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Все про:Львів (1138) майдан (544) злочини проти Майдану (35) Труба (192)

 Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки у 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану, - Худецька

Активіст Майдану Андрій Шевців отримав підозру від директора ДБР Романа Труби в "блокуванні дороги", коли в 2014 році вів переговори з міліціонерами, які заблокували виїзд автобусів з активістами зі Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє журналістка Ольга Худецька.

Вона зазначає, що серед справ Майдану є окремий напрям. Розслідування дій правоохоронців, які займалися незаконними переслідуваннями майданівців, фабрикували справи на них тощо.

"Труба теж брав участь. Наприклад, коли міліція заблокувала виїзд зі Львова автобусів із протестувальниками у лютому 2014 року, на місце з'їхалось багато місцевих майданівців. Серед них був Андрій Шевців, він вів перемовини з міліціонерами, аби ті відпустили автобуси і припинили незаконні дії. Невдовзі Шевців отримав підозру від Романа Труби - за нібито блокування дороги. Труба також підтримував цю підозру у суді під час розгляду запобіжного заходу", - повідомила журналістка.

За її словами, також Труба подавав до суду на місцеві ради свого району, намагаючись скасувати ухвалені ними рішення на підтримку Євромайдану.

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Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки у 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану, - Худецька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161063
 
   
 Топ коментарі
 
Та видно, що це за індик...
Брехлива антимайданівська сволота.
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удачный день, чтобы выпороть этого крысёныша.
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Трубу потрібно звільнити, чим раніше, тим краще.
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Но Труба же не страдает шизофренией! Поэтому он не будет сам против себя проводить расследование. И каяться не будет. Даже если сильно не прав.
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трубу сливают. это уже понятно
мне интересно - кого из зеленой плесени назначат вместо трубы?
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Соевые против гавна в подъездах. У тебя какой адресок?
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Город Киев. ул Бассейная дом 3. Слабо? Шваль ты кацапская.
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Трубу ставили соевые отходы как своего в доску, но не учли что ******* пролетит как фанера, и Труба теперь независим, вернее зависим от своего меркантильного интереса и всё....и зачем его Петюнька тока назначил, типа не знали что он продажный наверно чтоб порохоботы сечас не скучали.
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