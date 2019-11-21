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 Політика України, Суспільство
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Все про:Данілов (10) депортація (188) РНБО (601) Донбас (13742)

 Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - секретар РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що документів про підготовку депортації жителів Донбасу не існує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, так званий "документ", який поширюють російські ЗМІ та інформаційні ресурси підконтрольних Росії угруповань "ЛДНР" є фейковим.

"Ми до нього не маємо жодного стосунку. Насамперед, треба уважно дивитися на те, що там написано. Навіть такої вулиці не існує, яка там є в цьому "документі", - зазначив Данілов.

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За словами секретаря РНБО, Росія продовжує поширювати фейки.

"Росія продовжує працювати з фейками. Їм треба чимось підживлюватися, для того, щоб вони щось там говорили. Велику дурість знайти складно було б", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила в ефірі росТВ про "таємний" план української РНБО щодо реінтеграції Донбасу.

Скабєєва розповіла про "секретні абсолютно" документи, згідно з якими, жителів окупованої частини Донбасу очікує "зачистка" після отримання Україною контролю над кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161110
 
 
 Топ коментарі
 
Документа может и нет, а необходимость есть
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нет уж!.. депортация, так депортация!.. а еще телепортация "чюмадан - вокзал - Рассися"
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От зебобиков всего ожидать можно.
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Тебе точно зачистять, а ходиш і смердиш
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Кому шкода, унітаз же придумала що їх на захід України депортують, нах.. вони тут потрібні?
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У нашому місті і своєї вати вистачає. І це захід.
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А нах они нужны на востоке?
Собсна как и в центре, собсна как и везде )
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Отгородиться от этого балласта " кормильцев Украины " , противотанковым рвом , " Берлинской " стеной и колючей проволокой в несколько рядов . И делать поблажку ( впускать ) только в исключительных случаях , например - смерть близкого родственника ... .
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Не, именно "на захід", вы там как раз компенсируете друг друга.....
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До речі , кацапня з повернутих кораблів унітази познімали ... . Цікаво , де такий секонд хенд може їм згодитися Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - глава РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 74 Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - глава РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1477
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Документа может и нет, а необходимость есть
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Тут как в анегдоте, но не выиграл, а проигал. Так и тут - наиболее умные и так депортировались во львов с той клоаки, добровольно.
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і не кричать пуцін ввєді..... тільки жратву з базарів великими сумками тягають..... мабуть недоїдали вдома Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 7148
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інакше вони не з можуть "кармить" Україну Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - глава РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1690
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Ні, не так. Вони тягають великі сумки з базарів, бо звикли багато і смачно їсти. Знаю напевно, що їх сімейним бюджетам багато хто може позаздрити. Звичайно, шахтарська праця- це дуже небезпечна справа і тому за рахунок дотацій, тобто нас з вами, у них що зарплати, що пенсії дуже високі. Тому, можуть собі дозволити багато чого. Одного не збагну, нах** їм був нужен путлєр? Навіщо вони його кликали? Невже сумки з харчами приємніше тягати у чужому краї?!
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вони завжди будуть чужаками в Україні.... це потомки кацапського люмпену, заселеного в Україну після Голодомору
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як не сущєствуєт? недоРазумков казав, що закон про депортацію карєнних наротов бамбаса майже готовий Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 936
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Бажаєш в сусіди пару сотен тисяч донбасят? Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 754
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друже, не повіриш, але їх у Львові вже і так забагато..... купа квартир в новобудах викуплена ними
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Е, це не ті, в нас теж такі є, а тут приїде шмизь, яка біля хати прибрати не може, подивись наметові містечка в Харкові, 4-й рік живуть, бур'ян вище намета.
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Люипен не купить квартиру у Львові чи Чернівцях, я вже не кажу про будинок, вони самі готові різати донбасят, без бандерівців.
