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Все про:АЗС (204) Київ (6817) забудова (213) ОККО (1)

 "ОККО" порозумілася з місцевою громадою і відмовилася від будівництва заправки в Дарницькому районі Києва

Мережа АЗК "ОККО" порозумілася з громадою і відмовилася від будівництва автозаправки на перетині вулиць Ревуцького та Ахматової в Києві, розірвавши відносини з забудовником.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами представників мережі АЗК ОККО, рішення було прийнято через те, що забудовник ТОВ "Гуель Парк", який займався зведенням АЗК, упродовж тривалого часу так і не врахував інтереси місцевої громади і не знайшов компромісного рішення.

Між власником мережі АЗК ОККО та ТОВ "Гуель Парк" була письмова домовленість, відповідно до якої компанія орендує або придбає АЗК після завершення компанією-забудовником всіх робіт на об’єкті, введення в експлуатацію та оформлення правовстановлюючих документів на нього у повній відповідності до чинного законодавства України та виключно за умови відповідності такого АЗК діючим протипожежним, екологічним та іншим нормам, а також корпоративним стандартам мережі ОККО. Однак, на самому початку будівництва між ТОВ "Гуель Парк" та місцевими мешканцями виник конфлікт, що переріс у тривалий спір", - йдеться в повідомленні компанії.

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У компанії зазначають, що перебуваючи у статусі потенційного орендаря/покупця об’єкту, менеджмент ОККО долучився до перемовин з місцевими мешканцями з наміром прямого та відкритого діалогу.

Однак, за результатами проведених зустрічей і перемовин, керівництво мережі дійшло висновку, що представниками ТОВ "Гуель Парк", протягом довгого часу так і не було враховано інтереси місцевої громади й не знайдено компромісного рішення. Після зустрічі з місцевою громадою, компанія і жителі прийшли до спільної згоди.

"Мережа ОККО прийняла рішення розірвати стосунки з ТОВ "Гуель Парк" та відмовитись від пропозиції спорудження АЗК на перетині вулиць Ревуцького та Ахматової в м. Києві.

Наразі розпочато роботи з демонтажу всіх елементів бренду мережі АЗК ОККО .Компанія офіційно заявляє, що від сьогодні не має відношення до даної забудови й не несе відповідальності за ті дії, які у майбутньому компанія-забудовник та орендар земельної ділянки буде проводити на цій території.

Як відомо, протистояння довкола будівництва автозаправки на вулиці Ревуцького в Києві триває з літа 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161114
 
