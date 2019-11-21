 Кличко перемагає на виборах мера, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

6% опитаних готові проголосувати за колишнього мера Києва Олександра Омельченка (1999-2006), колишнього голову КМДА Олександра Попова (2010-2013), 5% - за журналіста Дмитра Гордона та ексдепутата Ради і екс-віце-прем'єр-міністра Миколу Томенка, 4% - за телеведучого Сергія Притулу і ексглаву СБУ Ігоря Смешка.

Крім того, опитування показало, що 51% респондентів обов'язково братимуть участь у виборах мера, 32% - скоріше будуть, 7% - скоріше не будуть, 5% - не будуть, 5% - не змогли відповісти.

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Опитування проводилося 6-11 листопада.

Було опитано 1 015 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.



