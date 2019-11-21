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 Політика України
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Все про:Держекоінспекція (45) Кабмін (3319) Фірсов (70)

 Кабмін тимчасово призначив Фірсова в.о. глави Держекоінспекції

Екснардеп Єгор Фірсов тимчасово призначений виконувачем обов'язків голови Державної екологічної інспекції України.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропозицію зайнятися реформою екологічного контролю я отримав від Олексія Гончарука чотири місяці тому. Своє бачення ситуації я виклав спочатку на зустрічах з прем'єром, а потім і особисто президенту Володимиру Зеленському. Потім були сотні зустрічей з працівниками міністерства, співробітниками екологічної інспекції, органами влади. Так поступово була складена докладна дорожня карта наших подальших дій", - написав Фірсов.

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Він уточнив, що призначення тимчасове, і він братиме участь у конкурсі на посаду глави Держекоінспекції.

"Зрозуміло, конкурс на керівника ніхто не скасовував. Незабаром він відбудеться, і я братиму в ньому участь. Ніякої проблеми для мене в цьому немає. Програма реформ еконоінспекціі вже готова, і я готовий представити її на суд конкурсної комісії", - повідомив екснардеп.

Кабмін тимчасово призначив Фірсова в.о. глави Держекоінспекції 01
Кабмін тимчасово призначив Фірсова в.о. глави Держекоінспекції 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161087
 
   
 Топ коментарі
 
Удачи Егору, молодой человек очень умный и не сепар из Донецка...
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Этот. Треш когда -нибудь закончится? Я думал, что Наем в УкОборонПроме для одного дня достаточно!
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Да, конкурса еще нет, но я уже руковожу. И буду рулить далее. Шо не понятно?
/Это я про конкурсы/
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Удачи Егору, молодой человек очень умный и не сепар из Донецка...
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З того-того, ще є Микола Томенко, але він досить розумний.
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Там 4 принципові людини було у БПП. Фірсов та Томенко одразу вийшли, як побачили, що БПП не має наміру проводити реальні реформи і їх позбавили мандату.
Найєм та Лєщенко з цього приводу вирішили фракцію не покидати, щоб їх не позбавили мандату.
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продовжую список... окрім згаданого Томенка: Заліщук, Богдан, Батенко, Ол.Шевченко(Буковель), Костанкевич, Купрій... всі вони і 2014-му були в списках БПП від коломойського. Корбан - також був, хоча не кандидатом в ВР (лише зам.губернатора), але влітку 2015-го, коли беню почали щемити - всі вони разом з бенею вийшли "в окреме плавання"
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Это не профессия. А вот если он разрушит это логово упырей - памятник поставить!
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Этот. Треш когда -нибудь закончится? Я думал, что Наем в УкОборонПроме для одного дня достаточно!
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всю конченую мразь типа этого фирсова штейны понаходили на помойках.
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Стесняюсь спросить, а кто он по образованию-профессии? Ну, кроме того, шо "полiтичний дiяч".
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Тебе це питання цікавить останні 3 місяці? До того було пох, бо твій хазяїн рулив? Кабмін тимчасово призначив Фірсова в.о. глави Держекоінспекції - Цензор.НЕТ 8603
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