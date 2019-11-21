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 Політика України
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Все про:суд (5701) Штепа (67)

 Прокуратура заявила клопотання про домашній арешт Штепи, - адвокат

Орджонікідзевський районний суд Харкова продовжить засідання у справі ексмерки м.Слов'янськ Донецької області Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, 18 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив адвокат Олександр Шадрін.

"Сьогодні прокуратура заявила клопотання про домашній арешт (Штепи. - Ред.). Ми попросили час на ознайомлення з клопотанням. Суд оголосив перерву до 18 грудня", - сказав Шадрін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після 16-місячної перерви відбулося засідання суду у справі екс-мера Слов'янська Штепи

Нагадаємо, 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися вп'яте.

1 червня 2018 року колегія Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Н.Штепи задовольнила клопотання захисника ексмера Слов'янська Олександра Тананакіна про відвід головуючої судді Вікторії Попової, члена колегії Олени Саркісян і запасного судді Олени Бугери.

До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161066
 
 
 Топ коментарі
 
Не прошло и 6 лет, а почему так строго то, аж домашний арест.
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И сколько лет еще эту сепаршу будут судить, наверно до конца жизни...
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Замість того щоб вже вп'яте відмічати поминки по цій дурі, вони все шукають спосіб як її утримувати під вартою, так щоб їй зручно було.
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Не прошло и 6 лет, а почему так строго то, аж домашний арест.
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Замість того щоб вже вп'яте відмічати поминки по цій дурі, вони все шукають спосіб як її утримувати під вартою, так щоб їй зручно було.
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И сколько лет еще эту сепаршу будут судить, наверно до конца жизни...
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тоже вариант, когда не получается осудить, то хоть замучать процессом ...
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за столько лет у нее уже на судебные заседания выработался стойкий иммунитет
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Всё просто. Тянут резину чтобы потом в случае приговора срок меры пресечения во время следствия засчитать как отсидку и отпустить.
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они идут на рекорд в книгу рекордов Гиннесса, как самое длинное судебное следствие?
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Домашний арест просит прокуратура? Ну звери просто.))
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"однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание."

НельКапонэ...Зашугала всю судейскую систему.Боятся даже начинать судить,не взирая на огромные зарплаты и льготы. Прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте Штепы, - адвокат - Цензор.НЕТ 8230Узница совести,***..Свободу Неле..И свозите её в солярий,а то она бледная какая то.Так болеет ,бедная,за Украину. Прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте Штепы, - адвокат - Цензор.НЕТ 8230
Прокуратура заявила ходатайство о домашнем аресте Штепы, - адвокат - Цензор.НЕТ 6742
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" может вам она как кляча, ну а мне так в самый раз. Я на Вачу ехал плача, возвращаюсь веселясь." (В.С.Высоцкий " про речку Вачу")
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Нет у обвинения весомых доказательств ее вины. А вот у Штепы кое-что есть против прежней власти. Как там с Гиркиным-Стрелковым договорились о беспрепятственном выходе его колонны с техникой и еще кой-чего. Вот и кошмарят девушку.
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Цікава влада! Сепарів, колоборантів, ворогів України не судять за злочини проти держави, а захисників України патріотів "кошмарять", тягають по допитах, судять, пригнічують, позбавляють пільг .... Може Зе все таки виправить ситуацію і не буде потурати зрадникам і вбивцям і ці зрадники найдуть собі гідне місце на зоні терміном так на по життєве. Треба таким екземплярам припиняти, як мінімум, виплату соціальних виплат (пенсій, в т.ч.) колаборантам, навіть ментальним, позбавляти виборчого права, позбавляти майнових прав, які були надані державою за пільговими цінами. Пора всіх хто проти України, вбивць захисників України... викинути з держави за зраду і допомогу агресора або довічне. Якщо влада не протидіє зрадникам то наступає дія народного гніву. Слугам Пу не місце в Украіні.
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а когда Витёчек вернётся из растовских ****** ? пора родненькому страусов кормить или он ждет пока Ефремов выйдет?
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Педро ні одного сепара не посадив, зате патріотів пакував сотнями
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штепа типа по ***, я зеленского люблю,
то шо раньше то было виновато все *****,
этот ***** януковичь, и его дружек азар мне подtроили радар,
яж таки за украину ,яш без мыла в попу там где другим гепопотам,
я ещ целка в правом ухе, и тоскую я со скуки, тема та братки такая я *** всю ту *****.
и зеленского в *****.

суть басни такова ***** ту штепу как врага
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