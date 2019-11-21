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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:Данія (89) екологія (491) Північний потік (397) Олексій Оржель (23)

 Україна подаватиме апеляцію на рішення Данії дозволити будівництво "Північного потоку-2", - Оржель

У Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища України розглядають можливість подачі апеляції на рішення Данії дозволити прокладання "Північного потоку-2" у своїх водах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в інтерв'ю "24 каналу".

"Справді "Північний потік-2" все одно якось буде реалізовуватися. На той дозвіл, який вони отримали нещодавно від Данії, ми зараз розглядаємо можливості якось, з точки зору екології, подавати апеляцію", - повідомив Оржель.

Міністр також заявив, що Україна не піде на пропозицію Газпрому і не відмовлятиметься від своїх виграшів у міжнародних арбітражах.

30 жовтня "Північний потік-2" дозволила побудувати Данія - остання країна, дозволу якої Росії не вистачало для завершення будівництва трубопроводу.

Читайте також: Україна і Литва мають спільні позиції щодо неприпустимості реалізації "Північного потоку-2", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161126
 
   
 Топ коментарі
 
Еще один дурак нарисовался. Влезать во внутренние дела европейской страны - это именно то, чего сейчас не хватает Украине в свете всех скандалов в США.
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Как-то..что-то..где-то.. Какая,нах апелляция? Это личное дело Дании. Зеленые проффессионалы во всей красе.
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Почему бы и нет?! Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 3648 Скандал - так скандал! Стадион - так стадион Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 4023 Забудьте, пани Ирадо! Вы в крыворожьей зелестране! Здесь теперь ссср с мамой риммой! Вовик, ти шо пошел воевать?Ё! Только недалеко и шапку надень! А то и так хрыпыш, как на горшке в детсве! Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 4440
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Таки да! "Дурень думкою багатіє"! Самі купують у параші електрику, але позив до данців. Команда йолопів керує Україна подаватиме апеляцію на рішення Данії дозволити будівництво "Північного потоку-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 9134
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Я не против! Случилось то, что должно было случиться. Просто Дания покочевряжилась.... и срубила какой нибудь профит.
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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Чем ? Какие будут ваши доказательства этому ?
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Я правильно понимаю , что вы приставить русского мира ?
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Набери в гугле "ютуб самый сок 2" и почитай заголовки.
А на деле паРашу сцыкают трогать ВСЕ, включая США! Европа вообще танцует на "задних лапках"!!! Мало?
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Вот мы и посмотрим толщину кишки нашей ЗЕвласти...
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Еще один дурак нарисовался. Влезать во внутренние дела европейской страны - это именно то, чего сейчас не хватает Украине в свете всех скандалов в США.
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Почему бы и нет?! Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 3648 Скандал - так скандал! Стадион - так стадион Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 4023 Забудьте, пани Ирадо! Вы в крыворожьей зелестране! Здесь теперь ссср с мамой риммой! Вовик, ти шо пошел воевать?Ё! Только недалеко и шапку надень! А то и так хрыпыш, как на горшке в детсве! Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 4440
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Я тоже об этом подумал ,что эти бараны(а может враги) специально хотят окончательно рассорить Украину с ЕС ,лишить страну международной поддержки ,все по заветам кремля-ыллыча-хуйла
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Как-то..что-то..где-то.. Какая,нах апелляция? Это личное дело Дании. Зеленые проффессионалы во всей красе.
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******* зеленим ідіотизмом.... мяко кажучи
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Як на мене - маленька Данія зробила все, що могла.. Навряд чи ця апеляція якось зупинить реалізацію ПП2, сьогодні вже на інших новинних стрічках проскакувала новина про те, що й Сенат США визнав , що вже нічим завадити реалізації ПП2. Єдине , чим варто скористатися , так це те , що ПП2 буде запущено десь влітку 2020, і не йти на підписання короткострокової угоди на рік щодо транзиту.. Розумію, що європейці будуть викручувати руки Україні , щодо короткострокового контракту - але тут той випадок , коли їх треба просто посилати, висловлюючи при цьому велике занепокоєння .. Пані меркель зробила для ***** все, що змогла.. Ну й не забуваймо подякувати щодо ПП2 найпотужнішого й найвидатнішого генія дипломатії всіх часів - петю..
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Петя тобі в капець випадково не насрав? Щось ти під кожною новиною не забуваєш йому дякувати. Ти б краще за теперішнього "гавнокомандувача" переймався. Кацапня влітку СП-2 і восени піде в наступ. Їх вже ніщо не тримає.
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С точки зрения экологии, серьезно?
Представляю как датчане могут сказать - Введите в Украине обязательный стандарт евро-5 и ежегодную проверку всех автомобилей на чистоту выхлопа, и как везде, те авто которые не отвечают стандартам, просто снимается с дороги. И лица представителей "защиты окружающей среды Украины" на это.
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
P.S это будет для тебя неожиданность
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Расскажи в паре предложений, в чем там суть?
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Дания сделала все что могла.. Оттягивая принятия решения. И давая тем время для Украины влиять на ситуацию в связи с приходом отопительного сезона в Европе. Дальше игнорировать международные договоры и правила Дания уже не могла. Поэтому транзит через Украину еще нужен ( пока) и РФ и ЕС и мы можем торговаться. Дании большое спасибо за позицию. Вообще смотрю скандинавы и прибалты самые надежные партнеры Украины. Все остальные как минимум хотят поживиться на украинских проблемах, либо напрямую заражены путинской коррупцией. Кстати поздравляю Данию, Швецию, Финляндию с выходом на чемпионат Европы, даст Бог к ним еще присоединится Норвегия и Исландия ( шансы у них еще есть)
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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Странные вы люди. Зелупа и Разумков с Беней заявили что Украина ради мира пойдет на все условия *********, тоесть даже на капитуляцию. Почему же Дания должна идти против своего народа? Или только Украине можно торговать с окупантами? Дания до последнего держалась надеясь что Украина одумается. Но 42-х летний Нелох всех уже достал.
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Розуміючи, що в радники Оржелю не знадоблюсь, але думаю, що та апеляція вже нічого не вирішує. Треба думати і діяти в напрямку підписання довгострокової угоди на транзит газу. Руки Україні будуть викручувати по-дорослому. (((
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Раньше нужно біло шевелить поршнями ..... а не шаурму с соплями жевать....
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Треба ввести проти Данії санкції і заборонити експорт.... сала. Але ж, забув, в маленькій Данії поголів'я свиней в рази більше ніж в Україні, Нільсен підтвердить) Одним реченням про про ці відносини - Живу як в Даніі, всіх їб.., а я в ожиданії.
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Да , я подтверждаю , что в Дании населения 5,8 миллион, а свиней они держат 25 миллион
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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Ти вже у Хранції? Готуєш візит туди *****? Україна подаватиме апеляцію на рішення Данії дозволити будівництво "Північного потоку-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 4199
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Вряд ли запустят даже в следующем году,скорее всего в 21 м,но вас ,мордву позорную ,это не спасет от краха,наверняка наложут ограничения по обьему прокачки ,но самые главные проблемы у вас с жижей черной,ожидаются падения добычи до 25% в течении 5 ти лет
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Те кто не верят , что можно ещё обжаловать , посмотрите это : Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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Більш серйозніше ось що :

