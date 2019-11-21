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Все про:Милованов Тимофій (88) ринок землі (34)

 Найбільше незареєстрованих с/г земель у Миколаївській, Одеській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що Миколаївська область є лідером за обсягом незареєстрованих сільськогосподарських земель.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну статистику опублікував Милованов на своїй сторінці в Facebook:

"Статистика дня. Топ-5 областей за обсягом незареєстрованих с/г земель:

Миколаївська - 409 000 га.

Одеська - 282 000 га.

Луганська - 270 000 га.

Запорізька - 265 000 га.

Херсонська - 263 000 га".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морально людям важко уявити 200 тис. гектарів в одних руках, - Разумков пообіцяв доопрацювання законопроєкту про ринок землі

Найбільше незареєстрованих с/г земель у Миколаївській, Одеській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, - Милованов 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161082
 
 
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Слуги зебилов все распродадут, а виновата будет омерика и госдеп в конечном итоге.
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Какой "госдеп"?
Виноват, разумеется ПОРОШЕНКО!!!
У зе-тыпилов всегда и во всем виноват Порошенко.
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о, міло клованов щось нюхнув і конкретики стало більше
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это уже отжато косюками и пэтьунькой, или до этого собирались прийти на второй каденции сыньоносого？
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Я пять лет пишу, что перед открытием рынка земли надо провести ПОЛНУЮ инвентаризацию и классификацию земли.
Авторы еще забыли(?) сказать, что даже та земля, что зарегистрирована, например, как "сельскохозяйственная" или "лес" или "угодья" или "застройка" или .....
На самом деле, часто таковой не является.
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Так у них и с госпредприятиями лесами,надрами,газом тоже самое. Это не бардак это 50% экономики в тени.Зато охоту открыли на ФОПЫ и распродажу устроили. Отстегивают на верх
и спокойно пользуются.У каждой проблемы есть Фамилия и имя. Пока их не назовут все остальное бесполезно. И приведет к развалу государства барыг и неучей.
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У Милованова основная задача продать украинские земли?Гнать с Украины Соросовских грантоедов пинком под жопу.
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