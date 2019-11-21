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 Політика України, Суспільство
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Все про:Вища рада правосуддя (272) Вовк Павло (70) Євген Аблов (2) Окружний адмінсуд Києва (35) Жернаков (1)

 ВРП знову не змогла покарати скандального суддю ОАСК Аблова, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков

Вища рада правосуддя не змогла прийняти рішення щодо судді Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова, який свого часу зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан, а цього року став фігурантом розслідування НАБУ.

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ВРП укотре не змогла його покарати. І швидше за все не покарає. Доповідач пропонує обмежитися доганою і 3 місяцями позбавлення надбавок", - написав активіст.

ВРП знову не змогла покарати скандального суддю ОАСК Аблова, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков 01

Жернаков нагадав, що Аблов свого часу зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан, а потім, як і інші 70% суддів Майдану, через саботаж Вищої ради правосуддя уникнув покарання і спокійно продовжував розглядати справи і далі "чудити".

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

ВРП знову не змогла покарати скандального суддю ОАСК Аблова, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161116
 
 
 Топ коментарі
 
символично в день майдана((((((((((
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вот так, вот так живут Америка с Европой; ну а у нас все через...
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Я,власне,хотів тут заїбашити по латині таку собі приказку (ЛАТИНСЬКУ).ну тіпа ворон оворону око не виклює,а потім подумав-ну от на на#уя я,власне,стараюсь? (корникс корници нунквам окулум)?Користуйтесь,лохи...
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Жалостливіе люди не смогли наказать жалкого человека
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вот так, вот так живут Америка с Европой; ну а у нас все через...
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Шо при янику шо при Петрові шо при Зе правосуддя не було і не має. Яка тоді мля між ними різниця...
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низабудим нипрастим!
дай бог ему здоровья!
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Я,власне,хотів тут заїбашити по латині таку собі приказку (ЛАТИНСЬКУ).ну тіпа ворон оворону око не виклює,а потім подумав-ну от на на#уя я,власне,стараюсь? (корникс корници нунквам окулум)?Користуйтесь,лохи...
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Й судити будуть по зробленому вами...
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Гнать этот ВСП сцаными тряпками..., дармоеды хреновы. С одним продажным судьёй не могут справиться.., или хорошо проплатили !?
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Никого НИКОГДА не осудят за Небесную сотню-ну разве что лет через 50...если вспомнят
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хз, а может и наградят.
учитывая сколько уже все эти дела расследуются
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