 "ОККО" домовилася з місцевою громадою і відмовилася від будівництва заправки в Дарницькому районі Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами представників мережі АЗК ОККО, рішення було прийнято через те, що забудовник ТОВ "Гуель Парк", який займався зведенням АЗК, упродовж тривалого часу так і не врахував інтереси місцевої громади і не знайшов компромісного рішення.

Між власником мережі АЗК ОККО та ТОВ "Гуель Парк" була письмова домовленість, відповідно до якої компанія орендує або придбає АЗК після завершення компанією-забудовником всіх робіт на об’єкті, введення в експлуатацію та оформлення правовстановлюючих документів на нього у повній відповідності до чинного законодавства України та виключно за умови відповідності такого АЗК діючим протипожежним, екологічним та іншим нормам, а також корпоративним стандартам мережі ОККО. Однак, на самому початку будівництва між ТОВ "Гуель Парк" та місцевими мешканцями виник конфлікт, що переріс у тривалий спір", - йдеться в повідомленні компанії.

Читайте також: Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У компанії зазначають, що перебуваючи у статусі потенційного орендаря/покупця об’єкту, менеджмент ОККО долучився до перемовин з місцевими мешканцями з наміром прямого та відкритого діалогу.

Однак, за результатами проведених зустрічей і перемовин, керівництво мережі дійшло висновку, що представниками ТОВ "Гуель Парк", протягом довгого часу так і не було враховано інтереси місцевої громади й не знайдено компромісного рішення. Після зустрічі з місцевою громадою, компанія і жителі прийшли до спільної згоди.

"Мережа ОККО прийняла рішення розірвати стосунки з ТОВ "Гуель Парк" та відмовитись від пропозиції спорудження АЗК на перетині вулиць Ревуцького та Ахматової в м. Києві.

Наразі розпочато роботи з демонтажу всіх елементів бренду мережі АЗК ОККО .Компанія офіційно заявляє, що від сьогодні не має відношення до даної забудови й не несе відповідальності за ті дії, які у майбутньому компанія-забудовник та орендар земельної ділянки буде проводити на цій території.

Як відомо, протистояння довкола будівництва автозаправки на вулиці Ревуцького в Києві триває з літа 2017 року.

