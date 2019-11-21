 Україна подаватиме апеляцію на рішення Данії дозволити будівництво "Північного потоку-2", - Оржель

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в інтерв'ю "24 каналу".
"Справді "Північний потік-2" все одно якось буде реалізовуватися. На той дозвіл, який вони отримали нещодавно від Данії, ми зараз розглядаємо можливості якось, з точки зору екології, подавати апеляцію", - повідомив Оржель.
Міністр також заявив, що Україна не піде на пропозицію Газпрому і не відмовлятиметься від своїх виграшів у міжнародних арбітражах.
30 жовтня "Північний потік-2" дозволила побудувати Данія - остання країна, дозволу якої Росії не вистачало для завершення будівництва трубопроводу.
А на деле паРашу сцыкают трогать ВСЕ, включая США! Европа вообще танцует на "задних лапках"!!! Мало?
Представляю как датчане могут сказать - Введите в Украине обязательный стандарт евро-5 и ежегодную проверку всех автомобилей на чистоту выхлопа, и как везде, те авто которые не отвечают стандартам, просто снимается с дороги. И лица представителей "защиты окружающей среды Украины" на это.
P.S это будет для тебя неожиданность
Ноябрь 21st, 2019
США уничтожат «Северный Поток-2″
Введение Вашингтоном санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток - 2″, может более чем на год задержать его введение в эксплуатацию. С таким утверждением выступил в среду американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас).
Он отметил, что есть два варианта введения соответствующих ограничительных мер. Первый предполагает принятие Конгрессом США соответствующего законопроекта(****законопроект поданий), а второй - использование американской администрацией полномочий для введения рестрикций, предусмотренных уже действующим в США законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
«В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке <…>, задержит «Северный поток - 2″ более чем на год <…> При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим [создание] трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация», - заявил сенатор.
Трамп - непредсказуемый пассажир, он может без излишних церемоний просто поставить всех перед фактом, что Северный Поток - 2 не жилец.
21.11.
Сегодня мы также узнали, что такое Глобализация по-украински. Это когда в Казахстане местные трансплантологи изымают почки и печени украинских граждан и пересаживают их гражданам Израиля за деньги. В итоге, Казахам остаются израильские шекели, израильтянам украинские почки, а украинцам - почет и уважение в Казахстане и Израиле! Ибо, за то стоял майдан!