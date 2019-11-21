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 Суспільство
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Все про:армія (2616) Міноборони (2958) призов (172) Загороднюк (82)

 Конкретної дати відмови від призову поки немає, - Загороднюк

Терміни переходу до контрактної армії поки не визначені, але незабаром їх можуть озвучити. Для початку призов буде просто зменшений.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо вбити призов, це наш план. Тому нам треба розвивати територіальну оборону", - сказав Загороднюк.

"Це не буде відразу, призов спочатку буде просто зменшений, і це, до речі, дуже добре узгоджується з територіальною обороною. По суті, при нормальному розвитку територіальної оборони не буде необхідності в призові", - додав він.

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Загороднюк нагадав, що перехід армії на професійну основу прописаний ще в Стратегічному оборонному бюлетені, ухваленому в 2016 році.

Місце призовників зможуть зайняти члени територіальної оборони.

"Яке завдання територіальної оборони? Зробити життя окупантів настільки нестерпним, що вони просто скажуть: "Нам цього не треба". Якщо заходить окупант, його за кожним рогом має чекати людина з автоматом або з чим завгодно, щоб ворог не міг розслабитися ані на мить. Це наше завдання", - підсумував Загороднюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161125
 
 
 Топ коментарі
 
Сценарий януковича - развалить армию, отказ от призыва...
Твари, вы что делаете?
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Ну якщо президент чотирижди ухиліст, то який із простого народу танкіст!
Вони також уклоністи, то і призову не буде!
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коли вже АРМІЮ розпустиш ? у нас же мир з кацапами ! тобі сволота найкраща гіляка!
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Ну якщо президент чотирижди ухиліст, то який із простого народу танкіст!
Вони також уклоністи, то і призову не буде!
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Сценарий януковича - развалить армию, отказ от призыва...
Твари, вы что делаете?
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запустить врага на свою территорию єто у них уже стратегия ... а потом мы будем воевать Конкретної дати відмови від призову поки немає, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5215 , мля , это ж подготовка к предательству ... с дамбасса и крима враг в страхе уже бежит незнает куда деваться ... у меня даж мата нет на такую стратегию , аюхенные стратеги ведения войны !!
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Перед новими виборами витягнуть цю засалену прокацапську карту.
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Саме тому молоді аутисти голосували за квартального. В надії уникнути призову. Навіть не знаю що їм квартальний пообіцяв.
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Пеця всю каденцію обіцяв контрактну армію.
Що це я? Він багато що обіцяв. )
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Чувак, тут мова, про скасування призову у, по факту воюючій країні.
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якщо буде контрактна армія, - призов непотрібний, чувак.
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Чувак, у всіх країнах під час війни оголошується призов.
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коли вже АРМІЮ розпустиш ? у нас же мир з кацапами ! тобі сволота найкраща гіляка!
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Сіпаються...«І хочєтся, і колєтся...»
І хочеться догодити Путіну, і сцикотно українців...
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Ходжа Насреддін вказував термін 25 років, а Новий Ходжа навіть не вказує терміну обіцянки
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Певно путєн підганяє українофобську верхівку СННН в реалізації планів кремля по ліквідації ЗСУ . Зеббіли дупоголові це ви руками зєлі нищите ЗСУ і Україну . Ще навіть немає концепції нової армії , а призов вже відміняють ! Тобто старої системи вже не буде , а нової ще не буде . "Атвайниусталі" ? Таким шляхом план здачі України кацапії втілюється зєлєбєнями в життя . Таке вже прокручував лєбєдєв . Тоді в військкоматах БД по військовозобов'язаних підлягали знищенню і подекуди були знищені . Але Армію врятувала путєнська агресія в 2014 році . Тепер ці зелені зрадники під час бойових дій лізуть продовжувати справу лєбєдєва . Путєн підганяє бєню ?
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дайте этому министру с оксфордовским дипломом, майора мобиста для проведения ликбеза ...
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Как там говорил Пузырь? "Обiцянка-цацянка..
?" молодежь, напомните деду.
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Загороднюк явно не своем месте!В огороде бузина...
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ни с армиеей наемников, ни холуев /подневольных/ войны за независимость не выигать, нужна армия ГРАЖДАН, а для начало нужно создать государство ГРАЖДАН, а не ФЕОДАЛЬЬНЫЙ УДЕЛ ОЛИГАРХОВ (как сейчас по факту)!
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