 Троє захисників України зазнали поранень в зоні ООС, від початку доби - 4 обстріли

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.
В районі відповідальності тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли: неподалік від населеного пункту Шуми - з протитанкового ракетного комплексу; поблизу Кіндрашівки-Нової - з підствольних гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також двічі обстріляв укріплення Об'єднаних сил: біля Водяного - з гармат БМП-1 і автоматичних гранатометів; неподалік від Невельського - з крупнокаліберних кулеметів.
"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - додали в штабі ООС.
21.11.2019 г.
К Зеленскому продолжает рваться Разумков, но тот упорно не принимает.
Зеленский снова трясет СБУ чехардой замов и начальников областных управлений. Наивность дилетанта. Это люди системы, от их перестановки ничего не сменится
Зеленский поддержал Авакова в дурацких покупках французских катеров. Это он типа выстраивает отношения с Францией.
Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования.
Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились.
Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить
Чого ніхто не пише про убитих сєпарів. Куди ділись відео з передової.
пораненим найскорішого одужання...
***** не збирається йти на поступки.
а наше зелене піде.
Найшвидшого одужання пораненим!
20.11.2019 г. в ориентировочное время 06.00 - 06.20 во время движения параллельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94"С д 39°26'22.10"В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована неустановленным беспилотным летательным аппаратом.
В результате атаки один бронеавтомобиль уничтожен.
По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и руководитель сводной штабной группы, сотрудник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, капитан первого ранга (по не подтвержденным пока данным, с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал) Мозыр Вениамин Ираклиевич.