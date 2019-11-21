 Зеленський змінив склад Комісії при президенті з помилування

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
До складу Комісії з помилування Зеленський включив:
- першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України Дмитра Журавльова;
- заступника міністра юстиції України Валерію Коломієць;
- начальника адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Василя Коробка;
- заступницю міністра внутрішніх справ України Катерину Павличенко.
Зі складу Комісії виведено Юрія Бєлоусова; Олександра Крикушенка й Івана Ліщину.
Тебя народ судить будет!
Что бы они ни строили - получается Россия
Александр Ткаченко, экс-директор самого честного, независимого и непредвзятого телеканала 1+1 (цыц, не ржать, упыри), а сейчас руководитель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, что само по себе уже оксюморон, вынашивает наполеоновские планы.
Мечтает приравнять блогеров к СМИ и примерно вые... налогообложить.
То есть пойти по пути балалайни и Казахстана, самых развитых мировых демократий, кхе-кхе. Хотя, если мне не изменяет память, даже балалайки от этого отказались впоследствии, так что остался один Казахстан.
Причина банальна: влияние блогеров, по словам самого же Ткаченко, во многом больше, чем СМИ.
А не ****...ли бы вы, батенька, в угоду одному бабушке, как сивый мерин, может и вам бы верили, а так чтош.
Сидят теперь там в комитете и думают, с какого количества подписчиков начинать налогооблагать, с пяти тысяч или с миллиона.
Я же в свою очередь ржу, потому что никакое налогообложение не сможет закрыть мне рот и помешать возложить мамкиным налогообложителям (или обкладателям?) залу...у на окуляры.
Олена Монова
"Мы всё равно зарегулируем"? Это чё, типа угроза?
Анус себе зарегулируй, пёс.
Потому что сколько бы эти пид...ры не строили реформы, строить у них получается только ГУЛАГ.
я призадумался о том!!
что лох я, и буду ****** лохом.
мне надож так издать указ
тип вроде я не *******,
но ленка соска все мутит.
своей ****** в глаза дымит,
ведь всеже путин то *****
залезло языком в дупло,
що делать люди подскажите??
ведь я не тот, а клоун Я,
какого хрена из за шутки пошли .
такие прибаутки.
суть ётой басни не терпима
нахрена голосовать за "пабротима"
мальчик **********,
подавившись мятной жвачкой,
он затем прочел указ:
значит, с завтрашнего дня,
должен путник без коня,
или конь, иль жид картавый,
испражнившися у пня,
подтирать рукою правой
исключительно наждачкой.