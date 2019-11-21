 РФ не повернула Україні близько 30 одиниць зброї, сотні боєприпасів та особисті речі українських матросів, - Полозов

"Було вилучено близько 30 одиниць зброї моряків, зокрема автомати Калашникова і пістолети Макарова, сотні одиниць боєприпасів до артилерійських установок, а також радіонавігаційне обладнання", - сказав Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Також морякам не повернули вилучені у них стільникові телефони, флеш-карти, електронні накопичувачі. Усе це залишилося як речові докази в Росії", - заявив він.
Адвокат також уточнив, що багато моряків скаржилися, що їм не було повернено особисті речі, натільні хрести, ланцюжки тощо, вилучені у них прикордонниками.
"Ми зараз розбиратимемося, і в разі, якщо це так, вживатимемо відповідних заходів", - сказав Полозов.
Він зазначив, що судна надалі залишаються речовими доказами у справі і передані Києву на відповідальне зберігання.
"Згідно з КПК РФ, відповідальне зберігання забороняє будь-які дії, зокрема ремонт та експлуатацію майна до виключення його з числа речових доказів", - пояснив він.
У разі порушення, уточнив Полозов, російська сторона має право заявити про це в Міжнародному трибуналі ООН з морського права.
Як пояснив Полозов, питання про долю речових доказів, як і про участь у суді українських моряків, буде вирішено вже після завершення попереднього слідства у справі та направлення матеріалів до суду.
"Звісно, слідчий може призупинити розслідування справи, КПК дозволяє це зробити, коли місце знаходження обвинуваченого відоме, проте реальної можливості його участі в кримінальній справі немає. Але цей розвиток ситуації нас не влаштує, і ми будемо його оскаржувати. Можливо, що справа все-таки піде до суду, і якщо моряки не приїдуть, то будуть оголошені в розшук, і тоді судовий розгляд відбудеться в заочній формі. У будь-якому разі, все буде зрозуміло лише після того, як ми завершимо ознайомлення з матеріалами справи", - пояснив адвокат.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази". По прибуттю кораблів в Очаків було опубліковано повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатера "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу".
Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Щоб вкотре не дратувати агресора.
Такого чуда они еще не видели!
А зачем они это всё с собой возили?
Зельонкін продовжую повзати на колінах перед ******, знищуючи всі звязки з цивилізованим світом. Припертись небритим на офіційний прийом премєра країни в якій працюють сотні тисяч українців, це верх ідіотизму.
Хоча вам зелеботам це має подобатись, скоро настане час і будете своїх хазяїв кадирівців за миску баланди обслуговувати, ви на це заслуговуєте.
нужно это помнить когда в очередной раз в братья будут просится......
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навіщо таке приниження України акцептував Зєлємойша та ще й сам прийняв активну участь у цьому фарсі - зутрічав ці кораблі? Він реально не розуміє, що коє і як такими діями принижує країну? Що Україна виграла від такого "повернення"? Ше якось можна зрозуміти коли людей повертають за будь-яку ціну, але ось ці кораблі, навіщо!? Він же їх і ремонтувати не буде, поки кацапи не дозволять, буде надалі догоджувати та підігрувати *****.
@Vitauskas
Вы будете смеяться, НО
Россия победила нацистскую Германию сама. И «япошек» тоже, без чьей-либо помощи. Весь цивилизованный мир и особенно западный обязаны России своим существованием.
Впрочем, это совсем не смешно, поскольку в современной России это единственно правильная трактовка роли СССР во Второй мировой войне.
Вот до 1944 года СССР воевал сам, и только когда его победа была неизбежна, западные союзники открыли Второй фронт. Спросите российского школьника о Дюнкерке или о битве при Эль-Аламейне. Боюсь, можете сильно удивиться, поскольку у вас создастся устойчивое ощущение, что до 1944 года США и Великобритания пили чай, ожидая, пока Сталин со всем разберётся. А ещё лучше спросите россиянина о Лендлизе…
Об этом и пойдёт рассказ.
Термин Лендлиз появился в годы Второй мировой войны и, по сути, означал «дать взаймы» или «давать в аренду». Но несмотря на распространённое мнение, что Лендлиз ― это американские поставки в СССР, придуман он был отнюдь не для Советов.
Дело в том, что в первоначальной антигитлеровской коалиции никакого Советского Союза не было. Наоборот, в период с 1939 по 1941 год Москва была союзником Берлина. Нацистский сапог триумфально топтал Западную и Центральную Европу, а советский шествовал по Восточной.
В мае 1940-го Великобритания, которая осталась без союзников в Европе, запросила помощи у США. Американским правительством был разработан механизм, который в марте 1941 года превратился в закон о лендлизе.
В марте 1941 года! То есть за 4 месяца до нападения Гитлера на СССР. Иначе говоря, тогда никто и не собирался помогать Советам. Тем более если учесть, что в этот период Москва активно поставляет Гитлеру нефть, хлопок, зерно, бензин и другие стратегические товары, так необходимые для ведения войны. Заметьте, нацистской Германии, а никак не члену антигитлеровской коалиции Британии.
