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Все про:НАБУ (2193) СБУ (4923)

 НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо колишнього глави СБУ

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу стосовно колишнього голови Служби безпеки України на вимогу суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомила речниця НАБУ.

"Суд зобов'язав відкрити провадження з визначеним фактом. На запит журналістів ми повідомили, що виконали рішення суду і внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначила речниця Світлана Олефіра.

Кваліфікацію справи не розголошують.

Читайте також: Від завтра прокурори не вестимуть досудове слідство, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161104
 
 
 Топ коментарі
 
а не пора уже расследовать переговоры Богдана и Трубы?

Слепые?
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держзрада Грицака?
это прикол такой?
а может против зелеНых мразей портновы/бонданых/ермаков открыть надо?
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Грицак, не громадянина ж московії чіпати.
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тепер зрозуміло, чому бубочка не зміг злетіти в Харкові.Це ганьба. НАБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего главы СБУ - Цензор.НЕТ 1975
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Та прям, Якименко они тронут! Своих они оберегают, как НЗ. Грицака, наверное, дернут. Жаль, что Ермак и Богдан из той же обоймы НЗ!
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Та ні, бувають вибрики проксі, незвичним став.
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саме так, на Грицака, за кляузою Портнова.
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а не пора уже расследовать переговоры Богдана и Трубы?

Слепые?
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почему тогда при Порошенко можно было расследовать Порошенко?
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Оптиміст, 4,5 роки, чи це вирок Бубочці?
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4.5 це песимістичний прогноз. Мені здається вони розкрутяться за пів року, рік максимум.
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А какое отношение Труба имеет к НАБУ ?!
Там глава Сытник .
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Досвід треба переймати, і на цих відкриють в свій час, колись попередників просто розстрілювали.
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очень полная новость НАБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего главы СБУ - Цензор.НЕТ 5455
не понятно на какого имено из глав сбу?
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Грицак, не громадянина ж московії чіпати.
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та ясно, що проти Грицака.
Всі проукраїнські кадри йдуть під суд стараннями портнова.
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Таємна постать, ні доброго, ні поганого нема що казати, може для голови спецслужби так і треба.
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Складається враження, що це одна із умов хутіна для зустрічі тет-а-тет.
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Це помста Пепі , що цей барига займався чим завгодно , крім боротьби з корумпованними судами й прокуратурою .
Ось й залишилися в тих клоаках дуже зручні судобариги й прокурВОРи - зручні доти , поки Пепа був при посаді .

Ось так приблизно - це називається "операція бумеранг" .
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держзрада Грицака?
это прикол такой?
а может против зелеНых мразей портновы/бонданых/ермаков открыть надо?
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страна, где уголовное дело открывается по решению суда ????!!!! - обречена!
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так до сих пор оно без чести и ходит.

своей-то не было
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Ребятки роют яму. Вот только помнится мне "не рой яму другому..."
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Тут не роют. СБУшники всесто того чтобы шпионов та диверсантов отлавливать, частный бизнес "крышевала" да бабло с предпринимателей стригла.
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Є ще один варіант:
Тобі риють яму - не переживай, зробиш із неї басейн😆
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То что СБУ занималось, мягко говоря, не свойственными функциями, общеизвестно. Вопрос в другом, а сможет ли НАБУ доказать личную причастность главы СБУ к коррупции. Очень сомнительно. Не так это делается...
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вот не надо придираться к словам НАБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего главы СБУ - Цензор.НЕТ 1531 . У нас же новый глава СБУ из команды ***********, пан Баканов. Шо і він ворюга? Та це наклеп на "молоду" Зе-команду НАБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего главы СБУ - Цензор.НЕТ 8268.
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или вот например, шо посеешь, то пожнешь... не знали, парни прошлой власти? Вот шо мешало взять, да посадить 3х лучших друзей? 3х коррупционеров? 1 Розенбладь? МишанюЙопкина, шуфрича, льоффочкина и пр... Что помешало хорошо принять Портянку? Дел не нашлось? Нууу, парни, настал час расплаты за бездействие... Противно, шо нынешняя зебельня измывается. Но не жалко...
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Добре що теперешні прийняли Розенблада, Портянку МишанюЙопкина.
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Та правильно він все каже - просрали 5 років і породили Зе...
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а хіба не хітрожопа бабушка Ю-ля ?

Ти ще розкажи, що Ющенко мав перед виборами величезний авторитет

і саме своїм висловом, що Тимошенко і Янукович - два чоботи з однієї кацапської пари, мотивував суспільство проголосувати саме за чобіт в штанах )))
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Тут згоден, кадрова політика Порошенко спрацювала проти нього.
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ты косвенно приписываешь мне симпатии к ********? Не хочу грубить, но они мне очень, причем очень не нравятся. Начиная с их забавного жиденка, и кончая насильниками-педофилами и бесформенными тёщефилами... очень, очень не нравятся...
И уж точно, от этих поджидовников я не жду решительных действий в отношении антиукраинской мрази...
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Что бы они ни строили - получается Россия

Александр Ткаченко, экс-директор самого честного, независимого и непредвзятого телеканала 1+1 (цыц, не ржать, упыри), а сейчас руководитель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, что само по себе уже оксюморон, вынашивает наполеоновские планы.
Мечтает приравнять блогеров к СМИ и примерно вые... налогообложить.
То есть пойти по пути балалайни и Казахстана, самых развитых мировых демократий, кхе-кхе. Хотя, если мне не изменяет память, даже балалайки от этого отказались впоследствии, так что остался один Казахстан.
Причина банальна: влияние блогеров, по словам самого же Ткаченко, во многом больше, чем СМИ.

А не ****...ли бы вы, батенька, в угоду одному бабушке, как сивый мерин, может и вам бы верили, а так чтош.

Сидят теперь там в комитете и думают, с какого количества подписчиков начинать налогооблагать, с пяти тысяч или с миллиона.

Я же в свою очередь ржу, потому что никакое налогообложение не сможет закрыть мне рот и помешать возложить мамкиным налогообложителям (или обкладателям?) залу...у на окуляры.
Олена Монова

"Мы всё равно зарегулируем"? Это чё, типа угроза?
Анус себе зарегулируй, пёс.
Потому что сколько бы эти пид...ры не строили реформы, строить у них получается только ГУЛАГ.
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