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 Політика України
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Все про:Азовське море (1250) корабель (631) Полозов (312)

 РФ не повернула Україні близько 30 одиниць зброї, сотні боєприпасів та особисті речі українських матросів, - Полозов

Вогнепальну зброю та боєприпаси, вилучені в українських моряків під час інциденту в Керченській протоці, не було передано Києву, вони залишилися в Москві як речові докази у справі, заявив адвокат українських моряків Микола Полозов.

"Було вилучено близько 30 одиниць зброї моряків, зокрема автомати Калашникова і пістолети Макарова, сотні одиниць боєприпасів до артилерійських установок, а також радіонавігаційне обладнання", - сказав Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Також морякам не повернули вилучені у них стільникові телефони, флеш-карти, електронні накопичувачі. Усе це залишилося як речові докази в Росії", - заявив він.

Адвокат також уточнив, що багато моряків скаржилися, що їм не було повернено особисті речі, натільні хрести, ланцюжки тощо, вилучені у них прикордонниками.

"Ми зараз розбиратимемося, і в разі, якщо це так, вживатимемо відповідних заходів", - сказав Полозов.

Він зазначив, що судна надалі залишаються речовими доказами у справі і передані Києву на відповідальне зберігання.

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"Згідно з КПК РФ, відповідальне зберігання забороняє будь-які дії, зокрема ремонт та експлуатацію майна до виключення його з числа речових доказів", - пояснив він.

У разі порушення, уточнив Полозов, російська сторона має право заявити про це в Міжнародному трибуналі ООН з морського права.

Як пояснив Полозов, питання про долю речових доказів, як і про участь у суді українських моряків, буде вирішено вже після завершення попереднього слідства у справі та направлення матеріалів до суду.

"Звісно, слідчий може призупинити розслідування справи, КПК дозволяє це зробити, коли місце знаходження обвинуваченого відоме, проте реальної можливості його участі в кримінальній справі немає. Але цей розвиток ситуації нас не влаштує, і ми будемо його оскаржувати. Можливо, що справа все-таки піде до суду, і якщо моряки не приїдуть, то будуть оголошені в розшук, і тоді судовий розгляд відбудеться в заочній формі. У будь-якому разі, все буде зрозуміло лише після того, як ми завершимо ознайомлення з матеріалами справи", - пояснив адвокат.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази". По прибуттю кораблів в Очаків було опубліковано повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатера "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу".

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161070
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем вообще приняли эти корыта в таком виде?????????????????чтобы лицо путина сохранить??????
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чтоб вывести кацапню из под санкций.
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Я открою тебе великую тайну. На боевых катерах ВМФ имеется штатное вооружение и личное оружие экипажа. Только никому не говори.
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Зеля за мир, тому він проковтне.
Щоб вкотре не дратувати агресора.
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Российские военнослужащие демонстрируют удивленным журналистам часть сверхсекретного оборудования НАТО скрученного с украинского судна.
Такого чуда они еще не видели!

РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия, сотни боеприпасов и личные вещи украинских матросов, - Полозов - Цензор.НЕТ 149
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Зачем вообще приняли эти корыта в таком виде?????????????????чтобы лицо путина сохранить??????
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сдаваться с исправным оружием это красиво
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Я не совсем представляю себе: я с пистолем, против меня 10 чертей , на расстоянии метров 8-ми. Все с АКСУ. Патроны в стволах, с предохранителя сняты, стволы направлены точно в меня. Каковы мои шансы сражаться?
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на корабле еще и пукшка и автоматы. а как черти попали на борт?
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Неверно. Там не пушка а по два орудия. А над ними вертолёты, с НУРСами и пушками, а вокруг ещё хренова туча руссо-маринаро с оружием, превосходящим в разы. Попробуй, стрельни. Можно? НЕ думаю. Наверняка, по радио предупредили: попытка разворота орудийного модуля- моментальное затопление.
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я думаю был приказ огня не открывать. и нарезать кацапне за захват вкусных санкций. но небритая Ассоль все слила. и за день до санкций отдала уголовников в обмен за моряков которых кацапня не могла больше удерживать.
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Запросто могло быть и так. Тут дело темное-темное... Вряд ли скоро рассекреченное.
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так и было, только гавно зеленое похерило всю спецоперацию по всовыванию рахе в корму...
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"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам...

