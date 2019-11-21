 Росія направила лист про контрабанду товарів через кордон України. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російська прикордонна служба в особі уповноваженого представника 10 листопада направила протест державній прикордонній службі України у зв'язку з пропуском через кордон з Харківської до Бєлгородської області машин із незадекларованими товарами.

Росіяни вказали дані щодо низки машин, їхніх водіїв і характеру затриманих вантажів - це товари широкого споживання і продовольство.

Наші прикордонники ситуацію поки не коментують, публічної реакції немає.



