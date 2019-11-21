 Вкрай важливо уникнути будь-якого переривання розслідування справ Майдану, - моніторингова місія ООН

Про це йдеться в заяві організації на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Цього дня, шість років тому, почалися протести на Майдані. 96 чоловіків і 2 жінки були вбиті або загинули унаслідок насильства в період з 21 січня по 20 лютого 2014 року. Розслідування так і не встановило винних у вбивстві 17 протестувальників (серед них - одна жінка) і 13 правоохоронців. Вкрай важливо уникнути будь-якого переривання розслідування, яке вже відзначено затримками. Ми закликаємо Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань забезпечити, щоб передача розслідувань справ щодо Майдану не привела до затримок", - йдеться в заяві.
Якось будуть розслідувати, але як кацапи.
Наприклад, Порошенку пред'являють обвинувачення в перехіді українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
Можна собі лише уявити, що вони, такі як Труба, про Майдан нарозслідують.
не підбирайте в соловйова.
Мені здаєтся ти автобус пізнала,на якому на антимайдан тебе привозили