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 Політика України
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 "Жодного разу не бачив людей зі зброєю на Майдані, це був мирний протест", - Парубій свідчив у суді над "беркутівцями"

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" і колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій у Святошинському суді дав свідчення у справі обвинувачення співробітників "Беркута" у розстрілі учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу говорити тільки про те, що я бачив. Я був на Майдані від першого до останнього дня... Я жодного разу не бачив людей зі зброєю на Майдані. Це був мирний протест", - сказав Парубій під час допиту, відповідаючи на запитання про те, чи погоджується він із твердженням, що у мітингувальників була вогнепальна зброя.

За його словами, 19 січня 2014 року міліціонери почали кидати в учасників мітингу гранати в районі вул. Грушевського, були десятки поранених, тому були споруджені барикади. При цьому Парубій зазначив, що не бачив ані гранат, ані арматури у протестувальників.

Відповідаючи на запитання про те, чи бачив акти насильства стосовно співробітників правоохоронних органів, він сказав: "Ні".

Також Парубій розповів, що йому невідомо, хто поставляв компоненти для "коктейлів Молотова", 19 і 20 лютого він не бачив їх на Майдані, а лише згодом - на відео.

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Що стосується захоплення адмінбудівель та установ у центрі столиці, то, за словами свідка, йшлося про місце для відпочинку і ночівлі.

За словами Парубія, фінансував Євромайдан український народ, а не політичні сили.

Він також назвав російською пропагандою інформацію про роботу грузинських снайперів на Майдані.

"Майдан - це значне явище самоорганізації", - зазначив Парубій.

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На його переконання, якби Євромайдан у той час не вистояв, то були б реалізовані плани РФ і "Україна стала б напівколоніальною державою".

Допит Парубія тривав понад три години. В судовому засіданні оголошено перерву до 11:30 3 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161121
 
 
 Топ коментарі
 
Ой, зараз понабігають зебіли)))
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о, кацапік свої лапті засвітив...
в Одесі відбулось самоспалення руцкого міру.
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Це прокляття вати в головах.
А для одесітів - шастя, що їхнє місто не стало Донецьком.
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Помиляєшся. Одесити відстояли своє місто і зараз спокійно живуть.
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Почему вы все время пытаетесь свалить все на одесситов? Я заметил что все вы это проделываете. Вам не кажется что это как-то подленько?
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Чому це на одеситів ? Я вважю, що там винна кацапня. Та і серед загиблих і гості з Придністров'я.
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"Одесити відстояли"... Вы серьезно думаете что русские поверят в это? В то что одесситы жгли людей. Вы действительно думаете что кого-то в этом убедите?
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Та мені плювати, що кацапня не визнає своїх поразок.
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Вы не пишете украинцы відстояли или патриоты відстояли. Вы именно "одесити". Это очень и очень подло.
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цікав... ви не вважаєте одеситів українцями та патріотами ?
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На самом деле это выдает ваше искреннее отношение к одесситам, одна подлость.
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це ви не усвідомлюєте, що ваш руцкій мір не хочуть бачити в Одесі.
Там достатньо розумних людей та патріотів.
Ваші маргінали теж трапляються, але їх менше.
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Оно считает, что все русскоизычные автоматом должны быть за рассеюжку. Ну не может мокша поверить, что русскоизычным украинцам убогий "русский мир" нах не сдался.
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Дело именно в Одессе, а не в русском языке.
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А що в Одесі такого особливо відмінного від решти України.
Я ж помітила, що ви намагаєтесь тут втулити тезу, що це не українське місто.
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Тримай фотку.
скажи, це мирняк сепарський в Одесі вийшов ?

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На тобі, і кожному москалю, ще в диню.
Фоточку.
"Ни разу не видел людей с оружием на Майдане, это был мирный протест", - Парубий дал показания в суде над "беркутовцами" - Цензор.НЕТ 3965
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Вы серьезно думаете что русские поверят в это?

А кто такие русские? Опущенная мордва кукарекающая на чеченской бутылке "Чечня-круто" "Ни разу не видел людей с оружием на Майдане, это был мирный протест", - Парубий дал показания в суде над "беркутовцами" - Цензор.НЕТ 189Да верьте во что хотите, изгои опущенные.
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Та я знаю...Тролі пишуть одне і теж.
Якби не загинуои оці ватнюуи, то там ьуло би набагато більше жертв.
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Ну врятувалася ж твоя донька? На шашлик не пустили?
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Да. Кацапйо горітиме в пеклі.
Особливо зрадники та перебіжчики.
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це була дуель.
якби ти побачив беркута, який цілить в твого беззбройного друга, ти б не вистрелив ?
все ж таки, не варто забувати, що кількість загиблих та пошматованих майданівців значно перевищує втрати беркуту.
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Що ти там бачила ?
Розіп'ятого мальчіка в трусіках ?
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правда, жіночко, не в руцЗМІ.
не ретранслюйте цю погань.
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Кацапюра вонюче-падлючая ,наш Майдан- это наше внутреннее дело,вы падлы каким боком к нему,идитенахер навсегда ,отье...сь от нас или будете наказаны развалом заСрахи и тотальной нищетой! Отвечать не надо ,тварь ...
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К пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года суд приговорил активного участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"По результатам рассмотрения уголовного производства судом 38-летнего гражданина другого государства признали виновным в участии в массовых беспорядках, а именно совершении активных действий, которые выразились в сопротивлении представителям власти, погромах и бросании камней, которые привели к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении."Ни разу не видел людей с оружием на Майдане, это был мирный протест", - Парубий дал показания в суде над "беркутовцами" - Цензор.НЕТ 1345
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Дивись, коза, хто там людей палив. Наволоч російська.
Дивись уважно.
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і доведіть, що це не кацапи вбивали міліціянтів, щоб пробудуити в них агресію.
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за самооборону не мають морального права когось саджати.
розвинуті країни такі "вбивства" виправдовують.
вбити вбивцю то не злочин.
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Україна була пограбована і продана янукодлом, за них ви вболіваєте.
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Та ти шо...
Прямо з голоду всі попухли.
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Проте Україна була не наша.
Я волію жити в самостійній державі.
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Дитинко зайвохромосомна, лягай вже спатоньки.
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Негідника негідники і захищають.Їх зараз добре видно.....
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В этом суде показания дают под присягой или как обычно?

