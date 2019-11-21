 Геращенко про відставку Князєва і його заступників: Президент хотів оновлення, і Аваков ухвалив таке рішення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TheБабель у матеріалі ""Мочити" передовсім будуть нас". Один день із заступником глави МВС Антоном Геращенком.

Відповідаючи на запитання чи не була відставка Князєва і трьох його заступників частиною компромісу Авакова з новою владою, щоб залишитися на посаді, Геращенко сказав: "Ні, давно заплановане рішення. Президент хотів оновлення, і міністр ухвалив таке рішення".

Говорячи про повторне призначення Авакова на посаду, Геращенко заявив, що не все суспільство вимагало відставки міністра, а лише його частина.

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Також, відповідаючи на запитання, чи були випадки, коли Аваков залишився ним незадоволений, Геращенко сказав: "Бували. Іноді я не володію достатнім обсягом (інформації. - Ред.) для певних заяв. Там, де потрібно було промовчати, я говорив".

Нагадаємо, 24 вересня глава Нацполіції Сергій Князєв написав заяву про відставку на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Пізніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що Князєв продовжить роботу на посаді радника міністра на громадських засадах, поза штатом, і члена колегії МВС.