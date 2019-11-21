 На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У заході беруть участь кілька тисяч осіб.







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Нагадуємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме в ці дні в Україні почалися Помаранчева революція 2004 року і Революція гідності 2013 року.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