В таком случае вопрос к Парубию - где и на каком Майдане он был с первого до последнего дня и почему все все видели, а он нет?
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А Мосийчука разве не посадили за взятку?
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То інший Мосійчук...але не ліпший за цього, там ще Мосійчучка така собі є..
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Это был мирный протест

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Начиналось действительно, как мирный протест,а потом такие гниды,как Парубий,сидели в кафе и строили "наполеоновские планы", а действительно патриоты,слушали их и гибли под пулями.Януковича они "осудили" по телевизору,гниды и твари. "Ни разу не видел людей с оружием на Майдане, это был мирный протест", - Парубий дал показания в суде над "беркутовцами" - Цензор.НЕТ 458
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Ты там был? Видел? Мог сделать лучше? Почему не сделал?
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Та не был он, на бутылке он сидел и сидит.
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Поизощряйтесь-поизощряйтесь..Я там не был,а вот последствия видел, и вижу кожну добу.Денежные потоки потекли в другие карманы,Крым потерян,в лугандоне беспредел.
Если к этому добавить тех,кто забил и патриотично сбежал из Украины на заработки,то впечатляет.
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Додатково, інфа про те, про що ще говорив Парубій на суді: "І коли намагаються переписати історію Майдану… Виявляється, не Янукович, не Захарченко, чи не Якименко віддавали накази і знищували мирний протест, а, виявляється, мирний протест атакував правоохоронців - це виглядає трохи смішно. Треба було бачити їх [беркутівців] масу людей, їх екіпіровку… Це намагаються створити іншу історію українського Майдану", - заявив А.Парубій.
https://bykvu.com/ua/bukvy/sejchas-pytajutsja-perepisat-istoriju-majdana-parubij/
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У когось ще зостались іллюзії щодо реваншу, антиукраїнських сил?
Вони ж слово в слово повторють слова Путіна і русскіх пропагандонів.
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зебіли і долучені до них касапи, сепари, колаборанти, беркута вже тут, в цю трагічну роковину тут, на цензорі - правлять свій парад
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"
По словам Парубия, финансировал Евромайдан украинский народ, а не политические силы.
... "Майдан - это значительное явление самоорганизации", - отметил Парубий "

Да, настоящее чудо саморганизации, так и Пашинский сказал, значит - правда.
Однако. чудеса редко бывают, к сожалению, в Киеве нет круглосуточных общедоступных бесплатных туалетов, да и платных таких почти нет, рано утром в центре легко можно обгадится, если не знать, где Макдональдс, зато есть куча рекламы наркоты и прочих надписей на стенах, на Майдане плиты как раздолбали, так и лежат кусками, но чуда самоорганизации и финансирования народом работ по устранению отмеченных недостатков нет и не будет, потому как не в отмывании стен достоинство нации, а наоборот.
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ця калічка бреше вже 6 років. а. що воно взагалі на майдані робило крім провокацій і підбурення
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йому пофігу.. в нього є справка шо йому всьо пофігу
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Хрен вам слонячий,не дождетесь рашистско-неофашистские подонки, ответите рано или поздно за свои преступления
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Как не видел ??? "Ни разу не видел людей с оружием на Майдане, это был мирный протест", - Парубий дал показания в суде над "беркутовцами" - Цензор.НЕТ 9759 А это тогда хто ??? Хотя... да, это не люди, это кацапы.

"Ни разу не видел людей с оружием на Майдане, это был мирный протест", - Парубий дал показания в суде над "беркутовцами" - Цензор.НЕТ 5766
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"Я ни разу не видел людей с оружием на Майдане"_________________ну зачем же так нагло пи***ть ????
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Он не п...т,очки-то он только в кресле одел,а так ходил бедняга головой тыкался об стены,ещё и память пропала,одним словом,бедолага.
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Правильно Парубий говорит .Такие люди как Парубий Украине нужны . Если пойдёт экономический захват Украины вплоть до земельных ресурсов ,который уже происходит .То Парубий возглавит ещё одну сотню по защите Украинской Земли .
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Угу,если ему заплатят или креслице какое-нибудь пообещают.
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Интересно он со своей справки копии поснимал ? И если да , то у какого нотариуса их заверил ... . Оригинал можно ещё заламинировать и в кармане носить на всякий случай .
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