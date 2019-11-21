 САП проситиме 50 млн застави для Садового

Про це повідомила в коментарі "Укрінформу" речниця відомства Ольга Посталюк, передає Цензор.НЕТ.

"Проситимемо заставу в розмірі 50 млн грн", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо запобіжного заходу меру Львова.

Нагадаємо, 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою мера Львова Андрія Садового.

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