А зачем они это всё с собой возили? РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия, сотни боеприпасов и личные вещи украинских матросов, - Полозов - Цензор.НЕТ 2036
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Я открою тебе великую тайну. На боевых катерах ВМФ имеется штатное вооружение и личное оружие экипажа. Только никому не говори.
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Штатное вооружение и личное оружие экипажа находится на борту боевых кораблей и катеров ВМФ всегда. Или у вас на вонючей москвии по-другому?
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Так и дальше развивай, дуралей: оружие нужно для того.. Давай, дальше.
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Умник, тебя специально обучали идиотские вопросы задавать? Или у тебя это естественно и непринужденно получается? РФ не повернула Україні близько 30 одиниць зброї, сотні боєприпасів та особисті речі українських матросів, - Полозов - Цензор.НЕТ 4990
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Вот так и нужно было с самого начала, если по существу ответить нечего: язык в жопу и молчок, а ты корячился..
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Ах, какой прекрасный этот ваш рюззке йазик в исполнении его исконного носителя РФ не повернула Україні близько 30 одиниць зброї, сотні боєприпасів та особисті речі українських матросів, - Полозов - Цензор.НЕТ 2047
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У меня, на тральце, в 1982-м, тоже на весь экипаж стволов хватало. Использовались два раза в год. При принятии Военной присяги. Один раз- нештатный случился- смерть Брежнева. Тогда их раздали, для почистить. И- снова в арсенал.
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"дуралей" як по ерзянські, чуєшь вепс не влаштовуй тут свої опитування, чволай "за поребрік" збирати "валежнік".
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Вот те на. А что ты пятак свой поросячий на русскоязычный сайт встромил, патриот ты наш записной?
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Дятел, в армии служил??? "... С собой ВОЗИЛИ..." -вопрос дегенирата!!!
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"Дегенирата"? ******* ты полуграмотный. И объясни, заодно, чем здесь не подходит слово "возили" к вещи, которой не пользуются?
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и нафига ты по улице без штанов ходиш ?
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Так у них и оружие было ? Так им не квартиры надо было а камеры давать . Сдались без единого выстрила .
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Ну ты, засранец диванный, КОНЕЧНО не сдался бы! Не проперди диван!
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А це тепер називається "героїзм по українськи" - "так всрався, але не від страху, а від лютої ненависті до ворога!"
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а нам это преподнесли как победу Украины над рашкой в международном суде, а оказывается это она нас победила..., уже в который раз, но,... раз нашему президенту это нравится....
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а що хтось примушував катери в такому стані заберати ? тим паче на таких ганебних умовах....
Зельонкін продовжую повзати на колінах перед ******, знищуючи всі звязки з цивилізованим світом. Припертись небритим на офіційний прийом премєра країни в якій працюють сотні тисяч українців, це верх ідіотизму.
Хоча вам зелеботам це має подобатись, скоро настане час і будете своїх хазяїв кадирівців за миску баланди обслуговувати, ви на це заслуговуєте.
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вяликая и как говорит кремль богатая расея (и вся вата кто их поддерживает) занялась марадёрством 3х нещястных кораблей полудефолтной воюющей Украины - именно сдесь ярко представленна вся низость и мелочность русских......
нужно это помнить когда в очередной раз в братья будут просится......
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Тот, самый мордатый, говорил что боеприпасов не было. И где фото вырванного унитаза.Или сказали сгиздеть мы и згиздели? Квартиры за позор...
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"Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств", - пояснил он.Источник: https://censor.net.ua/n3161070
........................
навіщо таке приниження України акцептував Зєлємойша та ще й сам прийняв активну участь у цьому фарсі - зутрічав ці кораблі? Він реально не розуміє, що коє і як такими діями принижує країну? Що Україна виграла від такого "повернення"? Ше якось можна зрозуміти коли людей повертають за будь-яку ціну, але ось ці кораблі, навіщо!? Він же їх і ремонтувати не буде, поки кацапи не дозволять, буде надалі догоджувати та підігрувати *****.
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Оно сказало что в течении трех месяцев отремонтирует и введет в строй,будем пасматреть.
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"Славные" наследники главного совкового мародера маршала жЮкова.
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РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия, сотни боеприпасов и личные вещи украинских матросов, - Полозов - Цензор.НЕТ 7998Новый всеукраинский флешмоб: "Принеси старый унитаз под посольство РФ - помоги сверхдержаве встать с колен!"
@Vitauskas
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А мене дивує інше: мали стільки зброї, а застосовувати її побоялися - сховалися в кубриках. Навіщо брати з собою зброю якщо не готувалися її використати ?
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Щас россияне скажут, что то не они всё потырили)). Настамнет))
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Скажите честно а нахрена вообще был нужен этот цирк ? Стрелять не стреляли когда на них напали .Корабли в разворованном состояний приняли и самое главное как ВЕЩЬ ДОКИ ПАРАШИ может что то я не понимаю .

