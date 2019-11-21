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 Політика України
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Все про:Правоохоронні органи (433) Садовий (258) Антикорупційна прокуратура (1011)

 Продана земельна ділянка не належить територіальній громаді міста Львова, - САП про підозру Садовому

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру посадовим особам Львівської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"21 листопада 2019 року прокурорами САП повідомлено про підозру посадових осіб Львівської міської ради, зловживання яких під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень. У 2015 році до правоохоронних органів звернулись понад 60 громадян із заявами про незаконне відчуження належної їм землі.

Під час розслідування цих фактів встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що дійсно понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості. Крім того, з’ясувалося, що продана земельна ділянка взагалі не належить територіальній громаді міста Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради Львівської області, як земля сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють, - Садовий про оголошення йому підозри. ВIДЕО

Наразі посадовцям інкриміновано вчинення корупційного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто організація зловживання та зловживання владою або службовим становищем, а саме умисне в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам.

Одразу після вручення підозр, прокурорами САП вручено клопотання про обрання вказаним особам запобіжних заходів.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Продана земельна ділянка не належить територіальній громаді міста Львова, - САП про підозру Садовому 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161060
 
 
 Топ коментарі
 
Здравия всем! Вот вам то о чем я писал ранее , что касаемо Земли. Прежде чем продавать активы, их нужно инвентаризировать, создать кодастер, классифицировать и создать условия и правила перехода из одной классификации в другую. Можно ли в поле строить производство? По логике- да! Ну не среди жилых домов и кварталов - верно? А если это чистое поле? И это поле относится к пахотным землям, но там - никто работать не хочет! Нет необходимости в этом! Как перевести пахотные земли в коммерческую? Кто имеет на это право? Я задаю обычные вопросы, которые здесь решаются на раз два! А у вас полный бардак. Хотите мою версию? Вот я прочел причину обьявления подозрения- и скажу так- Кому то из окружения слуг эта земелька приглянулась! Вот и все! Ее хотят забрать для будущей продажи заказчику.
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Я прочитав інфу за вашим посиланням і ту частину сканів договору, яку виклали.
Я там нічого не вбачаю, окрім політичного і замовного підтексту. Тим паче, що я приблизно уявляю, що міститься на тих сторінках скани яких "випадково" не виклали..
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Тому що НГО не відповідає ринковій вартості. Ви ніколи не продасте землю по ній. Вона даром нікому за ці космічні цифри не потрібна. Ви з іншої планети? Ніколи не мали справу із відчуженням комунальної землі? Так усюди! Оренда, яка дає право викупу без аукціону, потім продаж. Я не здивуюсь, якщо усю документацію виготовлено за кошт саме цього орендаря/власника...
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Якщо перед виборами: "СН"- за прозорий ринок землі,"Голос" виступив за вільний ринок землі,то"Батьківщина" взагалі хотіла захапати цей ринок.Вона не соромилась озвучувати,"Щоб власниками землі були виключно громадяни України,хто на землі працює, зможе її викупити в держави, хто нею володіє, зможе продати її державі, ну й інвестиції-оренда-розвиток-єдиний податок".Навіть Пітерки-ті втиху прихоплювали сотні тис.га. земельки,боячись,що Жюлька їх у цьому переграє.Тому маніпулятор "мораторіями"-- для лохів.
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Що поганого у тому, щоб землю не продавати іноземцям? Нащо нам іноземні покупці на нашу землю?
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Коли роздавали ваучери на підприємства то теж співали - не допустити іноземний капітал в Україну бо будемо рабами. Що з того вийшло - олігархат.
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Продавать иностранцам можно и нужно-"не продавать"-страшилка.Но нужен "Закон о НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ, согласно которому все иностранные инвестиции проверяются на СООТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ!"Затемь нужен ПАКЕТ ЗАКОНОВ О ЗЕМЛЕ",который установит как и максимальное количество земли не более 300га в одни руки и цены не ниже соседних стран.Почему иностранцам?Пример: Есть семейный бизнес в Украине,пай 4,5 га под чёрной рябиной,конечный продукт-сироп,продажа США,реализатор-иностранец,готов купить рядом еще пай 4га для расширения ассортимента для украинского семейного бизнеса.Чемь это плохо для Украины:налоги,рабочие места,таможня,другие расходы и,главное, цена за га.,выше средней.Уверен-половина иностранцев,завязанных на малом фермерстве Украины только выиграют и рыночная цена земли взлетит,как в Польше -10000долларов за гектар и средняя зарплата 1000 долларов в месяц для одного рабочего.
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Зачем продавать иностранцам? Для уничтожения мелких фермерских хозяйств? Нафига нам нужно, чтобы иностранные корпорации тут везде рапс выращивали сплошной?

