 Вкрай важливо уникнути будь-якого переривання розслідування справ Майдану, - моніторингова місія ООН

Про це йдеться в заяві організації на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цього дня, шість років тому, почалися протести на Майдані. 96 чоловіків і 2 жінки були вбиті або загинули унаслідок насильства в період з 21 січня по 20 лютого 2014 року. Розслідування так і не встановило винних у вбивстві 17 протестувальників (серед них - одна жінка) і 13 правоохоронців. Вкрай важливо уникнути будь-якого переривання розслідування, яке вже відзначено затримками. Ми закликаємо Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань забезпечити, щоб передача розслідувань справ щодо Майдану не привела до затримок", - йдеться в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": США непохитно стоять на боці українців, які продовжують працювати задля втілення в життя прагнень Євромайдану, - Тейлор привітав із Днем гідності і свободи. ВIДЕО