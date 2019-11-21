 На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" (оновлено) ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
У заході беруть участь кілька тисяч осіб.
Нагадуємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме в ці дні в Україні почалися Помаранчева революція 2004 року і Революція гідності 2013 року.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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"Воссоединение" с ОРДЛО - это легитимация российской агрессии, гарантированное расползание конфликта на территорию всей Украины и потеря суверенитета страны."
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5DD6EA3054D82