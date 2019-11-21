EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2586  33
Все про:Садовий (258) Антикорупційна прокуратура (1011)

 САП проситиме 50 млн застави для Садового

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в суді проситиме для мера Львова Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.

Про це повідомила в коментарі "Укрінформу" речниця відомства Ольга Посталюк, передає Цензор.НЕТ.

"Проситимемо заставу в розмірі 50 млн грн", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо запобіжного заходу меру Львова.

Нагадаємо, 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою мера Львова Андрія Садового.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють, - Садовий про оголошення йому підозри. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161075
 
 
 Топ коментарі
 
Труха і Хєрнес аплодують
 показати весь коментар
 
А за Валєрича скільки проситимуть? Чи за другана Зєльки знижка?
 показати весь коментар
 
ти знаєш - я не прихильник Пороха, але коли шиди фабрикують справи і допомагає їм у цьому Портной, то пішло воно нах таке кривосуддя..... Конкретні факти розкрадання є?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А за Валєрича скільки проситимуть? Чи за другана Зєльки знижка?
 показати весь коментар
 
 
валєрич - табу для САП, як і анал для Яременка САП проситиме 50 млн застави для Садового - Цензор.НЕТ 8460
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Барига на черзі.. Але там копійками не обійдеться
 показати весь коментар
 
ти знаєш - я не прихильник Пороха, але коли шиди фабрикують справи і допомагає їм у цьому Портной, то пішло воно нах таке кривосуддя..... Конкретні факти розкрадання є?
 показати весь коментар
 
 
Чисто теоретически, Валерьич не госчиновник и его деятельность вне юрисдикции САП.
 показати весь коментар
 
А чому "нова" влада не судить всю команду Януковича , Медведчука три рази не засудженого Робіновича ? Не тому що ці і є частиною ЇХ команди !
 показати весь коментар
 
 
Отак! Мочіть цих телепнів, які не змогли об'єднатись. Мудрий нарід хочє хлєба і зрєліщ!
 показати весь коментар
 
 
Якщо народ починає хотіти "хліба і видовищ" то він вже не тільки не мудрий,він вже навіть не народ...Бо ця римська поговірка стосувалась лишень рабів і частково плебсу...
 показати весь коментар
 
 
Кааааая прєєєєєєлєсть !!!!!
Хай попросить, щоб йому ці гроші дали з «Фонду оплати порохоботов» Порошенка.
Він же в курсє, сам про це заявляв.
САП будет просить 50 млн залога для Садового - Цензор.НЕТ 7426
 показати весь коментар
 
 
Садовий ніяким боком до Порошенко..
він працював з його "підлеглими"..
тобто ПЛАТИВ..
ЗА це Генпрокурор його не рухав,А міністр Юстиції Петренко організував цілу купу "ніштяків"..
зокрема по платності майже всіх послуг за операції для "кріпаків" з землею...
 показати весь коментар
 
От незрозуміло, ящо земельна ділянка не належить громаді Львова, як Садовий її продав?
 показати весь коментар
 
 
якщо земля України не належить "зе" .як він її збирається її продавати??? САП проситиме 50 млн застави для Садового - Цензор.НЕТ 3496
 показати весь коментар
 
без сільського голови там точно не обійшлось
 показати весь коментар
 
Це все хєрня. Село увійшло до складу міста ще у 1988 році. Місто вважає, що усе, що в його межах їх земля (в принципі ЗК теж так пише), Сільрада чипляється за старі нескасовані документи часів СРСР. Скоріше за все, до появи інвестора, ця земля даром не потрібна була ні першим, ні другим.
 показати весь коментар
 
 
Справа відкрита ще з 2016 року ...По таким (приблизно ) справам можливо *брати за яйця * любого мера (за підпис колективного рішення ) ..
ПС ))) До речі по приблизній справі Лесіка Довгого справу закрили ...А ле то було при *мальдівському баризі * ! САП будет просить 50 млн залога для Садового - Цензор.НЕТ 6421
 показати весь коментар
 
А шо такоє? А чому «»мальдівському баризі » в лапках Гюльчатай, шо такоє? «піріубоваємся в пальотє»?

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Практика роботи Генпрокуратури Бариги власне була така..Справа "доводилась до готовності"(майже до суду) ,і продавалсь "зацікавленим особам"..

Тому Барига Петро всіма силами "торпедував" відкриття антикорупційного суду,тому "протягнув" абсолюно нікчемних і імпотентних, забруднених корупцією Ситника і Холодницького....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Смішно.


Всім,хто знає Садового..

смішно з суми застави..

це дозволи Андрійка на дві "висотки" "в межах зони захисту Юнеско".. САП проситиме 50 млн застави для Садового - Цензор.НЕТ 1324
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
я про те,як Андрійко "компенсує" заставу..

Особисто чув ,який порядок "прийому об"Єктів" у Львові..

Збудували висотку..

п.567.Остаточна прийомка - "усунення всіх недоліків"..
п.568."ВІдкат".
п.569. Міськрада : "прийнято"...*

* роз"яснення.НА дурні запитання -якщо п.567 виконано -то який зміст у п.568 НЕ ВІДПОВІДАЄМО.
 показати весь коментар
 
Ви вже змінили одного хапугу на Зебіла... не набридло?
 показати весь коментар
 
 
Це для нього дрібниці. Не випускайте падлу
 показати весь коментар
 
холодець взагалі єпанувся! *****, забула акваріум!
 показати весь коментар
 
І на час посадки команда Зе, випадково і завчасно підготувала в.о.мера?
 показати весь коментар
 
напрягся садовый и на всякий случай перепрятал польский паспорт....
 показати весь коментар
 
в нблго,взагалі-то крім замку у Польщі є чималенька маєтність в чи то в Португалії,чи-то в Іспанії..
І ,звичайно у Ніцці...
 показати весь коментар
 
А що зробив чільник САП Холодніцький?Та нічого!А пузо відростив і морду нажер дай Бог!..А пам"ятаєте яким прийшов на посаду нещістям,сирота я - казав і мало не плакав?..Це не зловживання владою?..А тепер про Садового...Просто скажіть мені,як львівянину,хто з попередників (Шніцер,Куйбіда,Буняк) був кращим і хто з претендентів буде чеснішим?...А,забув,ще був Котик мером,колишній перший секретар обкому комсомолу,потім директор ВО Іскра,а коли стала незалежність покаявся,пустив сльозу як співав "Ще не вмерла"...і його зразу обрали мером...Помер на кортах граючи в теніс,його іменем назвали колишню вулицю Борсоєва...
 показати весь коментар
 
Набагато цікавіше, хто першим запропонує відпустить його "на поруки".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору