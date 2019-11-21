 Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - секретар РНБО Данілов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За його словами, так званий "документ", який поширюють російські ЗМІ та інформаційні ресурси підконтрольних Росії угруповань "ЛДНР" є фейковим.
"Ми до нього не маємо жодного стосунку. Насамперед, треба уважно дивитися на те, що там написано. Навіть такої вулиці не існує, яка там є в цьому "документі", - зазначив Данілов.
За словами секретаря РНБО, Росія продовжує поширювати фейки.
"Росія продовжує працювати з фейками. Їм треба чимось підживлюватися, для того, щоб вони щось там говорили. Велику дурість знайти складно було б", - заявив Данілов.
Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила в ефірі росТВ про "таємний" план української РНБО щодо реінтеграції Донбасу.
Скабєєва розповіла про "секретні абсолютно" документи, згідно з якими, жителів окупованої частини Донбасу очікує "зачистка" після отримання Україною контролю над кордоном.
Собсна как и в центре, собсна как и везде )
Никакой заявы он не писал, лишили гражданства и депортировали)
Надо было показать норматив по распятым мальчикам на одного сотрудника!
1. Куда? У нас нет ни казахских степей, ни Сибири...
2. Какими мощностями? Весь СССР еле справился с депортацией чеченцев, калмыков и крымских татар, которые, по численности, были сравнимы с численностью жителей Донбасса...Как это будет делать Украина?
3. Зачем? Те, кто уехал оттуда в 2014, по большей части, не собираются возвращаться обратно, оседают на местах поселения. Когда России надоест Донбасс, и она оттуда уйдёт, убегут те, кто её поддерживал.... И на Донбассе останется процентов 15-20 довоенного населения... А они "погоды не сделают", потому что будут заняты другим - восстановлением разрушенного... Там разминирования лет на 20...
Не треба носа задирати, хоч ви і лугандони, але такі самі люди, як і всі українці, не гірше і не краще. Україна у вас погана? А пенсії гандонам платить, неоплачену воду, газ і електрику не відключає. Хоч самі обмежують себе у всьому. Не винуватий гандонець, що народивсь і живе в Лугандонії. Але людиною все одно треба бути і не нарікати на своїх рідних співгромадян за свої ж обісрані штані.
второе - если у нас в Украине нет такой бумаги (а жаль!!!) то не беспокойтесь гандоны она есть у рашки. стройки пермского забайкальского хабаровского и приморского краев , амурской магаданской ямало-ненецкой областей и других дырявых жоп ждут вас гандоны с распростертыми объятиМи! а теперь кормильцы Украины кричите что путенбох!!!!
І головне ЧОМУ????
А шкода що не існує
украинцев полная сибирь, татар в среднюю азию, и голодомор, и расстрелы.
вот поэтому думают, что и к ним такое применять будут.