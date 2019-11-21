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Все про:Держприкордонслужба (2316) контрабанда (1040) прикордонники (697)

 Росія направила лист про контрабанду товарів через кордон України. ДОКУМЕНТ

Офіційні особи Прикордонної служби РФ написали лист українським колегам про те, що ті пропускають у Росію машини з контрабандою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російська прикордонна служба в особі уповноваженого представника 10 листопада направила протест державній прикордонній службі України у зв'язку з пропуском через кордон з Харківської до Бєлгородської області машин із незадекларованими товарами.

Росіяни вказали дані щодо низки машин, їхніх водіїв і характеру затриманих вантажів - це товари широкого споживання і продовольство.

Наші прикордонники ситуацію поки не коментують, публічної реакції немає.

Росія направила лист про контрабанду товарів через кордон України 01
Росія направила лист про контрабанду товарів через кордон України 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161132
 
 
 Топ коментарі
 
и это пишут те люди, которые белыми камазами пятый год всякую муйню завозят
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Оджеж прыдурки! Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 5536 Вы трусы ношеные сначала с катеров верните, бо нечем вам по харям кацабским мазать! Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 8749
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Коксу відправте потойбічним коматозникам
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Пусть с таможней своей договариваются, те в курсе.
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и это пишут те люди, которые белыми камазами пятый год всякую муйню завозят
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Не хочет кацапская дичь нормального сыра отведать. Им из пальмового масла подавай. Гурманы,епта.
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Выгодное дело, торговля с РФ. В тюрьму таких надо.
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Да не надо их в тюрьму ,надо радикальней решать вопрос - заСраху в утиль нах!
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ух ты! А бизнес то на крови никуда не делся!!!
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І бариги нікуди не ділись і злодії усіх мастей.
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Та шо Ви таке кажете???!!!! У нас бубачка, тарифоопускатель!
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Оджеж прыдурки! Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 5536 Вы трусы ношеные сначала с катеров верните, бо нечем вам по харям кацабским мазать!
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Ти це даром, бо я ще в совіцькій армії служив, то ще тоді труси видавали -одне дрантя, коли став уже "дідом" , через1,5 року, то тільки тоді міг собі підібрати не рвані трухани. Нещодавно в роських солдатів цікався про це делікатне питання, то кажуть що нічого не змінилося
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Так, тепер зрозуміло... На рашкє - дехфіцит труселів! Саме тому вони на нас війною пішли! Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 6571 Але ж тепер вони захопили стратегічний запас труселів моряка Ейдера! Невже й це їх не зупинить?! Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 5449
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Они давно без импортных труселей. Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 6591
С 1 июля 2014 года на территории Таможенного союза запрещена реализация, ввоз и производство синтетического нижнего белья.

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И що. В Украине не запрещено вывоз, пропускают, а дальше проблема везущих .
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На 6-й год войны сотрудничество между спецслужбами и торговля с окупантами продолжается?
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А їхні говноконвої не контрабанда фесбешние гниди ?
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Нужно начинить машину взрывчаткой и окупантов на воздух поднять. Пускай полетают. Аж блевать хочется, читая все ето когда выродки кацапские каждый день убивающие наших людей продолжают нам официальные письма присылать
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Нехай дадуть відповідь шо з їхньої сторони взагалі везуть контрабас цілими колонами на Бамбас. Вам мона, а нам ніззя?
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Какой нахрен контрабас? Снаряды они везут,а не контрабас
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Шестой год шла кровопролитная война Украины с Россией.... Российские погранцы жалуются украинским, что те пропускают контрабанду...... А текст жалобы мало напоминает переписку враждующих сторон.....
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Отака Потрохолітика в дії, йому пропонували все припинити, а він відмовився.
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куртки, хозтовари, насоси, продукти харчування - видать, на касапії в дефіциті; можна їх вигідно продати, з наваром... Видать, їм там нема в що одягнутися, нема чим помитися, нема що похавати... Ну і хер з ними!
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просто, мокша, гавно у вас а не товар . Ну, собственно, как и народец Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 1928
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А говноконвои из Параши через границу Украины в Лугандон не контрабанда? Конечно нет - боеприпасы это не контрабанда!

