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 Події, За кордоном
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Все про:Росія (20994) ФСБ (798) шпигунство, шпіонаж (362)

 Російський суд заарештував українського агента Артикова – офіцера зв'язку бригади управління Південного військового округу

Гарнізонний військовий суд Ростова-на-Дону взяв під варту російського військовослужбовця, підозрюваного в шпигунстві на користь України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

"Судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ заявили, що витік даних міг завдати шкоди обороноздатності Росії. За фактом події порушено кримінальну справу.

Також читайте: У Росії затримали високопоставленого українського агента - офіцера бригади ППО Південного військового округу

За даними ЗМІ, в державній зраді і в роботі на українську розвідку підозрюється 28-річний старший лейтенант Руслан Артиков, який служить зв'язківцем у 175-й Лунінецько-Пінської бригаді управління ПВО в Аксаї.

У ФСБ звинуватили Артикова в роботі на ГУР Міноборони України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161059
 
 
 Топ коментарі
 
Напомните, кто сейчас глава СБУ и какие новые члены введены в СНБО и имеют доступ к секретной информации, в том числе и по заграничной агентуре???????
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Держись мужик!!! Они твари, а ты Герой!!!
Не мы на них напали- они к нам в дом пришли!!!
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Пусть Украина включит его в список на обмен, потому что раша его замучит в прямом смысле.
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сподіваюсь.... Україна не забуде лейтенанта і через багато років
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Пусть Украина включит его в список на обмен, потому что раша его замучит в прямом смысле.
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Держись мужик!!! Они твари, а ты Герой!!!
Не мы на них напали- они к нам в дом пришли!!!
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Напомните, кто сейчас глава СБУ и какие новые члены введены в СНБО и имеют доступ к секретной информации, в том числе и по заграничной агентуре???????
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С другой стороны- может быть просто провал! Но давненько я не слышал о шпионаже в пользу Украины. А замечание очень в точку, но 73 процентов дебилов этого не понять.
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Скормят собакам на Магадане как шпиона Російський суд заарештував українського агента Артикова – офіцера зв'язку бригади управління Південного військового округу - Цензор.НЕТ 4557 вряд ли долго проживет. Или на блат-хату посадят как "хохла"
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Цензор признал в нем украинского агента? забавно,
а что говорит по этому поводу ГУР МОУ?
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не, ну если, как для тебя, такая ситуация является нормой,
то у меня к тебе нет вопросов Російський суд заарештував українського агента Артикова – офіцера зв'язку бригади управління Південного військового округу - Цензор.НЕТ 1143
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Тобто відповіді, що мав сказати ГУР у вас немає?
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а шо, такой "умник" , тоже не знает ответа, що мав сказати ГУР?
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а ничего, что слово "агент" указано в кавычках или Зе!бил не читатель, Зе!бил - писатель?
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а вот кстати да, ... интересно, Зе!бил, ты не читатель или ты, Зе!бил - писатель?
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те кавычки как раз после моего поста и появились ...
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а вот слово украинский осталось без кавычек, так что продолжают признавать его украинским ...
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шо то меня терзает смутное сомнение, а не на него ли МОНИКА, кораблики поменяла?
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Влітку 2019 ***** запросило Зєлємойшу до мацкви на парад 9 травня. Той офіційно не відмовився. А тепер вже не такою фантастичною виглядає там присутність цього блазня, в рамках "примирення" так би мовити. Він в усьому намагається догодити кацапам. До того ж Трамп на аналогічне запрошення ***** поки що не відмовив.Тож на пару з *****м додавлять Моніку.
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Бухарєв отримає другу медаль від ФСБ?
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фе се бе не палится, всегда за провалом ихней агентурьі гребут кого либо на своей территории
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это вполне может быть и фейком, уже были случаи в 2014-2015 годах, когда под камеру "бравые чекисты" ловили фейковых "украинских диверсантов"...
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