предателями.
по максимуму задействовав всю её квалификацию.
Можно создать и партию народной дипломатии и информировать мировое сообщетво
о том, что вытворяют эти уроды.
Деньги на партию и поездки дадут люди - из принципа, и их немало.
Незнайки с Дристайками не будут рулить целой страной.
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а почему бы Зеркаль в президенты не пойти. Я бы проголосовал.
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