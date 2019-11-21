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 Політика України
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Все про:ЄНП (24) Порошенко (10000)

 Європейські лідери підтвердили, що двері Євросоюзу відчинені для України, - Порошенко

У підсумковій резолюції саміту Європейської народної партії засудили російську агресію проти України і підтвердили, що двері Європейського Союзу відчинені для нашої держави, - підкреслив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко в коментарі журналістам із кулуарів саміту.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.

"Позиція надзвичайно важлива для нас. Те, що лідери європейських країн – члени ЄНП підтвердили, що двері Європейського Союзу відчинені для України", – розповів політик про суть підсумкового документу саміту.

Також, за його словами, знайшли підтримку ініціативи, з якими вийшла партія "Європейська Солідарність", і Євросоюз буде вітати нашу країну, коли ми виконаємо своє домашнє завдання.

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За його словами, у підсумковому документі йдеться про продовження співпраці в рамках Східного партнерства. "Прийнято рішення, що ця співпраця точно продовжується, особливо з країнами трійки – Україна, Грузія Молдова", – додав Порошенко.

"Незважаючи на те, що декому не подобається, але принцип "більше за більше". Чим більше ми зробили реформ, тим більше ми маємо отримати від Європейського Союзу", – переконаний Петро Порошенко.

За словами лідера партії, продовжується підтримка ініціатив і щодо єдиного цифрового ринку, і щодо єдиного митного простору, і щодо єдиного візового простору. "Думаю, що ці ініціативи, які були запропоновані рік тому, знайдуть своє відображення", – зазначив політик.

П’ятий президент України також наголосив на важливості чіткого визначення в резолюції саміту ЄНП російської агресії проти України.

"На сьогоднішній день, коли дивним чином в повідомлені пресслужби Кремля щодо підготовки Нормандського формату вони стверджують про те, що "их там нет и не было", саме завдячуючи позиції Європейської народної партії, яка рішуче засуджує і незаконну анексію Криму, і незаконну агресію проти нашої держави на сході України, росіяни вже нікого не обдурять", – підкреслив Петро Порошенко. "Це ще раз підтверджує позицію – не вірте Путіну", – сказав він.

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"Той факт, що сьогодні засуджено російську агресію, що сьогодні вітають вступ України до Євросоюзу і НАТО, є одним із основних підсумків резолюції. Двері Євросоюзу відчинені  – це потужна мотивація для України для того, щоб ці реформи продовжувати", – резюмував Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161080
 
   
 Топ коментарі
 
Петя, виходь вже з ролі президента. вже не смішно. )))
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Ведро Олексійович потужно перднув, нагадав тим самим, що він в кімнаті ще є. Европейские лидеры подтвердили, что двери Евросоюза открыты для Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1232
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Для вас соєвих можливо... а так він екс-президент
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Пока нелох ремонтирует домбасянам спортзалы...
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Монике нужно чаще повторять что он президент. Хотя это вряд ли поможет Европейские лидеры подтвердили, что двери Евросоюза открыты для Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8241
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и мосты, куда потом дыровцы вешают свои тряпки!!!!
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и нами поставленные лавки с него утаскивают
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про лавки- туфта..там на орковской стороне их несколько давно стояли и они затащили назад ту что ветром ночью сдуло. так что зрада отменяется
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то неподконтрольная часть моста и она старая,не восстанавливалась! не знаешь- лучше заткнись-не позорься
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говорят, бубочка Зеленский сдал анализы в трехлитровую банку, когда у его Земолёта не завились движки, а после ему предложили слётать на военном самолете.. Просто военные очень злые на бубочку.. и бубочка это чувствует..
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Светлана Самборска
1 год · Зеленский мост открыл. Судя по флагам, Зеленский - это президент ЛНР. Ок, тогда вопрос: почему тогда за мост, за покатушки платят украинцы?
И ответ: потому что 73%-е тупое стадо проголосовало за то, чтобы платить дань гордым победителям из ЛНР и ДНР.»
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Почему это никто выступает от Украины, завтра бомж около мусорки тоже будет выступать. Я не вижу между ними никакого различия.
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все просто - слетал пробить вариант ПМЖ)
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К ним как ни странно больше уважение, чем к этому мародеру.
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Лахта, "бомж" исполняет обязанности президента, пока тот бреется.
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Не,пэтя не бомж.У него есть хатынка в Испании и 100000 га огорода в Украине
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А "Пэтя" уже перерегистрировал "хатынку в Испании", как Зелемойский имущество в Крыму, после оккупации?
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будеш хоча би екс-депутатом - може, також отримаєш право виступати. А поки що - пнх, і мовчки.
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Подозреваемый Порошенко почему вы не являетесь на допросы?
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Він вже в книзі рекордів - як найбільший програш діючого президента при переобранні за демократичної процедури виборів.. Ло сих пір не може відійти від такого "щастя".. Европейские лидеры подтвердили, что двери Евросоюза открыты для Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9761
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Зеб, Богдан приказал, что пока МВФ существует, то Порошенко не надо трогать.
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Вообще то это США просило до выборов его не трогать, чтобы не очернить новых кандидатов в президенты.
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Так Богдан уже на США работает, а не на Коломойского или его указания подделали, выкрали язык у Богдана и им наговорили указаний?
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если порошенка не хочет трогать суд. тогда я его трону кастетом
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Ведро Олексійович потужно перднув, нагадав тим самим, що він в кімнаті ще є. Европейские лидеры подтвердили, что двери Евросоюза открыты для Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1232
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доложил в какую то соевую бездну

