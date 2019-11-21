 Зеленський вивів зі складу РНБО Бухарєва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №862/2019.
Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.
"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В.Бухарєва", - йдеться в указі.
Нагадаємо, іншим указом від 8 листопада Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
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Дійсно, шо там далі робити?
По идее должен лысого...квартальный чувак и без хлебного места...😀
Вова плохо разбирается в технических вопросах и для него в технологических областях не существует такого понятия как профи . В его понимании - профи может быть только артист или сценарист .
Если у него журналиста Найема поставили на оборонпром , то трудно с такого требовать хоть какого-то критического мышления .
Гуманитарий - балагур , вот и всё его кредо !