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Все про:референдум (316) Каталонія (100)

 Іспанія розслідує втручання російської розвідки в організацію референдуму в Каталонії

Національний суд Іспанії розслідує ймовірне втручання російської розвідки у події довкола спроби проголошення незалежності Каталонії від Іспанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у четвер повідомила газета El País із посиланням на три власні джерела, передає "Європейська правда".

Розслідування почав суддя Національного суду Мануель Гарсія-Кастельон. Проводити слідство доручили Генеральній інформаційній комісії Національної поліції Іспанії, яка спеціалізується на боротьбі з тероризмом.

Повідомляється, що розслідування зосереджене на так званому елітному військовому підрозділі 29155, яке західні спецслужби неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі. Суд зберігає інформацію про попереднє провадження в таємниці.

Читайте також: Росія підтримувала каталонських сепаратистів, - контррозвідка Німеччини

Про існування цього військового підрозділу ГРУ писали незалежні російські ЗМІ. На міжнародному просторі про нього заговорили після публікації The New York Times.

Видання стверджувало, що представники цієї групи, на думку західних розвідників, причетні до кампанії з дестабілізації в Молдові, отруєння болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, спроби перевороту в Чорногорії і отруєння Скрипалів у Солсбері.

Москва неодноразово заперечувала втручання у політичну ситуацію в Каталонії і називала кризу внутрішньою проблемою Іспанії.

Читайте також: Уряд Іспанії відмовився від переговорів із каталонськими сепаратистами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161112
 
   
 Топ коментарі
 
Лезть в чужие дела как говно в лапти - скрепная традиция кацапов.
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вони роблять це відкрито та навмисно.
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Достатньо і цього - Puta rusa.
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А кто сказал, что англичане лохи? Разве брексит состоялся?

Англичане - одна из самых великих наций мира.
Самые великие боксёры, музыканты и учёные оттуда.
Страны Британского содружества - одни из самых богатых в мире.
Потому что они там все лохи по мнению какого-то васи пупкина из Украины, да?
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И спасибо Черчиллю, что не побоялся вступить в схватку с мразью Гитлером Очень жаль ,что угас нет таких великих смельчаков
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Оцінка НАРОДА людськими якостями типова маніпулятивна практика в ґібрідній віні фашиста пукіна протиЛЮДСТВА.
Нема поганих чи "не таких" народів!!
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Ще спитайте як прапор буде, Прапор іспанською - bandera, а маленька повія - *****
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Лезть в чужие дела как говно в лапти - скрепная традиция кацапов.
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Скажет "служу советскому союзу!" и станет навытяжку.
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І там козлорилі насрали. Вже по всьому світу смердить їх лайном.
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А світ як терпіли, терплять і " хвилюються"
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йде експлуатація сильної емоція - страху.
Вони настрашені, то воліють краще не зв'язуватися - а це додає впевненості та наглості.
Це новітня історія воєн - гібрідні війни.
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Ага то так пукін та його хуцпата шобла марить.. А воно ж зовсім не так! Душать гнід фєдєрастичних і морально і економічно.. Та так що скавчать щуримоскальські"богообрані" НУ НІЯК У НИХ НЕ ВИХОДИТЬ ЗБУДУВАТИ кашерний фашизм..
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За що і отримують по всьому світу сраними лопатами по хуцпатих москальських пиках
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Росіяне поставили себе за цель подорвать мировой порядок
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давно пора було, там без їхнього душка, аж ніяк...
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удивительная схожесть прослеживается в испанских ругательствах с именем презика всех кацапов Испания расследует вмешательство российской разведки в организацию референдума в Каталонии - Цензор.НЕТ 5279 hijo de puta - сукин сын, putana - проститутка, putin - презик всех кацапов ... Испания расследует вмешательство российской разведки в организацию референдума в Каталонии - Цензор.НЕТ 8082
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Айайайайай...
Выражаю глубокую абиспакоиннасть...
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А когда найдут доказательства вмешательства, что сделают? Начертят еще одну виртуальную красную линию?
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Та ні.. Просто як і інші люди ЗАБЕРУТЬ ТРИ-ЧОТИРИ МІЛЬЯРДИ ІНВЕСТІЦІЙ та скажуть що з фєдєрастії смердить..
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Кацапы испортили взаимоотношения с Черногорией, когда пытались устроить государственный переворот в этой стране.
Кацапы испортили отношения с Болгарией, когда болгары поймали мокшанского военного атташе-разведчика.
Вчера кацапы испортили отношения со своими союзниками сербами, пытаясь завербовать военного.

Сегодня кацапы могут испортить отношения с испанцами и это прекрасно. Кацапы- это шакалы, которых нужно регулярно клепать.
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Так то воно ТАК тільки трошечки не так..
В фєдєрастії владу захопив кагал"богообраних" ґбнявих ашкєназі на чолі з пукіним(шаломовим)..
А ти чомусь кацапів-терпіл тут кривдиш..
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Гроші й руцький мир філія 3-го інтернаціоналу Іспанія розслідує втручання російської розвідки в організацію референдуму в Каталонії - Цензор.НЕТ 7136
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" Испания расследует вмешательство российской разведки в организацию референдума в Каталонии" - я так розумію запах шкарпеток Петрова і Баширова з готелю по всьому місту розійшовся ? Саме тому і підозри виникли ?
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и желтые жилеты поутихли, совпадение?
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Лавров (#грустнаялошадка) уже сообщил, что Каталония подала Путину прошение о присоединении к России. Пресс-ссекретарь Песков подтверждает этот факт.
https://censor.net.ua/news/3161112/ispaniya_rassleduet_vmeshatelstvo_rossiyiskoyi_razvedki_v_organizatsiyu_referenduma_v_katalonii
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