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 Політика України
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 Вкрай важливо уникнути будь-якого переривання розслідування справ Майдану, - моніторингова місія ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини закликала Генпрокуратуру і Держбюро розслідувань забезпечити безперервність розслідування "справ Майдану".

Про це йдеться в заяві організації на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цього дня, шість років тому, почалися протести на Майдані. 96 чоловіків і 2 жінки були вбиті або загинули унаслідок насильства в період з 21 січня по 20 лютого 2014 року. Розслідування так і не встановило винних у вбивстві 17 протестувальників (серед них - одна жінка) і 13 правоохоронців. Вкрай важливо уникнути будь-якого переривання розслідування, яке вже відзначено затримками. Ми закликаємо Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань забезпечити, щоб передача розслідувань справ щодо Майдану не привела до затримок", - йдеться в заяві.

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Вкрай важливо уникнути будь-якого переривання розслідування справ Майдану, - моніторингова місія ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161092
 
 
 Топ коментарі
 
Ага..
Якось будуть розслідувати, але як кацапи.
Наприклад, Порошенку пред'являють обвинувачення в перехіді українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
Можна собі лише уявити, що вони, такі як Труба, про Майдан нарозслідують.
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Это Гаага должны расследовать. Кого там рыги и их выпердыши расследовать будут, сами себя? Прокурора когда "своего" назначали народ как всегда молчал. Римский устав рада конечто же не ратифицировала, бо страшно. Протесты? 99% населения не знают что такое Римский устав. Походу народонаселению страна не нужна, все надеются что за них кто-то всё сделает.
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Ага..
Якось будуть розслідувати, але як кацапи.
Наприклад, Порошенку пред'являють обвинувачення в перехіді українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
Можна собі лише уявити, що вони, такі як Труба, про Майдан нарозслідують.
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А хто це вивозить з Майдану докази?
Крайне важно избежать любого прерывания расследования дел Майдана, - мониторинговая миссия ООН - Цензор.НЕТ 9990
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А тобі шо повилазило,хто біля петі стоїть і які шеврони?
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я не вірю в бредні кацапської пропаганди.
не підбирайте в соловйова.
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Коли нічого сказати, починай петляти
Мені здаєтся ти автобус пізнала,на якому на антимайдан тебе привозили
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Задрали ООН своими заявлениями, уже бы давно сами начали полицейскую операцию. Хватит претворяться хорошими. Воевать, так воевать!
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Люди погибли за Европейское будущее а петяботы против Европы - вы мега дно если не хуже ! хасапы !
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Вспомните Корею, как весь мир объединился, и победил Ким Чен Ира!
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"Побежденный" нынче дома сидит и дули американцам тычет.
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Это Гаага должны расследовать. Кого там рыги и их выпердыши расследовать будут, сами себя? Прокурора когда "своего" назначали народ как всегда молчал. Римский устав рада конечто же не ратифицировала, бо страшно. Протесты? 99% населения не знают что такое Римский устав. Походу народонаселению страна не нужна, все надеются что за них кто-то всё сделает.
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А что 5 лет после Майдана расследовали? Нет, имитировали. По всему видно, что это преступление уже никогда не будет расследовано, а виновные не будут наказаны.
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Обязательно расследуйте, а то, как мы узнаем, кому Пашинский вез оружие на майдане и зачем Парубий встречал беркутов со снайперскими винтовками возле гостиницы, когда те выходили из автобуса. Ну прям очень интересно, там, глядишь и до героя на транкторе ниточки приведут и не только)))).
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