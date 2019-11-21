 Гончарук вручив український орден "За заслуги" трьом британським політикам Віттінгдейлу, Летем й Антоніву

Як передає Цензор.НЕТ, церемонію нагородження 21 листопада в Лондоні провів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, про що він написав у Фейсбуці.

Це - Джон Віттінгдейл, Полін Летем і Мік Антонів. Нагородження 21 листопада в Лондоні провів.

"Ці нагороди є символом глибокої вдячності українців за принципову позицію в підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, яку парламентарії підтвердили своїми діями", - повідомив він.

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Гончарук пояснив, що Джон Віттінгдейл є главою Багатопартійної парламентської групи дружби з Україною, а завдяки його зусиллям українське питання було включено до порядку денного парламенту. Також він кілька разів бував у зоні бойових дій на Донбасі.

Полін Летем вже кілька десятиліть вимагає визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом і включити його вивчення в шкільну програму.

Мік Антонів був ініціатором і автором резолюції Комітету ЄС з питань регіонів, в якій засуджувалася окупація Криму.