 Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на пост клієнта банку Олександра Шишова.

"Подайте заявку в офіс банку - пароль CRYVKILLJEWS (у перекладі з англійської: cry - плач, kill - вбивай, jews - євреї)", - йдеться в повідомленні.

У банку спочатку заявили, що на скріншоті відредагували пароль і припустили, що хтось хоче їх підставити. Однак пізніше визнали помилку.

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