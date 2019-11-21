 Найбільше незареєстрованих с/г земель у Миколаївській, Одеській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну статистику опублікував Милованов на своїй сторінці в Facebook:
"Статистика дня. Топ-5 областей за обсягом незареєстрованих с/г земель:
Миколаївська - 409 000 га.
Одеська - 282 000 га.
Луганська - 270 000 га.
Запорізька - 265 000 га.
Херсонська - 263 000 га".
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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке землиИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3161082
Виноват, разумеется ПОРОШЕНКО!!!
У зе-тыпилов всегда и во всем виноват Порошенко.
Авторы еще забыли(?) сказать, что даже та земля, что зарегистрирована, например, как "сельскохозяйственная" или "лес" или "угодья" или "застройка" или .....
На самом деле, часто таковой не является.
и спокойно пользуются.У каждой проблемы есть Фамилия и имя. Пока их не назовут все остальное бесполезно. И приведет к развалу государства барыг и неучей.