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фейерично! (с) Європейські лідери підтвердили, що двері Євросоюзу відчинені для України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3718 Європейські лідери підтвердили, що двері Євросоюзу відчинені для України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3718 Європейські лідери підтвердили, що двері Євросоюзу відчинені для України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3718
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Видишь, сайт аполитичный, уже равен спидинфо практически. Удаляют политические комменты
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Петя, виходь вже з ролі президента. вже не смішно. )))
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в нього - звання "Президент" пожиттєво. Для відома зебілам.
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Для вас соєвих можливо... а так він екс-президент
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зебіли=дебіли. І ця зараза - невиліковна
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А як же Україна без президента. Що з одними зеленими шмарклями залишиться?
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Роль глашатая на площади как всегда нормально исполнил

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Ага, оно и видно... Опять перебухал накануне видать)))
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цей кремлядський провокатор Simon Bolivar f2151b2b цим висером вчергове підтвердив, що він - ворог. Це все, і цього достатньо, що потрібно про нього знати.
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Аркадий Бабченко
5 ч. ·

В ДБР опублікували перелік проваджень, фігурантом яких є п'ятий президент України Петро Порошенко:
1.Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
Они судят украинского президента за то, что украинские корабли ходили украинскими территориальными водами.
Еще раз.
Президента Украины. За то. Что ВМФ Украины. Ходили терводами Украины.
Судят.
Судят, ьььь!!!
Они судят верховного главнокомандующего за то, что он во время войны отстаивал суверенитет своей страны.
Да вы, ребятки, вообще уху хлебали.
Один вопрос: кто судит командующих армиями пораженных стран за сопротивление поражению?
Если это не захват власти агентами агрессора, то что это тогда?
Вы меня сейчас распнете за слово "пораженных".
Но... А что это тогда?
Доброе утро.
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бабченко-кацапская падаль воевавшая против Грузии
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сподіваюсь, в січні цього балакуна пєндєлями на допити почнуть заганяти
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І як тільки вони з Тимошенко в одній єпепартії уживаються... Європейські лідери підтвердили, що двері Євросоюзу відчинені для України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 92

Європейські лідери підтвердили, що двері Євросоюзу відчинені для України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5530
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Еврпопейский бомбж б

а считал себя королем .
А король , то г о л ы й !
Європейські лідери підтвердили, що двері Євросоюзу відчинені для України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 694
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От не пойму зебилов, то им **** толку от той инфы что "двери открыты" то им зеля молчит и недоговаривает, а как договаривает, то потом сами не замечают как все лицо в его росе. Одни ботоводят не покладая рук, другие лишь бы имхо выдавить. Ох уж эта форумная политика, ну прям как в нашей раде сейчас Європейські лідери підтвердили, що двері Євросоюзу відчинені для України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5974
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Чтобы понимать нужно иметь в составе своего body соответствующий орган, которым обычные люди думают и понимают. Если же у порохосрани то, что возвышается чуть-чуть над плечами эквивалентно тому, что ниже спины, то естественно все время слышать от этой п-ни одно и то же "я вот не пойму..." И главное дело, все время в этом признаются.
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о Зе шобло плюс боты активировались, видно на больное место наступили.
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Я тоже так могу.
Двери стать долларовым миллионером, открыты для всех желающих!
И пусть кто то скажет что это не так.
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О чем и речь. Простой парень стал миллиардером.
Поэтому Порошенко может точно также сказать что двери в Супер Державу или Империю открыты, и это будет правда, они открыты.
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Порошенко сознательно гадит Украине и Зеленскому. Показания Волкера
===В мае 2019 года я узнал, что у нас возникла большая проблема, которая мешала нам продолжать оказывать поддержку новому президенту Украины и бороться с коррупцией. Проблема заключается в том, что, несмотря на то, что была единогласная позитивная оценка рекомендаций тех из нас, кто был в составе делегации в Украине на инаугурации Зеленского, в то же время президент Трамп получал другие посылы. Негативные посылы о Зеленском. От бывшего президента, от бывшего генерального прокурора Украины поступали обвинения. И я понял, что эти обвинения оказывали негативное влияние на нашу политику, когда четверо из нас, кто были на инаугурации, 23 августа встретились с президентом Трампом. Мы подчеркнули, что президент Зеленский олицетворяет лучший шанс для Украины преодолеть коррупцию, которая сковывала страну уже 20 лет. Но президент отнесся к этому очень скептически. Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, "там ужасные люди, они пытались от меня избавиться". И мне стало понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые ему представила наша делегация, у президента Трампа было негативное восприятие Украины. Он получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была негативной.===
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