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Головне - презедент нарешті поголився!
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Зброю поверніть! Труси можете залишити собі!
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Так кто трусы кто ее отжал или тот кто ее даже не доставал с кобуры ?
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Брось плеваться говном,-беги,у пригожина сейчас ужин будет!
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Кацапа в зеркале увидишь . Еще скажи что я не прав . Или ты один из них .Если бы вся армия наша была такая как эти . Нас бы холую ***** уже бы давно бы загнобили
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***** подданный, ты бросай помет курить! Как шариков блеять начал, видимо говном поперхнулся?!
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Ученик ты походу отсталый раз думать не умеешь . Или ребята на передке по твоему тоже должны оружие в кобуре носить . Тогда бы уже ***** правил бы в Украине
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Синку, ми маємо нормальну армію. Ти мабуть або там не був там, або закосив - у будь-якому підрозділі ******** армій є офіцер, завданням якого є співставлення бойових втрат. Наші судна не мали шансу зберегти свої екіпажі проти бойових гвинтокрилів, літаків та кораблів старшого класу противника. Тому було прийнято рішення - не відповідати на вогонь. А завданням цих кораблів було переміщення з одного українського міста в інше по українським водам, але полоумний агресор (і полоумні ватні наші земляки це підтримали) вирішив що це провокація. Так дійшло?
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Трусы те, кто на обосрался при виде трех лоханок и стянул весь черноморский флот, включая авиацию...
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Не "не вернула", а украла! Нужно называть вещи своими именами!
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Осмотрите все хорошо,особенно унитазы,-есть ли они на месте? Унитазы-это особая слабость ордынских вояк! Ну а как же -поставил унитаз себе под забором и сиди себе ковыряясь пальцем в носу,до следующего набега на соседей! РФ не повернула Україні близько 30 одиниць зброї, сотні боєприпасів та особисті речі українських матросів, - Полозов - Цензор.НЕТ 5415
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А ви що не знали кацапів. Це світові злодії. брехуни, мородери,гопники,ледарі та міжнародні терористи.Все своє існування крали в світі все, що погано лежало. Релігію, мову, історію, передові технології, території та вбивали людей на благо трудящихся та на захист руського миру.Це орда, від якої треба не просто відгородитися.
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На экипажи кораблей в ********* не закрыты уголовные дела и там это все проходит как вещественные доказательства. Так что личные вещи нашим морякам надо требовать от Зеленского, который не совсем понимает, что вокруг него происходит, но компенсировать военным морякам ущерб обязан, как главнокомандующий...
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Отдам БЕСПЛАТНО два "подержанных" унитаза! Самовывоз из лугандона в скрепную! Рад, что еще пара-тройка семей в сколенвстающей, начнут ходить до ветру не на дырку в доске!!!
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Не начнут. Они добавят на них еще кусок фанеры,-и кухонный стол готов! РФ не повернула Україні близько 30 одиниць зброї, сотні боєприпасів та особисті речі українських матросів, - Полозов - Цензор.НЕТ 8949
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Коротше НЕлох Зеленський зробив все можливе щоб підлизати кацабам сраку і дати їм лишній раз можливість витерти об Україну ноги. Хмель, Петлюра , Скоропадський чи Порошенко ніколи б такого позору не допустив..
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А труси і унітази також в "качестве вещественних доказатєльств"?
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Все что нажито непосильным трудом... Пиджак замшевый.. три... сотни боеприпасов.. три сотни... Кретины! При подписывании акта передачи нужно было претензии выставлять, а не теперь... И не тащить разобраные лодки на буксире...

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ПиМ
РФ не повернула Україні близько 30 одиниць зброї, сотні боєприпасів та особисті речі українських матросів, - Полозов - Цензор.НЕТ 2003

Вы будете смеяться, НО
Россия победила нацистскую Германию сама. И «япошек» тоже, без чьей-либо помощи. Весь цивилизованный мир и особенно западный обязаны России своим существованием.
Впрочем, это совсем не смешно, поскольку в современной России это единственно правильная трактовка роли СССР во Второй мировой войне.
Вот до 1944 года СССР воевал сам, и только когда его победа была неизбежна, западные союзники открыли Второй фронт. Спросите российского школьника о Дюнкерке или о битве при Эль-Аламейне. Боюсь, можете сильно удивиться, поскольку у вас создастся устойчивое ощущение, что до 1944 года США и Великобритания пили чай, ожидая, пока Сталин со всем разберётся. А ещё лучше спросите россиянина о Лендлизе…
Об этом и пойдёт рассказ.
Термин Лендлиз появился в годы Второй мировой войны и, по сути, означал «дать взаймы» или «давать в аренду». Но несмотря на распространённое мнение, что Лендлиз ― это американские поставки в СССР, придуман он был отнюдь не для Советов.
Дело в том, что в первоначальной антигитлеровской коалиции никакого Советского Союза не было. Наоборот, в период с 1939 по 1941 год Москва была союзником Берлина. Нацистский сапог триумфально топтал Западную и Центральную Европу, а советский шествовал по Восточной.
В мае 1940-го Великобритания, которая осталась без союзников в Европе, запросила помощи у США. Американским правительством был разработан механизм, который в марте 1941 года превратился в закон о лендлизе.
В марте 1941 года! То есть за 4 месяца до нападения Гитлера на СССР. Иначе говоря, тогда никто и не собирался помогать Советам. Тем более если учесть, что в этот период Москва активно поставляет Гитлеру нефть, хлопок, зерно, бензин и другие стратегические товары, так необходимые для ведения войны. Заметьте, нацистской Германии, а никак не члену антигитлеровской коалиции Британии.
Однако через очень короткий промежуток времени СССР оказывается на грани катастрофы. И с ноября 1941 года к Лендлизу подключают и его.

Специальный посол США Гарриман, инструктируя делегацию в СССР, повторял: «Давать, давать и давать, не рассчитывая на возврат, и никаких мыслей о получении чего-либо взамен».
В результате Советы получили 11 миллиардов долларов финансовой помощи (это больше 100 миллиардов долларов в сегодняшнем эквиваленте), 18 тысяч самолётов, более 11 тысяч танков.
Помощь ощущалась везде, даже легендарная «катюша» монтировалась на американские грузовики «студебеккер».
США поставили в полтора раза больше автомобилей, чем произвёл весь Советский Союз за годы войны!
«Маршал Победы» Жуков вспоминает: «Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью?»
И не только сталью. Как минимум половина советских самолётов были из американского и канадского алюминия.
Кроме того, на флот было поставлено более 500 боевых кораблей и катеров. А легендарная «тридцатьчетвёрка» никогда не стала бы танком Победы без 85-миллиметровой пушки, которую стало возможным установить только после получения специального оборудования от американцев.
И можно даже не вспоминать об американской тушёнке, которая попросту спасла от голодной смерти сотни тысяч советских людей. Только вдумайтесь, всего за годы войны СССР получили четыре с половиной МИЛЛИОНА тонн продовольствия!
В общем, помощь союзников была огромной.

Но что заплатил СССР за неё? Может, пришлось отдать часть территорий или чем-то иным пожертвовать? Не может же быть все это бесплатным?
Не может. Но дело в том, что почти всё Советы получили именно бесплатно!
Сама схема лендлиза предусматривала выполнение страной-получателем ряда условий: уничтоженные, утраченные или потерянные во время боевых действий материалы не подлежали оплате, а уцелевшее и пригодное для гражданских целей имущество следовало оплатить полностью или частично в порядке погашения долгосрочного кредита; сохранившиеся военные материалы могли оставаться у страны-получателя до тех пор, пока США не затребуют их назад; кроме того, арендатор обязывался помогать Соединённым Штатам всеми имевшимися у него ресурсами и информацией.
Таким образом, за уничтоженную в ходе боёв военную технику США возмещения не требовали. Оплата предусматривалась только за гражданские поставки: железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования, находившегося у СССР по состоянию на 2 сентября 1945 года. При этом американцы несколько раз существенно уменьшали стоимость долга.
Никто не отрицает того факта, что с помощью лендлиза США собирались решить ряд стратегических задач. Например, сохранить и усилить своё влияние на СССР. Но в результате именно эта помощь, и не только финансовая, привела к падению Третьего Рейха. И эту правду невозможно спрятать даже за килотоннами сегодняшней российской пропаганды.
https://petrimazepa.com/stal_by_t_34_tankom_pobedy_bez_amerikanskoy_pomoschi_pravda_o_lendlize
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Дюнкерк это массовое бегство английских войск в 1940 году когда союзные войска(10 английских, 18 французских и 12 бельгийских дивизий) попали в котел. Спасали в основном только английских солдат, которые бросив все оружие, переправлялись в Англию. Более 40 000 французских солдат прикрывали отход англичан, но были брошены и попали в немецкий плен. Больше половины из них в фашистских концлагерях.
Вот такие оказались из англичан "союзнички".
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Откуда на боевых катерах унитазы ???
Настоящие моряки гальюны используют!!!!
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Главное шо рояль на месте, в адмиральском салоне.
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На Донбассе уничтожен очередной российский генерал
20.11.2019 г. в 06.00 - 06.20 во время движения параллельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94"С д 39°26'22.10"В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована беспилотником.
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https://strana.ua/news/234825-banki-otnimajut-u-ljudej-zhile-narushaja-moratorij-rabotaet-novaja-skhema-v-6-etapov.html
Бандиты из Привата порошенко .
"""" недавно рассматривалось подобное дело: Приватбанк пытался взыскать у должника дом общей площадью 54,30 кв. м, заложенный по кредиту на $24 тыс. Дело №205/578/14-ц рассматривала Большая палата Верховного суда.
*****
"Верховный суд отказал во взыскании залога не из-за действующего моратория, а из-за неправильно выбранного способа взыскания .У нас были постановления судов, в которых прямым текстом запрещалось отчуждение недвижимости до завершения моратория. Однако банки все равно шли к "черным" регистраторам и переоформляли залог на себя, отнимали жилье у людей. Наличие моратория не останавливает ни регистраторов, ни нотариусов. Причем не просто одному новому покупателю, а прокручивают многоходовую схему по перепродаже и перерегистрации квартиры или дома.
Она состоит из следующих этапов:
1. Сначала банк перерегистрирует квартиру на себя.
2. Продает ее физлицу.
3. Это физлицо отдает недвижимость в уставный капитал компании.
4. Компания берет у другого физлица кредит под залог данного жилья.
5. Этот кредит специально не выплачивается, и формируется проблемная задолженность.
6. Квартира взыскивается в качестве обеспечения нового кредита и достается новому собственнику-физлицу.
""Такое проворачивают очень быстро - могут даже за неделю. Схема отточена и работает. Оспорить все этапы сделок и пройти все судебные инстанции после такого очень сложно или почти невозможно. И это очень долго. На оспаривание одинарной перепродажи залога может уходить год или больше. А при сложной схеме - это вообще непредсказуемо. Причем, даже в условиях действия моратория в стране", - подчеркнул Можаев.
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Откуда на боевых катерах унитазы ???
Настоящие моряки гальюн используют!!!!

Може це Петро свій залишив !!!!
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Броню с катеров тоже украли. Причём ещё на стадии производства, прямо на стапеле.
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А почему нельзя было на месте проверить наличие всего этого,перед тем как забирать?? Идиотизм
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