"Уверен-половина иностранцев,завязанных на малом фермерстве Украины"
Таких единицы. И большую часть земли скупят явно не они.
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Так получается Садовой незаконно отобрал землю а затем продал её инвестору, а теперь еще и строит из себя жертву произвола прокуратуры.
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не факт... не на стільки він дурний..... там, швидше за все, голова сільради с Рясна Руська отримав хороший відкат..... ну не купила б іноземна контора землю з липовими документами
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Ага, ты ещё от Овоща послушай о законности
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А суді хто? Якіїсь два осли, одна старенька шкапа та нікчемних цапа.
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Здравия всем! Вот вам то о чем я писал ранее , что касаемо Земли. Прежде чем продавать активы, их нужно инвентаризировать, создать кодастер, классифицировать и создать условия и правила перехода из одной классификации в другую. Можно ли в поле строить производство? По логике- да! Ну не среди жилых домов и кварталов - верно? А если это чистое поле? И это поле относится к пахотным землям, но там - никто работать не хочет! Нет необходимости в этом! Как перевести пахотные земли в коммерческую? Кто имеет на это право? Я задаю обычные вопросы, которые здесь решаются на раз два! А у вас полный бардак. Хотите мою версию? Вот я прочел причину обьявления подозрения- и скажу так- Кому то из окружения слуг эта земелька приглянулась! Вот и все! Ее хотят забрать для будущей продажи заказчику.
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Дивись в корінь.
Відносно ринку землі. Навіщо вигадувати велосипед, можна взяти за зразок один ринків землі держав Європи і від нього танцювати. Це саме простіше і прозоріше.
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ваша версія невірна..

Бо ви припускаєте те,що Садовий хоч колись вів себе чесно ,без "відкату"("долі")

https://portal.lviv.ua/news/2016/06/21/prodati-ne-svoye-chergova-zemelna-afera-lvivskih-chinovnikiv-na-140-milyoni

НАРЕШТІ АНДРІЙКО ПОПАВСЯ. )))))))))))))))))))

на документі його особистий підпис !
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І що? А чий там має бути підпис, ваш?
Вас не здивувало, що скани договору не всі? Наприклад не має другої сторінки, а я дуже хотів би її почитати. На першій не повний перелік рішень Ради. Де рішення ради про відчуження?
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1987-1989 - служба в Советской Армии. Полк связи Военно-воздушных сил, который находился на территории Москвы. Специальность механик-телеграфист. Полк обслуживал дальнюю стратегическую авиацию. Завершил службу старшим сержантом.

Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения.
Отличный семьянин; связей, порочивших его, не имел.
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При тому хаосі що відбувається на комунальних землях, це не дивно. Але що вони збираються йому вмінити? Такі рішення приймає рада, тому вони колективні, що виключає його відповідальність.
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першим абзацом написано -
наї..ав львівян .

на 93,5 млн.
при оцінці (у 2015) у 140

продав відомому львівському олігархові Антонову за 52,5
https://portal.lviv.ua/news/2016/06/21/prodati-ne-svoye-chergova-zemelna-afera-lvivskih-chinovnikiv-na-140-milyoni

Справа відкрита у далекому 2016..
Але при Генпрокурорі Югіку порядок був простий -ЗАПЛАТИВ-ГУЛЯЙ !..


