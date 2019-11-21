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 Політика України
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Все про:Аргентина (34) безвізовий режим (805)

 Термін безвізового перебування громадян України в Аргентині збільшений удвічі - до 180 днів, - МЗС

Україна та Аргентина підписали міжурядовий протокол, що збільшує термін безвізового перебування громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У МЗС підписано Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз, яким передбачається взаємне збільшення терміну безвізового перебування громадян України та Аргентини вдвічі (з 90 днів протягом року до 90 днів протягом 180 днів)", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, угода про скасування віз на поїздки до 90 днів Україна й Аргентина підписали у квітні 2011 року.

Також дивіться: Україна і Монголія підписали угоду про безвіз. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161096
 
 
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аргентина ,авлентина ,аргентина ,ты моя,
мне уже зеленский выдал ажно 33 ***.
тока денег он не дал, самолетами обжал,

аргентина ты как сон.
русских мы еще ****.
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был... лететь долго, аж жопа в трусы ссыпалась... возили на ранчо, скакал на лошади, демонстрировали боло...а потом выложили на блюдо воооот такую отбивную и велели слопать... а так, шобы танго на улицах Б.Айреса, так нет, не видел... вот и всё, что помню об Аргентине. И еще jet lag такой, шо вечно сонный. А в Харьков вернулся, так и вовсе месяц в себя приходил...
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Стейк з Аргентини можна купити в Метро.
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ой, ноги моей там не будет... Я уж лет 5 не посещал... Не люблю Метро. Хотя только там я видел финскую koskenkorva...
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Ну не знаю, в нас ще є Ашан, Волмарт, просто Метро під боком.
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Ты про Харьков? Ближайший Метро километрах в 30 от меня на окружной, в районе Алексеевки. Волмарта нет. Есть Велмарт (от "великий"). Этот недалеко, как Ашан или Дафи. Ну шо я буду аргентинскую отбивнуху искать замороженную, когда на базаре парное мяско - бери - не хочу... А вообще, я - украинец. Я свиней поедаю. Увижу свинью - съем.
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Как раз хотел урожай собрать без выезда взад и вот, пожалуйста, можно спокойно переправлять кокаин зерно для овец для блага чуваков голодающих негров в Африке и в Европе.
Как же круто - можно любому пенсионисту лежать под солнцем и зарабатывать в два раза больше рака и краба кожи. Это достойно подхваления Срок безвизового пребывания граждан Украины в Аргентине увеличен в два раза - до 180 дней, - МИД - Цензор.НЕТ 4652
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А, это те, кто продал свои земли? Ну-ну...
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Невже в Аргентину будуть тікать!? Термін безвізового перебування громадян України в Аргентині збільшений удвічі - до 180 днів, - МЗС - Цензор.НЕТ 792
Адік алоїзовіч шеккельґрубер теж туди по ходу злився.
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