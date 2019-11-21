 Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на пост клієнта банку Олександра Шишова.
"Подайте заявку в офіс банку - пароль CRYVKILLJEWS (у перекладі з англійської: cry - плач, kill - вбивай, jews - євреї)", - йдеться в повідомленні.
У банку спочатку заявили, що на скріншоті відредагували пароль і припустили, що хтось хоче їх підставити. Однак пізніше визнали помилку.
"бей жи*** - спасай расию!" - этому "паролю" на расисе уже не одно десятилетие
только забывают вторую часть...печальную - жи*** перебили, а расисю так и не спасли
там же увольняются и т.д., ну, те ко сисадмины то. теперь бутылка будет его кровать
кчтв, пранк слушаю как разhttps://www.youtube.com/watch?v=oJq1BxnvkzQ&pbjreload=10
ну ок - "деяния" "бога" и егО рабов, заставляют хотеть чтобы на них было 15 сралиных.
вчера почитал о "Давиде"...... это Сралин - ягненок просто, если сравнить.
ты говоришь - атеист? мне жалко.... что я только не так давно почитал о "деяниях"..
ок
?
поважай дикунів та не кричи коли тебе різати будуть(після твоєї дочки)..... а я би прийшов на допомогу(правда тільки тим хто не раб)
ти або шорти, або амулет.
подивись на Сраліна - він абсолютно норм. чинив з гоями. реально за заповідями тори.
вчився ж на духівника
чи мені шкода гоїв(я не ж.д)? .... нє.
мені смішно - здихали тоді(ср. віки) за казки і тоді(псв-дсв - за висери сраліних-людендорфів)
хто хоче - килим, доріжка, сто грам "на посошок"..... = кацапи гниють на чужих землях.
релігія для гоїв настільки імбецильна, що я тільки радий кількості перегною совкового - 20-30млн., неважливо. та хоча би й 40-50-60(урожай норм)))))
Років 5 тому мій сусід ситуативно обміняв сто баксів у збербанку рашки, касир спитала його номер телефону. Він подумав що дрібні гроші кинуть на мобілу і назвав. І пішов спам з ідіотськими пропозиціями. На просту мобілку де нема функції чорного списку.
русская пресса писала такое: В центральном органе Союза русского народа газете
"Русское знамя" открыто публикуют призывы к убийствам евреев: "Правительство
обязано признать евреев народом, столь же опасным для человечества, сколь
опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению
за своё хищничество по отношению к людям и уничтожение которых поощряется
законом… Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постоянно
вымирали: вот в чём состоит ныне обязанность правительства и лучших людей
страны." Известный русский монархист и антисемит Василий Шульгин
впоследствии писал, что "идеи
Гитлера были за много лет раньше взлелеяны в блистательном Санкт-Петербурге, в
газете, именовавшей себя "Русское
знамя".
это лица щироукраинской реформаторской национальности?самой мыролюбной национальности?