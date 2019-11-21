 Продана земельна ділянка не належить територіальній громаді міста Львова, - САП про підозру Садовому

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"21 листопада 2019 року прокурорами САП повідомлено про підозру посадових осіб Львівської міської ради, зловживання яких під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень. У 2015 році до правоохоронних органів звернулись понад 60 громадян із заявами про незаконне відчуження належної їм землі.
Під час розслідування цих фактів встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що дійсно понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості. Крім того, з’ясувалося, що продана земельна ділянка взагалі не належить територіальній громаді міста Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради Львівської області, як земля сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.
Наразі посадовцям інкриміновано вчинення корупційного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто організація зловживання та зловживання владою або службовим становищем, а саме умисне в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам.
Одразу після вручення підозр, прокурорами САП вручено клопотання про обрання вказаним особам запобіжних заходів.
Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.
"Уверен-половина иностранцев,завязанных на малом фермерстве Украины"
Таких единицы. И большую часть земли скупят явно не они.
Відносно ринку землі. Навіщо вигадувати велосипед, можна взяти за зразок один ринків землі держав Європи і від нього танцювати. Це саме простіше і прозоріше.
Бо ви припускаєте те,що Садовий хоч колись вів себе чесно ,без "відкату"("долі")
https://portal.lviv.ua/news/2016/06/21/prodati-ne-svoye-chergova-zemelna-afera-lvivskih-chinovnikiv-na-140-milyoni
НАРЕШТІ АНДРІЙКО ПОПАВСЯ. )))))))))))))))))))
на документі його особистий підпис !
Вас не здивувало, що скани договору не всі? Наприклад не має другої сторінки, а я дуже хотів би її почитати. На першій не повний перелік рішень Ради. Де рішення ради про відчуження?
Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения.
Отличный семьянин; связей, порочивших его, не имел.
наї..ав львівян .
на 93,5 млн.
при оцінці (у 2015) у 140
продав відомому львівському олігархові Антонову за 52,5
https://portal.lviv.ua/news/2016/06/21/prodati-ne-svoye-chergova-zemelna-afera-lvivskih-chinovnikiv-na-140-milyoni
Справа відкрита у далекому 2016..
Але при Генпрокурорі Югіку порядок був простий -ЗАПЛАТИВ-ГУЛЯЙ !..
У цій справі слідчі вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України: зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення.
І наостанку кілька слів про саме ТзОВ «Сіті Парк Львів» - ЄДРПОУ 39798486, юридична адреса - м. Львів, вул. Героїв УПА 72/1.
Його співзасновником являються ТзОВ «АЙКЬЮ ЛЬВІВ», співзасновником цього товариства - ТзОВ СІТІПІ Україна».
Усі вказані товариства зареєстровані за однією адресою - м. Львів, вул. Героїв УПА 72/1. Власником цих приміщень є концерн «Галнафтогаз», власником якого є відомий у Львові Віталій Борисович Антонов.
А директором ТзОВ «Сіті Парк Львів», яка й підписувала договір з Садовим, є Кондзелка Мар"яна Богданівна. Вона перебуває у шлюбі з Войцехівським Максимом Ярославовичем, який своєю чергою є керівником офісу КПМГ в Україні, офіс якого знаходиться де би Ви думали? - Звісно у місті Лева, за адресою вул. Героїв УПА, 72.
Я там нічого не вбачаю, окрім політичного і замовного підтексту. Тим паче, що я приблизно уявляю, що міститься на тих сторінках скани яких "випадково" не виклали..
Єдині кого можно теоретично притягти по цій категорії справ, то посадові особи виконкому.
Закон - то нормативно-правовий акт, носить загальний характер він поширюється на необмежену кількість осіб і тут немає (припустимо таке) неправомірної вигоди.
а то - акт індивідуальної дії (Індивідуально-правовий акт) - прийнято в інтересах конкретної особи. Те, що інкримінують Садовому (наскільки я те зрозумів) має кваліфікуючу ознаку - неправомірну вигоду, то мають бути докази отримання такої вигоди але каже , що може бути вигода для якоїсь іншої фізичної чи юридичної особи, незалежно від особистої вигоди.
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи
Що стосується осіб виконкому, то вони або свідки або співучасники або взагалі не при ділах...
десь так...
Очередные декарации для джинсы
https://ips.ligazakon.net/document/view/UP885541
Міцно затиснуті яйця пана Садового перед виборами президента, стрімко підняли популярність пана пєді у місті Львові. Львів - шикарне місто, але населення трошки кумедне.
Їх в 2016 сміттям пєдя с гнойсманом завалювали а вони їх так за те покохали, що навіть майже одружились)