У цій справі слідчі вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України: зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення.
І наостанку кілька слів про саме ТзОВ «Сіті Парк Львів» - ЄДРПОУ 39798486, юридична адреса - м. Львів, вул. Героїв УПА 72/1.
Його співзасновником являються ТзОВ «АЙКЬЮ ЛЬВІВ», співзасновником цього товариства - ТзОВ СІТІПІ Україна».
Усі вказані товариства зареєстровані за однією адресою - м. Львів, вул. Героїв УПА 72/1. Власником цих приміщень є концерн «Галнафтогаз», власником якого є відомий у Львові Віталій Борисович Антонов.
А директором ТзОВ «Сіті Парк Львів», яка й підписувала договір з Садовим, є Кондзелка Мар"яна Богданівна. Вона перебуває у шлюбі з Войцехівським Максимом Ярославовичем, який своєю чергою є керівником офісу КПМГ в Україні, офіс якого знаходиться де би Ви думали? - Звісно у місті Лева, за адресою вул. Героїв УПА, 72.

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Я прочитав інфу за вашим посиланням і ту частину сканів договору, яку виклали.
Я там нічого не вбачаю, окрім політичного і замовного підтексту. Тим паче, що я приблизно уявляю, що міститься на тих сторінках скани яких "випадково" не виклали..
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якщо рішення не законне, то є за що. Слідство має довести, що Садовий, підписуючи рішення знав, що воно незаконне....десь так...на вскидку.
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Ви впевнені? А де ж тоді кримінальні справи по Головам Верховної ради, які підписували прийняті нардепами Закони, що були визнані неконституційними?
Єдині кого можно теоретично притягти по цій категорії справ, то посадові особи виконкому.
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а! тут різниця велика!
Закон - то нормативно-правовий акт, носить загальний характер він поширюється на необмежену кількість осіб і тут немає (припустимо таке) неправомірної вигоди.
а то - акт індивідуальної дії (Індивідуально-правовий акт) - прийнято в інтересах конкретної особи. Те, що інкримінують Садовому (наскільки я те зрозумів) має кваліфікуючу ознаку - неправомірну вигоду, то мають бути докази отримання такої вигоди але каже , що може бути вигода для якоїсь іншої фізичної чи юридичної особи, незалежно від особистої вигоди.
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи


Що стосується осіб виконкому, то вони або свідки або співучасники або взагалі не при ділах...
десь так...
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А кому пренадлежт земля в санитарной зоне водоемов у Касюка в заповелнике и т. д.
Очередные декарации для джинсы
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чому так дешево продано -за 52 млн,а не 140(за оцінкою на 2015 рік).. це питання.На яке пан Садовий ОСОБИСТО повинен дати відповідь,бо від звинувачення у продажу переведеної з сільгосп у промислове призначення землі йому скоріше всього вдасться відмазатись..
https://ips.ligazakon.net/document/view/UP885541
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Тому що НГО не відповідає ринковій вартості. Ви ніколи не продасте землю по ній. Вона даром нікому за ці космічні цифри не потрібна. Ви з іншої планети? Ніколи не мали справу із відчуженням комунальної землі? Так усюди! Оренда, яка дає право викупу без аукціону, потім продаж. Я не здивуюсь, якщо усю документацію виготовлено за кошт саме цього орендаря/власника...
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під такі привабливі інвестпроекти тре давати землю за 1 гривню ..
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Пане Садовий..... такий виявляється молодець! Продана земельна ділянка не належить територіальній громаді міста Львова, - САП про підозру Садовому - Цензор.НЕТ 1917
Міцно затиснуті яйця пана Садового перед виборами президента, стрімко підняли популярність пана пєді у місті Львові. Львів - шикарне місто, але населення трошки кумедне.
Їх в 2016 сміттям пєдя с гнойсманом завалювали а вони їх так за те покохали, що навіть майже одружились)
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Питання номер один. "Сіті парк" вже працює? Скільки прийшло інвестицій? Скільки створено високооплачуваних робочих місць? Якщо парк працює, йдуть інвестиції, і створені кілька тисяч робочих місць з зарплатою понад 1000 Є, то які до Садового претензії?
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Основне питання - доведена особиста вигода Садового від продажу землі?Ні,і на цьому треба ставити крапку...Бо говорити в нашій країні "законно-незаконно" - то тільки смішити...Ось Зєля забере і продасть всю українську землю і зробить це цілком законно...Вам легше буде?..
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Садовий відмажеться-його ***** так сміттям нагодував-змішений був відкупитись.А гроші де брати?Звичайно-на схемах,якими той Педро його пізніше "за яйця" й тримав,аби на другий термін проскочити.Не вийшло-от і спалився.
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