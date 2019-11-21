 НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо колишнього глави СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомила речниця НАБУ.
"Суд зобов'язав відкрити провадження з визначеним фактом. На запит журналістів ми повідомили, що виконали рішення суду і внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначила речниця Світлана Олефіра.
Кваліфікацію справи не розголошують.
Слепые?
Там глава Сытник .
не понятно на какого имено из глав сбу?
Всі проукраїнські кадри йдуть під суд стараннями портнова.
Ось й залишилися в тих клоаках дуже зручні судобариги й прокурВОРи - зручні доти , поки Пепа був при посаді .
Ось так приблизно - це називається "операція бумеранг" .
это прикол такой?
а может против зелеНых мразей портновы/бонданых/ермаков открыть надо?
своей-то не было
Тобі риють яму - не переживай, зробиш із неї басейн😆
Ти ще розкажи, що Ющенко мав перед виборами величезний авторитет
і саме своїм висловом, що Тимошенко і Янукович - два чоботи з однієї кацапської пари, мотивував суспільство проголосувати саме за чобіт в штанах )))
И уж точно, от этих поджидовников я не жду решительных действий в отношении антиукраинской мрази...
Александр Ткаченко, экс-директор самого честного, независимого и непредвзятого телеканала 1+1 (цыц, не ржать, упыри), а сейчас руководитель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, что само по себе уже оксюморон, вынашивает наполеоновские планы.
Мечтает приравнять блогеров к СМИ и примерно вые... налогообложить.
То есть пойти по пути балалайни и Казахстана, самых развитых мировых демократий, кхе-кхе. Хотя, если мне не изменяет память, даже балалайки от этого отказались впоследствии, так что остался один Казахстан.
Причина банальна: влияние блогеров, по словам самого же Ткаченко, во многом больше, чем СМИ.
А не ****...ли бы вы, батенька, в угоду одному бабушке, как сивый мерин, может и вам бы верили, а так чтош.
Сидят теперь там в комитете и думают, с какого количества подписчиков начинать налогооблагать, с пяти тысяч или с миллиона.
Я же в свою очередь ржу, потому что никакое налогообложение не сможет закрыть мне рот и помешать возложить мамкиным налогообложителям (или обкладателям?) залу...у на окуляры.
Олена Монова
"Мы всё равно зарегулируем"? Это чё, типа угроза?
Анус себе зарегулируй, пёс.
Потому что сколько бы эти пид...ры не строили реформы, строить у них получается только ГУЛАГ.