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 Політика України
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Все про:Аваков (1299) МВС (1398) Геращенко Антон (452) Князєв (355)

 Геращенко про відставку Князєва і його заступників: Президент хотів оновлення, і Аваков ухвалив таке рішення

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що відставка глави Нацполіції Сергія Князєва і трьох його заступників була запланованим рішенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TheБабель у матеріалі ""Мочити" передовсім будуть нас". Один день із заступником глави МВС Антоном Геращенком.

Відповідаючи на запитання чи не була відставка Князєва і трьох його заступників частиною компромісу Авакова з новою владою, щоб залишитися на посаді, Геращенко сказав: "Ні, давно заплановане рішення. Президент хотів оновлення, і міністр ухвалив таке рішення".

Говорячи про повторне призначення Авакова на посаду, Геращенко заявив, що не все суспільство вимагало відставки міністра, а лише його частина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі

Також, відповідаючи на запитання, чи були випадки, коли Аваков залишився ним незадоволений, Геращенко сказав: "Бували. Іноді я не володію достатнім обсягом (інформації. - Ред.) для певних заяв. Там, де потрібно було промовчати, я говорив".

Нагадаємо, 24 вересня глава Нацполіції Сергій Князєв написав заяву про відставку на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Пізніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що Князєв продовжить роботу на посаді радника міністра на громадських засадах, поза штатом, і члена колегії МВС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161058
 
 
 Топ коментарі
 
Хіба не всі вимагали відставки Авакова ?
Ви опитування проводили ?
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Антошка прав, не все общество конечно, а лишь его часть - процентов так 90..95
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Хіба не всі вимагали відставки Авакова ?
Ви опитування проводили ?
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Вишь как)) Знают мнение опсчества по всем вопросам, панимаишшшь))
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Антошка прав, не все общество конечно, а лишь его часть - процентов так 90..95
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Після попередніх зелених призначень. тут задумаєшся як би гірше не стало. Хоча Рюкзаков подлюга ще та.
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Рюкзаков дважды революционер, об отставке не может идти и речи.
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Но он же их потом хорошо устроил. Даже шестерок, Аброськина с Трояном.
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Адвоката сына тоже неплохо устроил - губернатором Харьковской области.
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Судя по фотке похудела Антонина, неужели перестал тарелки в ресторанах вылизывать.))
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Антошке меньше крошек с властного стола стало перепадать
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Усердно лижет жопы. А это для него физнагрузка
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А какие вопросы к Авакову? Он устраивал Петю, устраивает и Вову.
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Шо за бред?
Аваков как и Омелян - две неприкосновенные твари от "Народного Фронта"
С ними Порошенко нифига не мог сделать.
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Abrakadabr Abrakadabrov Да ты что? Эти сказки расскажи своим собратьям, их тут валом. Так Петя старался, что чуть надвое не порвался. Он его устраивал вполне. На пару с "Антинародным фронтом" народ грабили, как и те, что сейчас пришли.
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Ти або дуже малий і не пам'ятаєш, що було шість років тому, або дуже тупий аби не відрізняти різницю між Україною в осені 2013 та Україною зразка весни 2019.
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Президент хотел обновления, и Аваков принял такое решение/Геращенко разъясняет украинцам игры восточных людей.
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Был ли это компромис? Нет-нет!!! Просто президент хотел и Аваков это сделал. Это компромис? Нет, это не компромис 🍀🍁🍂🌼.
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если спросить у общества, то часть против будет где-то 90%, как минимум
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Князева генералом сделал Пепа. Интересно что Князев "Народився 18 жовтня 1971 року в селищі Мстьора у Владимирській області Росії. В дошкільному віці з батьками переїхав до міста Біла Церква на Київщині". То есть мокша. Геращенко про відставку Князєва і його заступників: Президент хотів оновлення, і Аваков ухвалив таке рішення - Цензор.НЕТ 9635
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Да тысячи людей в Украине переехали из рашки в детстве и что? Можно подумать, все, кто родился в Украине, исключительно патриоты, судя по голосовавшим за всякий жопоблок и прочую вату
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Зебілядям, видно, прислали заміну із ФСБ. Це вже було при януковощу.
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время прошло люди подзабыли-князева попросили уйти после того как у его женушки обнаружилось неплохое состояние авакову деваться было некуда
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ааа, тоб-то затримання дружини Князєва на кордоні із незадекларованими 200к євро тут ні до чого?
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А чого ж Геращенка з Аваковим не обновили? Бо 100% свої люди?
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