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 Політика України
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Все про:Велика Британія (1095) орден (57) Гончарук_Олексій (295)

 Гончарук вручив український орден "За заслуги" трьом британським політикам Віттінгдейлу, Летем й Антоніву

Троє парламентаріїв Великої Британії були нагороджені українським орденом "За заслуги" III ступеня за указом президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, церемонію нагородження 21 листопада в Лондоні провів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, про що він написав у Фейсбуці.

Це - Джон Віттінгдейл, Полін Летем і Мік Антонів. Нагородження 21 листопада в Лондоні провів.

"Ці нагороди є символом глибокої вдячності українців за принципову позицію в підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, яку парламентарії підтвердили своїми діями", - повідомив він.

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Гончарук пояснив, що Джон Віттінгдейл є главою Багатопартійної парламентської групи дружби з Україною, а завдяки його зусиллям українське питання було включено до порядку денного парламенту. Також він кілька разів бував у зоні бойових дій на Донбасі.

Полін Летем вже кілька десятиліть вимагає визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом і включити його вивчення в шкільну програму.

Мік Антонів був ініціатором і автором резолюції Комітету ЄС з питань регіонів, в якій засуджувалася окупація Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161136
 
 
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Для имитации, что ЗеКоМанда не сдаёт Украину паРаше...
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Наверное за то ,что наблюдательный совет Нафтогаза Украины находится в Англии и МВФ грабит Украинскую Нацию .
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шо у тебя грабить, голодранец лугандонский ?
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А, шо он не так написал? Украина полностью под внешним управлением и это управление всеми способами старается сдерживать потенциал Украины - всеми способами вплоть до войны. Такая же власть и в параше.
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тьі понял кто тьі?).. читай внимательно))
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Он только ради этого летал в Лондон? Очень содержательный вояж
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Гончара підтримую.. Івана етнографа, а Гончарука нема за що
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