 На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
У заході беруть участь кілька тисяч осіб.
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Нагадуємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме в ці дні в Україні почалися Помаранчева революція 2004 року і Революція гідності 2013 року.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3161134