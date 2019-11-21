 Зеленський вивів зі складу РНБО Бухарєва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №862/2019.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В.Бухарєва", - йдеться в указі.

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Нагадаємо, іншим указом від 8 листопада Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.