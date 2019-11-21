 Україна подаватиме апеляцію на рішення Данії дозволити будівництво "Північного потоку-2", - Оржель

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в інтерв'ю "24 каналу".

"Справді "Північний потік-2" все одно якось буде реалізовуватися. На той дозвіл, який вони отримали нещодавно від Данії, ми зараз розглядаємо можливості якось, з точки зору екології, подавати апеляцію", - повідомив Оржель.

Міністр також заявив, що Україна не піде на пропозицію Газпрому і не відмовлятиметься від своїх виграшів у міжнародних арбітражах.

30 жовтня "Північний потік-2" дозволила побудувати Данія - остання країна, дозволу якої Росії не вистачало для завершення будівництва трубопроводу.

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