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Так в Рашку надо их депортировать, а не в Львов.
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Тоді ви неуважні, мова йде про те що ********* сказала що їх депортують на захід України.
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Серйозно, думаєте РНБО скаже прийняти і ми тут посунемось?
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Я думаю, что тех, кто принял гражданство Рашки и паспорта Рашки и ЛДНР, наш Президент может по закону лишить гражданства Украины, а миграционная служба депортирует в Рашку, с запретов въезда в Украину навсегда.
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Не може, нема такого закону на жаль, треба їх заяву про вихід з громадянства.
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А как же депортировали Саакашвили?
Никакой заявы он не писал, лишили гражданства и депортировали)
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В том-то и дело, что его не лишили гражданства, а отменили указ о предоставлении ему гражданства - это немного не одно и тоже. Тех же, кто получил гражданство по праву рождения, а не по указу президента, лишить гражданства нельзя...
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По праву рождения, гражданство у нас получают родившиеся после 1991 года)
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Ну Міхо звинуватили у фальсифікації документів і відмінили рішення про надання громадянства, а у донбасят то воно було від початку.
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Значит надо в турборежиме принимать новый закон, который позволит лишать гражданства за сепаратизм и принятие гражданства агрессора.
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Предыдущие тоже не приняли бы) Надо Яроша в Президенты)
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колить кацапи вже обіцяли по два раба Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - глава РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1040
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Ще один, приймай до себе будь-ласка і не пхай це лайно сюди.
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Так в Рашку надо их депортировать, а не в Львов.
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Ні. Ліпше до Львова. Може вони трохи приведуть до тями львів'ян. Бо у місті стільки кацапні та блаЗЄнських, що з цим треба щось робити.
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Да ладно. Пуская сепары бегут на Рашку. Сам слышал что будет зачистка всех кто получил росийские паспорта и паспорта *днр*. А тех кто воевал против Украины будут уничтожать на месте.
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Та на рашку хай тікають, але ж та мавпа з тб сказала що їх на захід України депортують, це кому покарання?
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нет уж!.. депортация, так депортация!.. а еще телепортация "чюмадан - вокзал - Рассися"
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Краще "чоміндан" (підслухано на місцевому ринку від колоритної тітки з передмістя; додав до активної лексики, бо кумедне слівце )
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А с пуйлом согласовали? А то же отшлепает. Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6329 Может ему они понадобятся демографию северо-востока улучшать.
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Зачем пуйлу эта быдлота на северо-востоке росии , - там уже скоро китайцев немеряно будет . У него цель , - заселить разграбленную территорию трудолюбивыми Украинцами и чтоб они снова работали ( на своей земле ) на мацкву . ( irada , три четверти населения донбаса , - что до начала войны , что сейчас - не надо ничего " улучшать " , - они такими были , есть и будут . И такими останутся нажаль ) .
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Знайшли перед ким виправдовуватись. На кожен висер зливних бачків відповідати не варто.
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Можна було б щось креативниньке придумати
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Їх мабуть збираються депортувати без документів. На вагу.
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Плохо работаете ! Уже давно пора подготовить документы ! 😜
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А не помешало бы зачистить и отправить некоторых на историческую родину, некоторых на Чукотку или тундру, чтобы еще больше полюбили "русский мир".
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С тем паспортом , что справа - везде открытая дорога Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 9525 . А где руская звезда , - там - п ..сда . .
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Не профессионально....
Надо было показать норматив по распятым мальчикам на одного сотрудника!
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Да это "старо, как говно мамонта"... Москали писали о депортации ещё в 2014-м... Вопросы:
1. Куда? У нас нет ни казахских степей, ни Сибири...
2. Какими мощностями? Весь СССР еле справился с депортацией чеченцев, калмыков и крымских татар, которые, по численности, были сравнимы с численностью жителей Донбасса...Как это будет делать Украина?
3. Зачем? Те, кто уехал оттуда в 2014, по большей части, не собираются возвращаться обратно, оседают на местах поселения. Когда России надоест Донбасс, и она оттуда уйдёт, убегут те, кто её поддерживал.... И на Донбассе останется процентов 15-20 довоенного населения... А они "погоды не сделают", потому что будут заняты другим - восстановлением разрушенного... Там разминирования лет на 20...
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коментировать бред скрепоносцев официальным лицам такого ранга мягко говоря не нужно. Не трогайте г**но- оно токсичное. Полный игнор - самое то. Авось в скорости захлебнутся своей блевотиной.
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кадров перестановки.. зеленський підписав укази
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Яка "депортація"? Ви про що? Он рашковани їхніх біженців через два роки безкоштовного проживання почали витискати з якойсь турбази, то було там стільки скиглення, що Рашка цих донів тепер не хоче навіть бачити. Ці лугандони гнилі і балувані. В Україні в цих лугандонів зарплатня більше всіх була. В Криму і Одесі дамбасів завжди чекали, як манну небесну. Бо дамбаси завжди були на грошах і не рахували їх особо. Звідси і їхній мит, що "Дамбас корміт всью Украіну". А насправді сидів цей Дамбас на мільярдних дотаціях, Україна тільки вгору глянула, коли Лугандон ускакав, почались у людей трохи гроші заводитись. Аби ж тільки не війна.
Не треба носа задирати, хоч ви і лугандони, але такі самі люди, як і всі українці, не гірше і не краще. Україна у вас погана? А пенсії гандонам платить, неоплачену воду, газ і електрику не відключає. Хоч самі обмежують себе у всьому. Не винуватий гандонець, що народивсь і живе в Лугандонії. Але людиною все одно треба бути і не нарікати на своїх рідних співгромадян за свої ж обісрані штані.
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Русня упорно срёт на голову зеле,но зеля упорно верит что всё порешает 9 числа. А он на учете у психиатра не стоит случайно?
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Не депортировать, а интернировать из зоны боевых действий- обычная мировая практика. Но дебилам об этом неизвестно
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для начала троллинг (а может и нет!) - лугандоновское население настолько дураки дебилы пьяницы наркоманы бывшие зэки и лентяюги, что их даже рашка не присоединять, ни брать на обеспечение не хочет!!!
второе - если у нас в Украине нет такой бумаги (а жаль!!!) то не беспокойтесь гандоны она есть у рашки. стройки пермского забайкальского хабаровского и приморского краев , амурской магаданской ямало-ненецкой областей и других дырявых жоп ждут вас гандоны с распростертыми объятиМи! а теперь кормильцы Украины кричите что путенбох!!!!
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Есть простое и гуманное решение этого вопроса. На территорию ОРДЛО , славные реПублики наследников племен заблудившихся шахтеров и трактористов, переселить с свободной Украины всех приверженцев секты Пу начиная с его кума, шуфричей, рабиновичей, королевских, левочкиных и т.д. ( желательно в чем мать родила, а не с тем что они награбили в Украине), а на их место в Украину переселить всех проукраинских жителей оставшихся в ОРДЛО, а если еще объявить что их будут расселять в маетки ухавших ОПЗЖопников, то от туда пойдет поголовное переселение с криками "Слава Украине . Героям слава" и "Путин х--ло" по ходу движения рвя паспорта РФ , и ЛНРоДНРий, проклиная покидаемый "рай" и посылая проклятия и камни с неба на голову "русського мира". и это будет не депортация, а своего вида обмен. Каждый вернется в свою родную гавань.
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...а напрасно...Заслужили...Просто удивляюсь всю жизнь этим мудакам с "лугандона",для них-украинский язык,сродни китайского,да и жлобы из Крыма/"коренные" с 1945 года/заселенные в татарские сакли,боялись "бендер" и татар..."славяне"..***...
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"...жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка", после получения Украиной контроля над границей." Звучит грубо и упрощённо. Просто кто-то покатается в лифте, кто-то в кабинете, а кто-то в ресторане (для разнообразия). Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - глава РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 9630
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"находились ли вы. либо ваши родственники на окупированных рф территориях?"
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Шкода, якщо чесно. Більше до вподоби ідея "чоміндан, вокзал, казань-рязань" для цієї бавовни. Не дуже хочеться жити в Україні з такими "співгромадянами" Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - глава РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 3474
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є така потреба і особливо громадян з рашистськими пашпортами
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Какая депортация..!? Только полная аннигиляция..
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документов о подготовке депортации жителей Донбасса не существует. Источник: https://censor.net.ua/n3161110

А шкода що не існує
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просто они за 100 лет уже привыкли так делать с несогласными.
украинцев полная сибирь, татар в среднюю азию, и голодомор, и расстрелы.
вот поэтому думают, что и к ним такое применять будут.
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