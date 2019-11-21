 РФ не повернула Україні близько 30 одиниць зброї, сотні боєприпасів та особисті речі українських матросів, - Полозов

"Було вилучено близько 30 одиниць зброї моряків, зокрема автомати Калашникова і пістолети Макарова, сотні одиниць боєприпасів до артилерійських установок, а також радіонавігаційне обладнання", - сказав Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Також морякам не повернули вилучені у них стільникові телефони, флеш-карти, електронні накопичувачі. Усе це залишилося як речові докази в Росії", - заявив він.

Адвокат також уточнив, що багато моряків скаржилися, що їм не було повернено особисті речі, натільні хрести, ланцюжки тощо, вилучені у них прикордонниками.

"Ми зараз розбиратимемося, і в разі, якщо це так, вживатимемо відповідних заходів", - сказав Полозов.

Він зазначив, що судна надалі залишаються речовими доказами у справі і передані Києву на відповідальне зберігання.

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"Згідно з КПК РФ, відповідальне зберігання забороняє будь-які дії, зокрема ремонт та експлуатацію майна до виключення його з числа речових доказів", - пояснив він.

У разі порушення, уточнив Полозов, російська сторона має право заявити про це в Міжнародному трибуналі ООН з морського права.

Як пояснив Полозов, питання про долю речових доказів, як і про участь у суді українських моряків, буде вирішено вже після завершення попереднього слідства у справі та направлення матеріалів до суду.

"Звісно, слідчий може призупинити розслідування справи, КПК дозволяє це зробити, коли місце знаходження обвинуваченого відоме, проте реальної можливості його участі в кримінальній справі немає. Але цей розвиток ситуації нас не влаштує, і ми будемо його оскаржувати. Можливо, що справа все-таки піде до суду, і якщо моряки не приїдуть, то будуть оголошені в розшук, і тоді судовий розгляд відбудеться в заочній формі. У будь-якому разі, все буде зрозуміло лише після того, як ми завершимо ознайомлення з матеріалами справи", - пояснив адвокат.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази". По прибуттю кораблів в Очаків було опубліковано повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатера "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу".

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.