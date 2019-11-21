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Все про:обстріл (5726) поранення (1573) операція Об'єднаних сил (1787)

 Троє захисників України зазнали поранень в зоні ООС, від початку доби - 4 обстріли

Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.

В районі відповідальності тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли: неподалік від населеного пункту Шуми - з протитанкового ракетного комплексу; поблизу Кіндрашівки-Нової - з підствольних гранатометів.

Читайте також: 6 нацгвардійців було поранено 20 листопада поблизу Зайцевого під час обстрілу найманцями РФ з АГС. Евакуація відбувалася під інтенсивним вогнем, - Бутусов

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також двічі обстріляв укріплення Об'єднаних сил: біля Водяного - з гармат БМП-1 і автоматичних гранатометів; неподалік від Невельського - з крупнокаліберних кулеметів.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - додали в штабі ООС.

Троє захисників України зазнали поранень в зоні ООС, від початку доби - 4 обстріли 01
Троє захисників України зазнали поранень в зоні ООС, від початку доби - 4 обстріли 02
Троє захисників України зазнали поранень в зоні ООС, від початку доби - 4 обстріли 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161128
 
 
 Топ коментарі
 
Мля, вчора 7, сьогодні 3...
Чого ніхто не пише про убитих сєпарів. Куди ділись відео з передової.
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устойчивое перемирие! ???
пораненим найскорішого одужання...
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Хроника одного презЕдента ...
21.11.2019 г.
К Зеленскому продолжает рваться Разумков, но тот упорно не принимает.

Зеленский снова трясет СБУ чехардой замов и начальников областных управлений. Наивность дилетанта. Это люди системы, от их перестановки ничего не сменится

Зеленский поддержал Авакова в дурацких покупках французских катеров. Это он типа выстраивает отношения с Францией.

Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования.
Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились.
Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить
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До влади привели криворізьку шпану голосуючі по приколу.
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Мля, вчора 7, сьогодні 3...
Чого ніхто не пише про убитих сєпарів. Куди ділись відео з передової.
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Просто потрібен РАЗВОД ! Развод українських лохів.....
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Почему не пишут, есть на цензоре за сегодня новость про двух убитых за день.
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устойчивое перемирие! ???
пораненим найскорішого одужання...
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чем ближе Нормандия тем жарче будет
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після неї в цьому плані нічого не зміниться
***** не збирається йти на поступки.
а наше зелене піде.
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А вам не здається, що на ЦЕНЗОР.Да останнім часом почали змотувати або добавляти лайки там де потрібно проманіпулювати свідомістю.
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Ну "главное" не в зоні развєдєния... Так пане Президенте?
Найшвидшого одужання пораненим!
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За солдат отвечают командиры. Раз ранены без боя - значит им солдаты не нужны.
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Хлопчикам нашим одужання і захисту Божого. Про "перемир'я", вже не знаєш, що і писати. Йде відстріл наших воїнів схвалений нелохом, хомчаком і всією узеленською командою
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По сравнению с 2018 годом потери выросли раза в 2-3. Ето результат многоходовочки Зелупы его многоходовочек *простоперестатьстрелять* и отвода войск.
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На Донбассе уничтожен очередной российский генерал

20.11.2019 г. в ориентировочное время 06.00 - 06.20 во время движения параллельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94"С д 39°26'22.10"В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована неустановленным беспилотным летательным аппаратом.
В результате атаки один бронеавтомобиль уничтожен.
По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и руководитель сводной штабной группы, сотрудник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, капитан первого ранга (по не подтвержденным пока данным, с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал) Мозыр Вениамин Ираклиевич.
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сподіваюсь не останній рогатий до пекла відправився!!!!
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Як там казав клоун перед виборами-"чтоби астанавіть вайну,нужно просто прєкратіть стрєлять".А кацапня не припиняє.І шо далі?Ще варнякав- "вайна камута вигадна,ктота на нєй зарабативаєт".Тонко натякаючи на Пороха.Зашибісь.Значить вже пів-року на війні заробляє янєлох?Так зебіли???Всім адекватним відомо, що це війна за незалежність України.В 1991 її отримали авансом і була вона тільки на паперах.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
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