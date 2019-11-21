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 Економіка
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 Металургійна галузь від початку року працює у збиток через падіння попиту на світових ринках, - Біленький

Через падіння попиту на сталь на світових ринках, металургійні підприємства України з початку року почали працювати собі на збиток.

Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів Сергій Біленький. Така тенденція зберігається не лише в Україні, передає Цензор.НЕТ

Більшість металургійних гігантів світу змушені або скорочувати обсяги виробництва, або взагалі припиняти роботу.

"На жаль, у нас, в Україні, ситуація можливо, навіть гірше, ніж в деяких країнах. Ми бачимо в останні місяці особливо, що попит на сталь дуже сильно зменшився на світових ринках, а оскільки ми 85 відсотків своєї продукції експортуємо, відповідно це не могло не позначитися на роботі наших підприємств. Можна сказати про те, що вже з початку року всі українські металургійні підприємства працюють у збиток. Але в останні місяці ці втрати стали ще сильніше збільшуватися. І мова вже йде про те, щоб якось скорочувати обсяги виробництва. І ми вже бачимо, що окремі підприємства, вони вже навіть змушені були зупинитися", – заявив Сергій Біленький.

Так, за його словами, виробничу діяльність на підприємствах в Дніпрі взагалі довелося зупинити.

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Чи буде ситуація погіршуватися, ми побачимо в перші місяці наступного року. Якщо порівнювати виробництво сталі у жовтні нинішнього року з жовтнем минулого, то падіння склало вже близько 12-13 відсотків. Якщо, ми на початку року йшли з невеликим плюсом, в межах 5 відсотків до попереднього року, то останні два місяці ми фактично працюємо з серйозним мінусом. У першому кварталі наступного року ми так само не розраховуємо на якесь пожвавлення ринку. У кращому випадку, за нашими оцінками і за світовими прогнозами, попит на сталь може відновитися після у другій половині 2020 року. Але це знову ж таки досить оптимістичний прогноз, – зазначив голова Федерації металургів України.

"Ми з такими кризовими явищами вже стикалися. В останнє у 2015-му році. Більш затяжний він був у 2008-му. За великим рахунком, наші підприємства знають, як протистояти подібним кризам. Але, на жаль, доведеться економити практично на всьому. Кожен долар в собівартості матиме вирішальне значення", – підкреслив Сергій Біленький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161068
 
 
 Топ коментарі
 
И где-то, в далеких странах, тихонько заплакали Ахметов, Пинчук и Коломойский....
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Что за чушь? Беленький хочет сказать, что олигархи заводят из оффшоров бабос ради того, чтобы плавить сталь и продавать ее в убыток. Такому в каком университете учат?
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Очень странно, Ахметов рыдает что работает в убыток по всем фронтам но состояние растет рекордными темпами.
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И где-то, в далеких странах, тихонько заплакали Ахметов, Пинчук и Коломойский....
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Что за чушь? Беленький хочет сказать, что олигархи заводят из оффшоров бабос ради того, чтобы плавить сталь и продавать ее в убыток. Такому в каком университете учат?
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Да это очередной намек на отмены повышения ренты на добычу руды.
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Очень странно, Ахметов рыдает что работает в убыток по всем фронтам но состояние растет рекордными темпами.
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Ахметов зарабатывает на продаже дорогой электроэнергии украинцам.
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недолго мучилась старушка в злодейских опытных руках./Резкое повышение ренты на добычу железной руды, с одной стороны, действия представителей Игоря Коломойского в Верховной Раде, с другой, - Медведчука со своими деятелями. Они так остановят металлургические комбинаты, и это приведет к очень существенным убыткам для государства. Десятки тысяч людей останутся без работы.
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беленький тоже состоит в какой то потужной и мыролюбной ассоциации?
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наступает очередной экономический кризис?
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та вы уже достали .... бедные миллионеры и миллиардеры ... обвалите им опять гривну ... бо им на еще одну маленькую страну или остров денег не хватает ...
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Мы видим в последние месяцы особенно, что спрос на сталь очень сильно уменьшился на мировых рынках, а поскольку мы 85 процентов своей продукции экспортируем, соответственно это не могло не сказаться на работе наших предприятий. .... а разве часные сталелитейные шараги в Украине покупают газ по мировых ценах.платят зарплаты такие же .как немецкие сталевары РУРа ,плотят такие же налоги и такую же зарплату ...?
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Бедненькие бедняжечки! А давайте мы им их убытки из бюджета компенсируем! А то ведь недоедают, сиротки!
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Удивите украинцев и мир- постройте жд в каждое село, чтобы ездила маршрутка, как в Борисполь. Но нет. лучше особняк в США или яхту .
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отрасль с начала года работает в убыток..

Они там кретины совсем??? Кто работает себе в убыток???? Прибыли нет - занимайтесь чем-то другим. Или приводите в порядок свой бизнес, уменьшайте затраты и пр.
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*****, так закон о повышении цен на копание руды непричем！ рыжый папутчик революции уже несет убытки, шотвариццца
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Именно по этому цена на прокат на внутреннем рынке в Украине в два разы выше чем на внешнем. Металургійна галузь від початку року працює у збиток через падіння попиту на світових ринках, - Біленький - Цензор.НЕТ 8650
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