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"Град","Ураган",снаряди 152 калібру,патрони всіх видів,соляра,***,налєтай,подішивєло в воєнторгє...оптавому пакупатєлю- ***,скідка....
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какие такие незадекларированные товары Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 9896 ? Это гумконвой от Украины .
А по-большому счету это частные лица, вывозимый груз законодательством Украины не ограничен, а то что у вас они при ввозе не задекларировали, так сами с ними и разбирайтесь
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Порошеко офіційно возив, а тупі зебобіки гонять контробас!!!
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на авіаносєц,*****,кузя...От нарешті то він і вийде в море...Жартую,звісно.НІКУДИ ВІН ВЖЕ НЕ ВИЙДЕ....Патамушта вєлікая марская дєржава,а фулє ви хатєлі...
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Смерть пармезана
орлуша 06.08.2015 Сатира
Там вдали за рекой жарко печи горят,
Пограничникам грозным не спится,
Но не зная о том, пармезанский отряд
Продвигался к российской границе.
Шли лосось и сыры, был не слышен их шаг,
Шли не в ногу, без шуток и песен,
Чтоб не выследил враг, применяя собак,
Впереди шла рокфорная плесень.
Они шли, заграничные сняв ярлыки,
Документы подделав, как надо,
Вдруг вдали у реки замелькали штыки,
Это - Сельхознадзора засада.
Дети Альп, Пиреней, Барселон и Лозанн
Строй нарушили пеший и конный,
Но бесстрашный седой пожилой пармезан
Первым встал в боевую колонну.
Оглядевши свою камамберную рать,
Улыбнулся светло и лучисто
И воскликнул: «Не страшно в бою помирать
Итальянскому контрабандисту!»
И в жестокий последний решительный бой
Понеслась санкционная тонна,
Иберийский хамон вдруг воспрял головой,
Хоть и нет головы у хамона.
А враги уже близко, в полшаге от нас,
Вот уже на потеху ютьюба
Слева врезались в палки копчёных колбас
Пограничников острые зубы.
Справа к бою готов полк голландских цветов,
Их на свадьбе в Бурятии ждали,
Только этих цветов не дождётся никто,
Всех в жестоком бою порубали.
В маасдамах наделали новеньких дыр,
Хоть и так они были дырявы,
- Умираю за мир! - прокричал один сыр
В животе пожиральцев халявы.
- Не дождётся продуктов российский народ,
Уничтожить их всех без разбора! -
Возвестил фуагрою измазанный рот
Представителя Сельхознадзора.
Но нахмурил вдруг брови чиновник-пузан,
Доложил ему кто-то несмело:
От расправы ушёл пожилой пармезан
И радистка его, Моцарелла.
Самый зоркий боец на берёзу залез,
Оглядел всё биноклем по кругу,
Чтоб найти пармезана, срубили весь лес.
В общем, взяли - его и подругу.
Пытку тёркой, ножами, без слов перенёс
(от природы сыры - молчаливы),
Лишь в конце на последний ответил вопрос,
Улыбнувшись без страха брезгливо:
- Что спросили? Как я бы хотел умереть?
Не от рук тех, кто мозгом контужен.
Я хочу, чтоб могла бы меня натереть
Старушонка на нищенский ужин!
Передам, что хамон передать вам просил,
Чтобы вы там, в Кремле рассказали:
Он мечтал, чтоб его волонтёр подносил
Всем бомжам на Казанском вокзале!
Возмутился чиновник: - «Ты что! Боже мой!
Мы своих не меняем позиций!»
Он отрезал от сыра кусочек домой
И отдал его в руки убийцам.
- Жаль, что вашим от вас уже некуда бечь… -
Так сказал пармезан перед смертью,
И с улыбкой шагнул в разожжённую печь,
Не просивши пощады, поверьте.
Мы от голода, стужи, тюрьмы и сумы
По традиции не зарекались,
А вдали за рекой поднимались дымы,
На границе продукты сжигались…
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Я прям заплакала... по пармєзану Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 5796 Орлуша - молодець!
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https://youtu.be/7EVBww1Gjgs
Уральские Пельмени - Все лето в шляпе - Бульдозерист
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А начальник управления... видать... внук Павлика Морозова
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Треба піднімати жалованіє бо прикордонникам не вистачає. Або краще саджати з конфіскацією,буде дешевше для бюджету.
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кацапи.засуньте собі в сраку все те,що ви там написали...Подивіться краще одноіменну картину-Запорожці пишуть якесь там пісьмо турецькому султану...чмошники... Так от- козаки вас били,і будуть бити! Завжди!
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я в черговий раз дивуюсь цим мокшанським виродкам, які поставляють зброю, вбивають, тупо тирять все, що попадає на очі, брешуть...і якісь "пред'яви" за товари ... Це сміття, що вкрало в усіх народів все, що "погано лежало" і робить це по сьогодення...розпальцоване кримінальне бидло, що вкрало з наших кораблів навіть гальюни...лаву на межі розмежування на ст.Луганська, де з того боку купа парашинських прапорів...а з нашої- жодного!!! рідного жовтоблакитного... Таке приниження, що лють "щелепи зводить"...
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те который в открытую гонят конвои контрабандой чет обиделись
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А очередной "гумконвой" не контрабанда? Аууу!
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А чё про сыр в "Мерседесе" аж три раза написал? Росія направила лист про контрабанду товарів через кордон України - Цензор.НЕТ 1645 Зацыклило наверное кацапа на сыре Росія направила лист про контрабанду товарів через кордон України - Цензор.НЕТ 1645
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эти ******* одну и ту же машину 2 раза скопипастили. И это хорошо еще что не унитазы и не трусы везли. А то в растащили по своим дерёвням
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Передайте вонючим кацапским мордам, что это гумконвои на Раисю.
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