 
 Топ коментарі
 
Хто б не жив, думку місцевої громади потрібно враховувати, а якщо вони не мають машин, то ОККО ще й виграла.
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Nikita Shulga, не нужно так откровенно врать. Я живу недалеко от этой горе-заправки. Дома там совсем рядом находятся. И это нормально, что жители не хотят постоянно дышать вонью с этой заправки. А если рванет. В Киеве уже были случаи возгорания заправок. А ОККО - реальные идиоты. На людей и их мнение им плевать. Как, впрочем, и любому другому бизнесу в Украине. За это и поплатились.
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вранье, только что по гугл мапс смотрел - 40 метров до ближайшего дома
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Дурачки эти местные. Дикари. Я знаю эту точку - там до домов по 300 метров с каждой стороны. Заправка вообще никому не мешает. Но, видать, там живут сплошь нищеброды и люмпены, без колесные, раз им заправка помешала.
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Хто б не жив, думку місцевої громади потрібно враховувати, а якщо вони не мають машин, то ОККО ще й виграла.
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Ничего не имею против местной громады. Но! все строительные нормы там ВСЕ соблюдены с лихвой. И главное! Альтернативой современной и в конечном итоге нужной в том месте заправки будет автостоянка с покосившимся забором и курятниками -гаражами. Кто не верит- милости просим на соседний проспект Григоренко который на всем своем протяжении застроен имменно этим дикарством.
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вранье, только что по гугл мапс смотрел - 40 метров до ближайшего дома
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Я практично не буваю у тому районі, але на набережній є і КЛО, і дві ОККО і ще якась. Не кажучи вже про проспект Бажана. Мало?
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Они прилично дальше от этого густонаселенного района. Заработала бы в том месте заправка, я бы заправлялся в основном на ней.
До домов, конечно, не 300 метров, как написал первый комментатор, но и не катастрофически близко, есть в городе примеры заправок с такой же дистанцией к жилим домам.
Мало того, между домом и заправкой проходит очень оживленная дорога с тремя полосами - т.е. эта дорога еще ближе к дому, чем заправка - никаких нарушений санитарных норм?
Жителей это устраивало, когда они заселялись в такой дом?
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Нічого не можу сказати у відповідь бо ті райони для мене терра інкогніта. Якось (пішки) шукав будинок де жив товариш на Ахматової, він вів мене в телефонному режимі. То був якийсь "неправильний" кінець чи початок вулиці. І ще в якомусь гіпермаркеті (праворуч від Бажана) купив чохол для мобільника.
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мотор спалить хочешь давай лей оковскую мочу
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Когда жителей заселяли в тот дом, там четырехполосной дороги и в помине небыло. Кроме 18-го автобуса раз в час там ничего и не ездило.
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Nikita ******, не нужно так откровенно врать. Я живу недалеко от этой горе-заправки. Дома там совсем рядом находятся. И это нормально, что жители не хотят постоянно дышать вонью с этой заправки. А если рванет. В Киеве уже были случаи возгорания заправок. А ОККО - реальные идиоты. На людей и их мнение им плевать. Как, впрочем, и любому другому бизнесу в Украине. За это и поплатились.
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Я написал выше про дорогу, которая проходит между заправкой и домами. Это жителей устраивает? Или и дорогу желательно тоже закрыть и подальше отодвинуть от их дома?
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Идиот пирожков, я тебе еще раз пишу - читай по буквам! Когда заселялись дома в том р-не, не было там сквозной четырехполосной дороги. Единственное, что там ездило в 90-х - это 18-й автобус, который разворачивался возле нынешней хаты рыбака потому что дальше был тупик.
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Дядя Игорек, который совершенно не "идиот", давай расскажи мне, что когда в 90-х строили те дома, то улицы Ревуцкого еще не было (которая, между прочим, появилась в 80-х).
Ревуцкого была возле тех домов всегда, и на расстоянии, противоречащем санитарным нормам.
До свидания.
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О чем ты пишешь? Там с обеих сторон по три ряда дороги, потом газон шириной 40 метров, широкий тротуар и придомовой газон шириной 20 метров. Еще раз- все санитарные нормы там соблюдены с лихвой.
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ага, они любят дышать выхлопными газами, раз там поселились "ОККО" домовилася з місцевою громадою і відмовилася від будівництва заправки в Дарницькому районі Києва - Цензор.НЕТ 3537

(правда, это половины Киева касается)
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Красунчики! Інший бидлобізнесмен нагнав би тітушні і вапрос би парешалі ( у свій бік звичайно) . Хтів сказати що за Пороха такого не було (!) , але промовчу -)
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Ох и Окко, все перекрутили и выкрутили. Прям как путин. Это не мы виноваты. Это не Россия, это ополченцы и силы самообороны.
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Щодо ОККО - хоч і ллють вони вже не литовський, а бєларуський бензус, але лабораторний контроль якості в них досить чесний. Інша справа - мало платять низовим співробітникам, але то вже не наші проблеми.
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ага и расход больше на 2 литра чем бензин залитій в Польше
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Не на два. Колега часто їздить до Польщі та Словаччини. Максимум літр (двигун 2л атмосферний). А різниці між тамтешнім бензином і литовським преміумом (у нас) нема зовсім. Тут треба знайти грамотного чіп-тюнера.
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именно в Киеве на ОККО льют мочу
на ягодине ОК
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Мій друг колись імпортував вимірювальне обладнання для бензотрейдерів. І досі в темі - що де і як. Місця треба знати.
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Там только бенз и дизель планировали ставить. Газа нет - ффтопку такую заправку "ОККО" домовилася з місцевою громадою і відмовилася від будівництва заправки в Дарницькому районі Києва - Цензор.НЕТ 5923
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Да и подзабыли за гарну идею зайти на ОККО и пожрать пирожка с котяхом в средине--пирога!
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как пришел кличко все заправки око в киеве исключительно льют мочу
нах нада их карточка мотор гробить я ушел с око
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Ото не нада ляля. Мабуть твоя тачка в такому стані.
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ляля засранная я тоже так думал как ты мурло пока не выездил заправленный оком бак и не залил другое топливо и оказалось все ОК
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Твої проблеми. Мені пох де ти їздиш і що ллєш. Я міняв бензофільтр на 45 тисячах, він був майже чистий. Лише колись в крисму "попадав" на відверте лайно (на тамтешнніх ВОГ). Благо, товариш підказав де у Миколаєві залити справді класний бензус і машинка не постраждала.
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На самом деле в окко засцали, что их заправку сожгли бы местные жители. И правильно сделали бы. Кстати, в трех шагах от того места, масса земли под заправку, но эти уроды уперлись строить свое говно прямо под окнами жилых домов. Так шо пускай эти барыги валят с нашего района -им тут не рады
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