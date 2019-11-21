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 Київські новини
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Все про:Кличко (775) опитування (432) рейтинг (286)

 Кличко перемагає на виборах мера, - опитування

25% респондентів із Києва, опитаних центром "Соціальний моніторинг", готові проголосувати за діючого мера Києва, голову Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка, 8% - за телеведучого, власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського, 7% - за депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу", колишнього генерального директора медіахолдингу "1+1 Медіа" Олександра Ткаченка на виборах мера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

6% опитаних готові проголосувати за колишнього мера Києва Олександра Омельченка (1999-2006), колишнього голову КМДА Олександра Попова (2010-2013), 5% - за журналіста Дмитра Гордона та ексдепутата Ради і екс-віце-прем'єр-міністра Миколу Томенка, 4% - за телеведучого Сергія Притулу і ексглаву СБУ Ігоря Смешка.

Крім того, опитування показало, що 51% респондентів обов'язково братимуть участь у виборах мера, 32% - скоріше будуть, 7% - скоріше не будуть, 5% - не будуть, 5% - не змогли відповісти.

Читайте також: Це централізація влади, - Кличко про можливе призначення виборів мера Києва на 8 грудня

Опитування проводилося 6-11 листопада.

Було опитано 1 015 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.

Кличко перемагає на виборах мера, - опитування 01


Кличко перемагає на виборах мера, - опитування 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161118
 
   
 Топ коментарі
 
"Центр Разумкова" сейчас все исправит.
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Кличко побеждает на выборах мэра, - опрос - Цензор.НЕТ 5063значит включат "трубу" на полную...или "своего на 100%" Кличко побеждает на выборах мэра, - опрос - Цензор.НЕТ 5063
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в труби, під керівництвом бурята, це вийде швидше....
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Кличко побеждает на выборах мэра, - опрос - Цензор.НЕТ 5063значит включат "трубу" на полную...или "своего на 100%" Кличко побеждает на выборах мэра, - опрос - Цензор.НЕТ 5063
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Вполне логично, ЗЕбилы побеждают только на сцене....
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Готовьтесь к земле, коренные и пристяжные киевляне!
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Киев снова выберет какого-то прибабахнутого!
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Люди в Киеве самые отсталые малообразованные и безразличные в МИРЕ !!!
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Гринів красава.У нього порошенко в президенти теж перемагав
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Если уж за Космонавта голосовали, то за Кличко тем более проголосуют.
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Він бандюґа і ворюґа ще той не залежно від зелених наїздів.
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Молодцы. Они и Черновецкого два раза выбрали. Подвид "киевляне" эволюционирует крайне медленно. Если вообще.. Кличко побеждает на выборах мэра, - опрос - Цензор.НЕТ 4969
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Кагже таг?! Невже сывочолый г+гэшник ткаченка стратил?! А пуйло с бэней так надеялись! Кличко побеждает на выборах мэра, - опрос - Цензор.НЕТ 6652 Ну а про сывочолого кгб-ешного пальчевского, с его еврей-лаб, я воздержусь матюкатыся... Кличко побеждает на выборах мэра, - опрос - Цензор.НЕТ 3453
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Впевнениц, у цьому величезна заслуга СН і їх бурної діяльності. Ще три місяці тому Віталя про такий рейтинг міг лише мріяти. Тепер кяаімо, що чекатиме СН через рік, на місцевих виборах. Якщо дотягнуть.
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Не вистарчає вам ще корогодського гаріка, *****, піздець. Кияни, курва ваша мама, мало вам зебілів!
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Я в шоке. Коррумпированный, не лучше Черновецкого. Все его стройки обходятся в 3-5 раз дороже проектных смет! Занимался обицянками 5 лет! Нет метро ни на Виноградаре, ни на Троещине! Строительство Шулявки развез по всей тарелке. Зато стеклянный мост построил, который киевлянам ....... опять таки в 4 раза дороже проектной стоимости.
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