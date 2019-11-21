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Все про:акція (662) Київ (6817) майдан (547) День гідності і свободи (31) Олег Богачук (924)

 На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбувається віче "Ми маємо гідність!", присвячене Дню гідності і Свободи. Організатором акції виступив Рух Опору Капітуляції.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У заході беруть участь кілька тисяч осіб.

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! 01
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! 02
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! 03

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На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! 04
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! 05
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! 06
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! 07

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На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! 08

Нагадуємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме в ці дні в Україні почалися Помаранчева революція 2004 року і Революція гідності 2013 року.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161134
 
   
 Топ коментарі
 
Про заказные протесты скулят с 2013 года, попробуй что-нибудь пооригинальнее.
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ти навіть мови не вивчив за стільки років, опудало. що ти можеш знати, якщо в тебе клепки не вистачає навіть вивчити українську...
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Простите, но не Зеленскому же лавры Майдана отдавать? Он в это время играл на пианино на корпоративах. А на Майдане все же были другие люди.
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до чого тут Зеленський? Якщо порохоботи намагаються одноосібно привласнити собі Майдан. Якщо хочете обісрати й Майдан, то й надалі Порошенка ставте над усім, навіть над Україною.
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был, смотрел, масштабно...... жаль только то - что бы граждане почувствовали что у них есть страна и достоинство должна была пролица кровь хороших людей....... кремль гори в аду!...
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Майдан виконав свою справу, Майдан повинен розійтися... (с) турчинов На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" - Цензор.НЕТ 6191
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Скільки вам ще Майданів потрібно щоб зрозуміти, що на ввшому горбу і крові одни ї тиж мудаки і ублюдки в рай виїжджають?
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