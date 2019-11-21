 Європейські лідери підтвердили, що двері Євросоюзу відчинені для України, - Порошенко

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.
"Позиція надзвичайно важлива для нас. Те, що лідери європейських країн – члени ЄНП підтвердили, що двері Європейського Союзу відчинені для України", – розповів політик про суть підсумкового документу саміту.
Також, за його словами, знайшли підтримку ініціативи, з якими вийшла партія "Європейська Солідарність", і Євросоюз буде вітати нашу країну, коли ми виконаємо своє домашнє завдання.
За його словами, у підсумковому документі йдеться про продовження співпраці в рамках Східного партнерства. "Прийнято рішення, що ця співпраця точно продовжується, особливо з країнами трійки – Україна, Грузія Молдова", – додав Порошенко.
"Незважаючи на те, що декому не подобається, але принцип "більше за більше". Чим більше ми зробили реформ, тим більше ми маємо отримати від Європейського Союзу", – переконаний Петро Порошенко.
За словами лідера партії, продовжується підтримка ініціатив і щодо єдиного цифрового ринку, і щодо єдиного митного простору, і щодо єдиного візового простору. "Думаю, що ці ініціативи, які були запропоновані рік тому, знайдуть своє відображення", – зазначив політик.
П’ятий президент України також наголосив на важливості чіткого визначення в резолюції саміту ЄНП російської агресії проти України.
"На сьогоднішній день, коли дивним чином в повідомлені пресслужби Кремля щодо підготовки Нормандського формату вони стверджують про те, що "их там нет и не было", саме завдячуючи позиції Європейської народної партії, яка рішуче засуджує і незаконну анексію Криму, і незаконну агресію проти нашої держави на сході України, росіяни вже нікого не обдурять", – підкреслив Петро Порошенко. "Це ще раз підтверджує позицію – не вірте Путіну", – сказав він.
"Той факт, що сьогодні засуджено російську агресію, що сьогодні вітають вступ України до Євросоюзу і НАТО, є одним із основних підсумків резолюції. Двері Євросоюзу відчинені – це потужна мотивація для України для того, щоб ці реформи продовжувати", – резюмував Порошенко.
1 год · Зеленский мост открыл. Судя по флагам, Зеленский - это президент ЛНР. Ок, тогда вопрос: почему тогда за мост, за покатушки платят украинцы?
И ответ: потому что 73%-е тупое стадо проголосовало за то, чтобы платить дань гордым победителям из ЛНР и ДНР.»
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фейерично! (с)
5 ч. ·
В ДБР опублікували перелік проваджень, фігурантом яких є п'ятий президент України Петро Порошенко:
1.Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
Они судят украинского президента за то, что украинские корабли ходили украинскими территориальными водами.
Еще раз.
Президента Украины. За то. Что ВМФ Украины. Ходили терводами Украины.
Судят.
Судят, ьььь!!!
Они судят верховного главнокомандующего за то, что он во время войны отстаивал суверенитет своей страны.
Да вы, ребятки, вообще уху хлебали.
Один вопрос: кто судит командующих армиями пораженных стран за сопротивление поражению?
Если это не захват власти агентами агрессора, то что это тогда?
Вы меня сейчас распнете за слово "пораженных".
Но... А что это тогда?
Доброе утро.
а считал себя королем .
А король , то г о л ы й !
Двери стать долларовым миллионером, открыты для всех желающих!
И пусть кто то скажет что это не так.
Который со $100 долларами в кармане приехал из ЮАР на учебу в USA .
https://www.dw.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-tesla-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/a-51230156
Поэтому Порошенко может точно также сказать что двери в Супер Державу или Империю открыты, и это будет правда, они открыты.
===В мае 2019 года я узнал, что у нас возникла большая проблема, которая мешала нам продолжать оказывать поддержку новому президенту Украины и бороться с коррупцией. Проблема заключается в том, что, несмотря на то, что была единогласная позитивная оценка рекомендаций тех из нас, кто был в составе делегации в Украине на инаугурации Зеленского, в то же время президент Трамп получал другие посылы. Негативные посылы о Зеленском. От бывшего президента, от бывшего генерального прокурора Украины поступали обвинения. И я понял, что эти обвинения оказывали негативное влияние на нашу политику, когда четверо из нас, кто были на инаугурации, 23 августа встретились с президентом Трампом. Мы подчеркнули, что президент Зеленский олицетворяет лучший шанс для Украины преодолеть коррупцию, которая сковывала страну уже 20 лет. Но президент отнесся к этому очень скептически. Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, "там ужасные люди, они пытались от меня избавиться". И мне стало понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые ему представила наша делегация, у президента Трампа было негативное восприятие Украины. Он получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была негативной.===