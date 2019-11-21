 САП проситиме 50 млн застави для Садового

Про це повідомила в коментарі "Укрінформу" речниця відомства Ольга Посталюк, передає Цензор.НЕТ.
"Проситимемо заставу в розмірі 50 млн грн", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо запобіжного заходу меру Львова.
Нагадаємо, 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою мера Львова Андрія Садового.
Хай попросить, щоб йому ці гроші дали з «Фонду оплати порохоботов» Порошенка.
Він же в курсє, сам про це заявляв.
він працював з його "підлеглими"..
тобто ПЛАТИВ..
ЗА це Генпрокурор його не рухав,А міністр Юстиції Петренко організував цілу купу "ніштяків"..
зокрема по платності майже всіх послуг за операції для "кріпаків" з землею...
ПС ))) До речі по приблизній справі Лесіка Довгого справу закрили ...А ле то було при *мальдівському баризі * !
Тому Барига Петро всіма силами "торпедував" відкриття антикорупційного суду,тому "протягнув" абсолюно нікчемних і імпотентних, забруднених корупцією Ситника і Холодницького....
Всім,хто знає Садового..
смішно з суми застави..
це дозволи Андрійка на дві "висотки" "в межах зони захисту Юнеско"..
Особисто чув ,який порядок "прийому об"Єктів" у Львові..
Збудували висотку..
п.567.Остаточна прийомка - "усунення всіх недоліків"..
п.568."ВІдкат".
п.569. Міськрада : "прийнято"...*
* роз"яснення.НА дурні запитання -якщо п.567 виконано -то який зміст у п.568 НЕ ВІДПОВІДАЄМО.
І ,звичайно у Ніцці...