Як інформує Цензор.НЕТ, про це у четвер повідомила газета El País із посиланням на три власні джерела, передає "Європейська правда".
Розслідування почав суддя Національного суду Мануель Гарсія-Кастельон. Проводити слідство доручили Генеральній інформаційній комісії Національної поліції Іспанії, яка спеціалізується на боротьбі з тероризмом.
Повідомляється, що розслідування зосереджене на так званому елітному військовому підрозділі 29155, яке західні спецслужби неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі. Суд зберігає інформацію про попереднє провадження в таємниці.
Про існування цього військового підрозділу ГРУ писали незалежні російські ЗМІ. На міжнародному просторі про нього заговорили після публікації The New York Times.
Видання стверджувало, що представники цієї групи, на думку західних розвідників, причетні до кампанії з дестабілізації в Молдові, отруєння болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, спроби перевороту в Чорногорії і отруєння Скрипалів у Солсбері.
Москва неодноразово заперечувала втручання у політичну ситуацію в Каталонії і називала кризу внутрішньою проблемою Іспанії.
Англичане - одна из самых великих наций мира.
Самые великие боксёры, музыканты и учёные оттуда.
Страны Британского содружества - одни из самых богатых в мире.
Потому что они там все лохи по мнению какого-то васи пупкина из Украины, да?
Нема поганих чи "не таких" народів!!
Вони настрашені, то воліють краще не зв'язуватися - а це додає впевненості та наглості.
Це новітня історія воєн - гібрідні війни.
Выражаю глубокую абиспакоиннасть...
Кацапы испортили отношения с Болгарией, когда болгары поймали мокшанского военного атташе-разведчика.
Вчера кацапы испортили отношения со своими союзниками сербами, пытаясь завербовать военного.
Сегодня кацапы могут испортить отношения с испанцами и это прекрасно. Кацапы- это шакалы, которых нужно регулярно клепать.
В фєдєрастії владу захопив кагал"богообраних" ґбнявих ашкєназі на чолі з пукіним(шаломовим)..
А ти чомусь кацапів-терпіл тут кривдиш..
https://censor.net.ua/news/3161112/ispaniya_rassleduet_vmeshatelstvo_rossiyiskoyi_razvedki_v_organizatsiyu_referenduma_v_katalonii