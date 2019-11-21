 Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

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Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ і призначив його заступником голови СБ України.

Президент призначив Анатолія Дублика начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.

Також Зеленський своїми указами звільнив начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області Олександра Бондарука, призначивши на цю посаду Юрія Гончарова, який до цього призначення обіймав посаду начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

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