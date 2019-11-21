 Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - секретар РНБО Данілов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, так званий "документ", який поширюють російські ЗМІ та інформаційні ресурси підконтрольних Росії угруповань "ЛДНР" є фейковим.

"Ми до нього не маємо жодного стосунку. Насамперед, треба уважно дивитися на те, що там написано. Навіть такої вулиці не існує, яка там є в цьому "документі", - зазначив Данілов.

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За словами секретаря РНБО, Росія продовжує поширювати фейки.

"Росія продовжує працювати з фейками. Їм треба чимось підживлюватися, для того, щоб вони щось там говорили. Велику дурість знайти складно було б", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила в ефірі росТВ про "таємний" план української РНБО щодо реінтеграції Донбасу.

Скабєєва розповіла про "секретні абсолютно" документи, згідно з якими, жителів окупованої частини Донбасу очікує "зачистка" після отримання Україною контролю над кордоном.