Однако через очень короткий промежуток времени СССР оказывается на грани катастрофы. И с ноября 1941 года к Лендлизу подключают и его.
Специальный посол США Гарриман, инструктируя делегацию в СССР, повторял: «Давать, давать и давать, не рассчитывая на возврат, и никаких мыслей о получении чего-либо взамен».
В результате Советы получили 11 миллиардов долларов финансовой помощи (это больше 100 миллиардов долларов в сегодняшнем эквиваленте), 18 тысяч самолётов, более 11 тысяч танков.
Помощь ощущалась везде, даже легендарная «катюша» монтировалась на американские грузовики «студебеккер».
США поставили в полтора раза больше автомобилей, чем произвёл весь Советский Союз за годы войны!
«Маршал Победы» Жуков вспоминает: «Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью?»
И не только сталью. Как минимум половина советских самолётов были из американского и канадского алюминия.
Кроме того, на флот было поставлено более 500 боевых кораблей и катеров. А легендарная «тридцатьчетвёрка» никогда не стала бы танком Победы без 85-миллиметровой пушки, которую стало возможным установить только после получения специального оборудования от американцев.
И можно даже не вспоминать об американской тушёнке, которая попросту спасла от голодной смерти сотни тысяч советских людей. Только вдумайтесь, всего за годы войны СССР получили четыре с половиной МИЛЛИОНА тонн продовольствия!
В общем, помощь союзников была огромной.
Но что заплатил СССР за неё? Может, пришлось отдать часть территорий или чем-то иным пожертвовать? Не может же быть все это бесплатным?
Не может. Но дело в том, что почти всё Советы получили именно бесплатно!
Сама схема лендлиза предусматривала выполнение страной-получателем ряда условий: уничтоженные, утраченные или потерянные во время боевых действий материалы не подлежали оплате, а уцелевшее и пригодное для гражданских целей имущество следовало оплатить полностью или частично в порядке погашения долгосрочного кредита; сохранившиеся военные материалы могли оставаться у страны-получателя до тех пор, пока США не затребуют их назад; кроме того, арендатор обязывался помогать Соединённым Штатам всеми имевшимися у него ресурсами и информацией.
Таким образом, за уничтоженную в ходе боёв военную технику США возмещения не требовали. Оплата предусматривалась только за гражданские поставки: железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования, находившегося у СССР по состоянию на 2 сентября 1945 года. При этом американцы несколько раз существенно уменьшали стоимость долга.
Никто не отрицает того факта, что с помощью лендлиза США собирались решить ряд стратегических задач. Например, сохранить и усилить своё влияние на СССР. Но в результате именно эта помощь, и не только финансовая, привела к падению Третьего Рейха. И эту правду невозможно спрятать даже за килотоннами сегодняшней российской пропаганды.
https://petrimazepa.com/stal_by_t_34_tankom_pobedy_bez_amerikanskoy_pomoschi_pravda_o_lendlize
Вот такие оказались из англичан "союзнички".
Настоящие моряки гальюны используют!!!!
20.11.2019 г. в 06.00 - 06.20 во время движения параллельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94"С д 39°26'22.10"В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована беспилотником.
Бандиты из Привата порошенко .
"""" недавно рассматривалось подобное дело: Приватбанк пытался взыскать у должника дом общей площадью 54,30 кв. м, заложенный по кредиту на $24 тыс. Дело №205/578/14-ц рассматривала Большая палата Верховного суда.
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"Верховный суд отказал во взыскании залога не из-за действующего моратория, а из-за неправильно выбранного способа взыскания .У нас были постановления судов, в которых прямым текстом запрещалось отчуждение недвижимости до завершения моратория. Однако банки все равно шли к "черным" регистраторам и переоформляли залог на себя, отнимали жилье у людей. Наличие моратория не останавливает ни регистраторов, ни нотариусов. Причем не просто одному новому покупателю, а прокручивают многоходовую схему по перепродаже и перерегистрации квартиры или дома.
Она состоит из следующих этапов:
1. Сначала банк перерегистрирует квартиру на себя.
2. Продает ее физлицу.
3. Это физлицо отдает недвижимость в уставный капитал компании.
4. Компания берет у другого физлица кредит под залог данного жилья.
5. Этот кредит специально не выплачивается, и формируется проблемная задолженность.
6. Квартира взыскивается в качестве обеспечения нового кредита и достается новому собственнику-физлицу.
""Такое проворачивают очень быстро - могут даже за неделю. Схема отточена и работает. Оспорить все этапы сделок и пройти все судебные инстанции после такого очень сложно или почти невозможно. И это очень долго. На оспаривание одинарной перепродажи залога может уходить год или больше. А при сложной схеме - это вообще непредсказуемо. Причем, даже в условиях действия моратория в стране", - подчеркнул Можаев.
Настоящие моряки гальюн используют!!!!
Може це Петро свій залишив !!!!