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Все про:банки (328) євреї (57) курйоз (384) Росія (20994) Сбербанк Росії (48)

 Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв". ФОТО

Російський "Сбербанк" відправив своєму клієнтові пропозицію щодо кредиту з паролем "плач вбивай євреїв".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на пост клієнта банку Олександра Шишова.

"Подайте заявку в офіс банку - пароль CRYVKILLJEWS (у перекладі з англійської: cry - плач, kill - вбивай, jews - євреї)", - йдеться в повідомленні.

У банку спочатку заявили, що на скріншоті відредагували пароль і припустили, що хтось хоче їх підставити. Однак пізніше визнали помилку.

Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами вбивай євреїв 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161078
 
   
 Топ коментарі
 
"московия" и "цивилизованный мир" - это взаимоисключающие понятия.
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ой ці москалі проклятущі, Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв" - Цензор.НЕТ 8451 поки русцьке не віддадуть унітази Зе голитись не буде, забобонний тому що Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв" - Цензор.НЕТ 8886 Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв" - Цензор.НЕТ 8319
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Совсем плохо на рассии с цивилизованным миром
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"московия" и "цивилизованный мир" - это взаимоисключающие понятия.
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ой ці москалі проклятущі, Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв" - Цензор.НЕТ 8451 поки русцьке не віддадуть унітази Зе голитись не буде, забобонний тому що Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв" - Цензор.НЕТ 8319
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Макс, що у вас пишуть, що так у китайців вибухнуло?
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Те саме посилання на Радіо Шоу, не знаю що це за ресурс.
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Пока вроде инфа только от HalTurnerRadioShow. Hal Turner - известный фейкомет, поклонник всяческих теорий типа "США никогда не были на Луне". Будем посмотреть шо дальше скажут СМИ.
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Хрен с ними! Вон таки правда - что-то страшное бахнуло в море у Китая. Пишут про подводный взрыв на 10-20 кт! Это уровень Хиросимы! И глубина всего 50 метров!!! Если так, Чернобыль-3 гарантирован, но только чисто морской.
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Читав, є підтвердження крім радіо шоу?
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Да вроде таки не фейк. Зайди на укр.нет, там много уже ссылок. Хотя пусть лучше фейк.
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не, ну если бы прислали "kill Solovyev/Shapiro", то шутка была бы удачной..
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Ты что, каждый сотрудник банка общается с с помощью смайлов, не знал что ли?
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и что удивительного?
"бей жи*** - спасай расию!" - этому "паролю" на расисе уже не одно десятилетие
только забывают вторую часть...печальную - жи*** перебили, а расисю так и не спасли
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б*же, та кто-то погнал беса и собрал лулзов.
там же увольняются и т.д., ну, те ко сисадмины то. теперь бутылка будет его кровать
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Чому атеїсти постійно згадують Бога? Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв" - Цензор.НЕТ 5500
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браток, а вы читал "деяния б*га"....?
кчтв, пранк слушаю как разhttps://www.youtube.com/watch?v=oJq1BxnvkzQ&pbjreload=10

ну ок - "деяния" "бога" и егО рабов, заставляют хотеть чтобы на них было 15 сралиных.
вчера почитал о "Давиде"...... это Сралин - ягненок просто, если сравнить.
ты говоришь - атеист? мне жалко.... что я только не так давно почитал о "деяниях"..
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Я закінчив історичний ще за Союза і Біблію нас змушували вчити ледь не напам'ять, скептично відношусь до усіх релігій, але поважаю почуття вірян.
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ну, не знаю..... поважати тих шо тебе вважають "дикуном"...... як Москаль висрав, була новина тут.... ти опше супер толерантний("толерантність" = сприйнятливість організму до вірусів).
ок
?
поважай дикунів та не кричи коли тебе різати будуть(після твоєї дочки)..... а я би прийшов на допомогу(правда тільки тим хто не раб) Сбербанк Росії надіслав клієнту пароль зі словами "вбивай євреїв" - Цензор.НЕТ 9521
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Ну ящо дивитись з цього боку, різати будуть тільки тих, хто не готов дати опору, і релігія тут ні до чого.
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Текст сообщения:

ти або шорти, або амулет.

подивись на Сраліна - він абсолютно норм. чинив з гоями. реально за заповідями тори.

вчився ж на духівника

чи мені шкода гоїв(я не ж.д)? .... нє.

мені смішно - здихали тоді(ср. віки) за казки і тоді(псв-дсв - за висери сраліних-людендорфів)

хто хоче - килим, доріжка, сто грам "на посошок"..... = кацапи гниють на чужих землях.

релігія для гоїв настільки імбецильна, що я тільки радий кількості перегною совкового - 20-30млн., неважливо. та хоча би й 40-50-60(урожай норм)))))
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Рабинович и Роттенберг должны были обидеться...
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Генератор паролей Сбербанка даже цифр не знает?

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Вже й техніка від мокш заразилася вірусом сказу.
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Яким треба бути поцем щоби довірити кацапському банку не лише свої гроші, але й усі свої реквізити та анкетні дані. База поповнюється й поповнюється.
Років 5 тому мій сусід ситуативно обміняв сто баксів у збербанку рашки, касир спитала його номер телефону. Він подумав що дрібні гроші кинуть на мобілу і назвав. І пішов спам з ідіотськими пропозиціями. На просту мобілку де нема функції чорного списку.
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Еще в 1910 году, когда гитлерами в Германии еше и не пахло,
русская пресса писала такое: В центральном органе Союза русского народа газете
"Русское знамя" открыто публикуют призывы к убийствам евреев: "Правительство
обязано признать евреев народом, столь же опасным для человечества, сколь
опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению
за своё хищничество по отношению к людям и уничтожение которых поощряется
законом… Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постоянно
вымирали: вот в чём состоит ныне обязанность правительства и лучших людей
страны." Известный русский монархист и антисемит Василий Шульгин
впоследствии писал, что "идеи
Гитлера были за много лет раньше взлелеяны в блистательном Санкт-Петербурге, в
газете, именовавшей себя "Русское
знамя".
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Ого! Даже сбербанк, пошёл против шеломова (путен), эйдельштейна (жиqика) и прочую срань...
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а менахем мендель , по кличке медведев?, а вротенберг?
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кто такие эти "евреи"?
это лица щироукраинской реформаторской национальности?самой мыролюбной национальности?
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если адекватно перевести то будет просто "плачь, в, убийство, евреи" а чтоб звучало как призыв нужен артикль - the Jews.
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Коломойский ведь не еврей и ЗЕ тоже - вот почему им не страшно встречаться и дружить с русньей, но их ждет приятный сюрприз
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Случай - это язык на котором разговаривает с нами Бог.
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