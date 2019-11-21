 Конкретної дати відмови від призову поки немає, - Загороднюк

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо вбити призов, це наш план. Тому нам треба розвивати територіальну оборону", - сказав Загороднюк.
"Це не буде відразу, призов спочатку буде просто зменшений, і це, до речі, дуже добре узгоджується з територіальною обороною. По суті, при нормальному розвитку територіальної оборони не буде необхідності в призові", - додав він.
Загороднюк нагадав, що перехід армії на професійну основу прописаний ще в Стратегічному оборонному бюлетені, ухваленому в 2016 році.
Місце призовників зможуть зайняти члени територіальної оборони.
"Яке завдання територіальної оборони? Зробити життя окупантів настільки нестерпним, що вони просто скажуть: "Нам цього не треба". Якщо заходить окупант, його за кожним рогом має чекати людина з автоматом або з чим завгодно, щоб ворог не міг розслабитися ані на мить. Це наше завдання", - підсумував Загороднюк.
Вони також уклоністи, то і призову не буде!
Твари, вы что делаете?
Що це я? Він багато що обіцяв. )
І хочеться догодити Путіну, і сцикотно українців...
?" молодежь, напомните деду.