EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  885  10
Матеріали за темою:
Все про:арешт (1036) Одеса (2173) меморіальна дошка (98)

 Суд заарештував вандала Євченка, який знищив пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову

Одеський суд відправив під домашній арешт на 60 діб Олександра Євченка, що розбив пам'ятну дошку українському активісту Ігорю Іванову, який загинув 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це повідомляє одеський "Правий сектор", інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджено інформацію про причетність до знищення меморіальної таблички Ігоря Іванова Євченком Олександром.

Сьогодні відбувся суд, у результаті якого Євченко отримав запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобового домашнього арешту. За інкримінованою йому статтею передбачається позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі знищили пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який знищив пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову в Одесі, здався в поліцію, - Стерненко. ФОТО

Суд заарештував вандала Євченка, який знищив памятну дошку загиблому українському активісту Іванову 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161102
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Домашний арест? Через неделю из ПМР или Параши на Украину гавкать будет Суд арестовал вандала Евченко, уничтожившего памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову - Цензор.НЕТ 2344
 показати весь коментар
 
 
отрубить ему ноги надо. и бежать неудобно и если шо- на таможне не проскользнет. шо эти русськомирские жрут?- то на памятные доски или могилы кидаются, то унитазы с катеров снимают (и на Чонгаре то же ), скрепонутые одним словом
 показати весь коментар
 
 
На нари під парашу, а не домашній арешт ! Панове судді, у нас війна, а не карнавал !
 показати весь коментар
 
 
какой арестовала, зачем арестовала, прикопать по месту абнаружения при попытке к бегству.
 показати весь коментар
 
 
Лучше в СИЗО, в камеру к тонким ценителям свежих мужских поп.
 показати весь коментар
 
 
Вороги України видно засіли в одеських судах. Який нах домашній арешт?! Кара повинна бути показово-жорстока і невідворотна для ворога.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору