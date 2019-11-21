 Металургійна галузь від початку року працює у збиток через падіння попиту на світових ринках, - Біленький

Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів Сергій Біленький. Така тенденція зберігається не лише в Україні, передає Цензор.НЕТ

Більшість металургійних гігантів світу змушені або скорочувати обсяги виробництва, або взагалі припиняти роботу.

"На жаль, у нас, в Україні, ситуація можливо, навіть гірше, ніж в деяких країнах. Ми бачимо в останні місяці особливо, що попит на сталь дуже сильно зменшився на світових ринках, а оскільки ми 85 відсотків своєї продукції експортуємо, відповідно це не могло не позначитися на роботі наших підприємств. Можна сказати про те, що вже з початку року всі українські металургійні підприємства працюють у збиток. Але в останні місяці ці втрати стали ще сильніше збільшуватися. І мова вже йде про те, щоб якось скорочувати обсяги виробництва. І ми вже бачимо, що окремі підприємства, вони вже навіть змушені були зупинитися", – заявив Сергій Біленький.

Так, за його словами, виробничу діяльність на підприємствах в Дніпрі взагалі довелося зупинити.

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Чи буде ситуація погіршуватися, ми побачимо в перші місяці наступного року. Якщо порівнювати виробництво сталі у жовтні нинішнього року з жовтнем минулого, то падіння склало вже близько 12-13 відсотків. Якщо, ми на початку року йшли з невеликим плюсом, в межах 5 відсотків до попереднього року, то останні два місяці ми фактично працюємо з серйозним мінусом. У першому кварталі наступного року ми так само не розраховуємо на якесь пожвавлення ринку. У кращому випадку, за нашими оцінками і за світовими прогнозами, попит на сталь може відновитися після у другій половині 2020 року. Але це знову ж таки досить оптимістичний прогноз, – зазначив голова Федерації металургів України.

"Ми з такими кризовими явищами вже стикалися. В останнє у 2015-му році. Більш затяжний він був у 2008-му. За великим рахунком, наші підприємства знають, як протистояти подібним кризам. Але, на жаль, доведеться економити практично на всьому. Кожен долар в собівартості матиме вирішальне значення", – підкреслив Сергій Біленький