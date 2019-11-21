 Іспанія розслідує втручання російської розвідки в організацію референдуму в Каталонії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у четвер повідомила газета El País із посиланням на три власні джерела, передає "Європейська правда".

Розслідування почав суддя Національного суду Мануель Гарсія-Кастельон. Проводити слідство доручили Генеральній інформаційній комісії Національної поліції Іспанії, яка спеціалізується на боротьбі з тероризмом.

Повідомляється, що розслідування зосереджене на так званому елітному військовому підрозділі 29155, яке західні спецслужби неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі. Суд зберігає інформацію про попереднє провадження в таємниці.

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Про існування цього військового підрозділу ГРУ писали незалежні російські ЗМІ. На міжнародному просторі про нього заговорили після публікації The New York Times.

Видання стверджувало, що представники цієї групи, на думку західних розвідників, причетні до кампанії з дестабілізації в Молдові, отруєння болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, спроби перевороту в Чорногорії і отруєння Скрипалів у Солсбері.

Москва неодноразово заперечувала втручання у політичну ситуацію в Каталонії і називала кризу внутрішньою проблемою Іспанії.

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