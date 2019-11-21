EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  14959  205
Все про:акція (662) Київ (6817) майдан (547) День гідності і свободи (31) Олег Богачук (924)

 На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" (оновлено) ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбувається віче "Ми маємо гідність!", присвячене Дню гідності і Свободи. Організатором акції виступив Рух Опору Капітуляції.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У заході беруть участь кілька тисяч осіб.

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 01
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 02
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 03

Дивіться також: На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві відбувся молебень по загиблих учасниках Революції гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 04
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 05
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 06
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 07

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Офісом президента відбулась акція "Майдан. Забуттю не підлягає" з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 08

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 09
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 10
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 11
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 12

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 13
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 14
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 15
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 16
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 17

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 18
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 19
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 20
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 21
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 22
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 23
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 24

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 25
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 26

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 27

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 28

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 29

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 30
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 31
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 32
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 33

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 34
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 35

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 36
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 37
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 38

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 39


На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 40
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція Ми маємо гідність! (оновлено) 41

Нагадуємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме в ці дні в Україні почалися Помаранчева революція 2004 року і Революція гідності 2013 року.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161134
 
   
 Топ коментарі
 
Про заказные протесты скулят с 2013 года, попробуй что-нибудь пооригинальнее.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Соколов (хасап) будет мне рассказывать на каком языке мне разговаривать в моей Украине? Уже смешно ! Как вас рашагловых слово НАТО и Европа карежит как чертей от святой воды )
 показати весь коментар
 
У "твоїй" Україні? На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" (оновлено) - Цензор.НЕТ 6452 Сьогодні наче справді день відкритих дверей у дурдомах Московії. А ще мордорські тролі працюють не покладаючи рук у День Свободи України від гніту Мордору.
Народ, відправляємо цю всю подібну нулівко-мерзоту в спам.
 показати весь коментар
 
 
Какой смешной москалик аж визжищь при словах НАТО и Европа и пытаешься свернуть разговор на любую бредовую тему - лишь бы не НАТо и Европа!)) Вы хасапы такие предсказуемые как абизьяны ))))
 показати весь коментар
 
Пионтковский: "... Удавка ОРДЛО продуманно и последовательно затягивается на шее Украины группировкой Коломойского, Ермака, Зеленского, Богдана.
"Воссоединение" с ОРДЛО - это легитимация российской агрессии, гарантированное расползание конфликта на территорию всей Украины и потеря суверенитета страны."
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5DD6EA3054D82
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору