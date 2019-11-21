 "Жодного разу не бачив людей зі зброєю на Майдані, це був мирний протест", - Парубій свідчив у суді над "беркутівцями"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я можу говорити тільки про те, що я бачив. Я був на Майдані від першого до останнього дня... Я жодного разу не бачив людей зі зброєю на Майдані. Це був мирний протест", - сказав Парубій під час допиту, відповідаючи на запитання про те, чи погоджується він із твердженням, що у мітингувальників була вогнепальна зброя.
За його словами, 19 січня 2014 року міліціонери почали кидати в учасників мітингу гранати в районі вул. Грушевського, були десятки поранених, тому були споруджені барикади. При цьому Парубій зазначив, що не бачив ані гранат, ані арматури у протестувальників.
Відповідаючи на запитання про те, чи бачив акти насильства стосовно співробітників правоохоронних органів, він сказав: "Ні".
Також Парубій розповів, що йому невідомо, хто поставляв компоненти для "коктейлів Молотова", 19 і 20 лютого він не бачив їх на Майдані, а лише згодом - на відео.
Що стосується захоплення адмінбудівель та установ у центрі столиці, то, за словами свідка, йшлося про місце для відпочинку і ночівлі.
За словами Парубія, фінансував Євромайдан український народ, а не політичні сили.
Він також назвав російською пропагандою інформацію про роботу грузинських снайперів на Майдані.
"Майдан - це значне явище самоорганізації", - зазначив Парубій.
На його переконання, якби Євромайдан у той час не вистояв, то були б реалізовані плани РФ і "Україна стала б напівколоніальною державою".
Допит Парубія тривав понад три години. В судовому засіданні оголошено перерву до 11:30 3 грудня.
в Одесі відбулось самоспалення руцкого міру.
А для одесітів - шастя, що їхнє місто не стало Донецьком.
Там достатньо розумних людей та патріотів.
Ваші маргінали теж трапляються, але їх менше.
Я ж помітила, що ви намагаєтесь тут втулити тезу, що це не українське місто.
скажи, це мирняк сепарський в Одесі вийшов ?
Фоточку.
А кто такие русские? Опущенная мордва кукарекающая на чеченской бутылке "Чечня-круто" Да верьте во что хотите, изгои опущенные.
Якби не загинуои оці ватнюуи, то там ьуло би набагато більше жертв.
Особливо зрадники та перебіжчики.
якби ти побачив беркута, який цілить в твого беззбройного друга, ти б не вистрелив ?
все ж таки, не варто забувати, що кількість загиблих та пошматованих майданівців значно перевищує втрати беркуту.
Розіп'ятого мальчіка в трусіках ?
не ретранслюйте цю погань.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"По результатам рассмотрения уголовного производства судом 38-летнего гражданина другого государства признали виновным в участии в массовых беспорядках, а именно совершении активных действий, которые выразились в сопротивлении представителям власти, погромах и бросании камней, которые привели к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.
Дивись уважно.
розвинуті країни такі "вбивства" виправдовують.
вбити вбивцю то не злочин.
Прямо з голоду всі попухли.
Я волію жити в самостійній державі.
В таком случае вопрос к Парубию - где и на каком Майдане он был с первого до последнего дня и почему все все видели, а он нет?
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Начиналось действительно, как мирный протест,а потом такие гниды,как Парубий,сидели в кафе и строили "наполеоновские планы", а действительно патриоты,слушали их и гибли под пулями.Януковича они "осудили" по телевизору,гниды и твари.
Если к этому добавить тех,кто забил и патриотично сбежал из Украины на заработки,то впечатляет.
https://bykvu.com/ua/bukvy/sejchas-pytajutsja-perepisat-istoriju-majdana-parubij/
Вони ж слово в слово повторють слова Путіна і русскіх пропагандонів.
По словам Парубия, финансировал Евромайдан украинский народ, а не политические силы.
... "Майдан - это значительное явление самоорганизации", - отметил Парубий "
Да, настоящее чудо саморганизации, так и Пашинский сказал, значит - правда.
Однако. чудеса редко бывают, к сожалению, в Киеве нет круглосуточных общедоступных бесплатных туалетов, да и платных таких почти нет, рано утром в центре легко можно обгадится, если не знать, где Макдональдс, зато есть куча рекламы наркоты и прочих надписей на стенах, на Майдане плиты как раздолбали, так и лежат кусками, но чуда самоорганизации и финансирования народом работ по устранению отмеченных недостатков нет и не будет, потому как не в отмывании стен достоинство нации, а наоборот.