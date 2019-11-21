 Суд заарештував вандала Євченка, який знищив пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову

Про це повідомляє одеський "Правий сектор", інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджено інформацію про причетність до знищення меморіальної таблички Ігоря Іванова Євченком Олександром.

Сьогодні відбувся суд, у результаті якого Євченко отримав запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобового домашнього арешту. За інкримінованою йому статтею передбачається позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі знищили пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову.

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