Ноябрь 21st, 2019
США уничтожат «Северный Поток-2″
Введение Вашингтоном санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток - 2″, может более чем на год задержать его введение в эксплуатацию. С таким утверждением выступил в среду американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас).

Он отметил, что есть два варианта введения соответствующих ограничительных мер. Первый предполагает принятие Конгрессом США соответствующего законопроекта(****законопроект поданий), а второй - использование американской администрацией полномочий для введения рестрикций, предусмотренных уже действующим в США законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

«В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке <…>, задержит «Северный поток - 2″ более чем на год <…> При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим [создание] трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация», - заявил сенатор.

Трамп - непредсказуемый пассажир, он может без излишних церемоний просто поставить всех перед фактом, что Северный Поток - 2 не жилец.
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Ничего они не сделают. Треплы потому что.
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Ввести запрет на ввоз проституток в Данию разве что. ЗЕ команде на заметку. Не смешите.
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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А на решения других стран, почему не подавали апелляции.. !?!?
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куда дебил ты будешь подавать. в какой такой суд. ваш уровень насильники и писька яременко
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после решения Дании можно только сделать депиляцию на ягодицах
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
21.11.
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Господи!...... Какие же дебилы!...... Сидели бы тихо, не позорились.... Итак, не страна, а сплошное шапито.....
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Ну неужели у зе конторы все такие бараны ? Долбень ,какая апелляция , это территория Дании , что хотят то и делают.
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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В жанре короткого метра невозможно стало работать. Каждый день - новый скандал. И не один. Однако, сегодня День Гiдностi - День майдана, а потому всех поздравляют с Днем сельского дурачка и рагуля-свинопаса, которые теперь суть правящий класс Украины.
Сегодня мы также узнали, что такое Глобализация по-украински. Это когда в Казахстане местные трансплантологи изымают почки и печени украинских граждан и пересаживают их гражданам Израиля за деньги. В итоге, Казахам остаются израильские шекели, израильтянам украинские почки, а украинцам - почет и уважение в Казахстане и Израиле! Ибо, за то стоял майдан!
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Когда есть ВПН ничего вечного нет дурачок ты сельский
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В жо-е у тебя VPN. Ты хоть знаешь, что это такое?
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Это когда таких долбоепов как ты банят а ты вечно перерегистрируешься то как американец, сингапурец, швед и нет тому конца и бан пох
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Хорошо обознан. Видать, из бана не вылазишь? Да, лошок малолетний? Срал я на тебя.
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Тупо подавать только на Данию. Давайте и на Германию. В первую очередь.
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И сколько этот маразм коштуватеме? Небось и в командировку на суд еще выписать всему кагалом, адвакатов нанять зарубежных.Сколько можно это терпеть.
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Построят этот газопровод и будут качать газ. Какие там санкции США, когда труба на 80% готова, или россияне эти 20% своими ресурсами не завершат (даже меньше, потому что каждым новым днем газопровод продвигается все ближе и ближе к финишу)? Или может США запретят Европе покупать российский газ вообще? Вряд ли, разве что сама Европа к этому придет. Ограничение в 50% наполнения трубы при желании россияне легко обойдут, ведь не россиянам в принципе запрещено наполнять трубу на 100%, а любой одной компании. Достаточно создать еще одну компанию и вопрос решен.
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Коли цього року на виборах в Данії перемогли радикальні соціалісти, лівакі, комунистична наволоч, я одразу сказав - тепер дозволять раші будувати Потік. Так і сталося.
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