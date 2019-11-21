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 Події, Суспільство
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Все про:ветерани (431) прокуратура (1979) вбивство (1953) Панов Ігор (2)

 Побиття ветерана АТО Панова перекваліфікували на умисне вбивство

Прокуратура перекваліфікувала на умисне вбивство побиття ветерана АТО Ігоря Панова, що спричинило його смерть.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що раніше дії підозрюваних були кваліфіковані як замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У зв'язку з тим, що один з потерпілих 20 листопада 2019 року помер у лікарні від завданих тілесних ушкоджень, дії підозрюваних додатково кваліфіковані як умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Обидва підозрювані за рішенням суду перебувають під вартою без права на заставу.

Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавленням волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помер жорстоко побитий у Києві ветеран АТО Ігор Панов, - волонтерка Руденька. ФОТО

11 листопада волонтерка Тетяна Руденька повідомила, що в ніч із 9 на 10 листопада в Києві було скоєно напад на ветерана АТО, воїна 90-го батальйону Панова і його дружину. Постраждалих доставили в Київську міську клінічну лікарню №17, де прооперували. Подружжя - в комі і на апаратах штучної вентиляції.

11 листопада в поліції повідомили, що затримали підозрюваних у побитті Панова і його дружини - це чоловіки 1989 і 1990 років народження. Правоохоронці встановили, що 9 листопада ввечері між сином і матір'ю під час телефонної розмови виник конфлікт. Тому чоловік приїхав у будинок, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим. Пізніше пасинок покликав свого друга, з яким вони завдали подружжю тілесних ушкоджень та втекли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161057
 
 
 Топ коментарі
 
За умышленное убийство , надо давать пожизненно!
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ну он вообще то свою мать избил. отчим то такое. любящий сынок, хорошо воспитали.
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Не будет наказаний тех кто виновен на Донбассе. Будут убийства уже внутри страны.
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За умышленное убийство , надо давать пожизненно!
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Да смертная казнь нужна, для таких вот случаев...
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Нет , категорически нет ! Убивать нельзя. Это не по христианским ценностям. И убить его , это для него очень хорошо,а так пускай мучается до конца жизни в тюрьме .
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Цікава логіка: вбити -- не по-християнськи, а нехай мучиться до кінця життя -- взірець християнського милосердя Побиття ветерана АТО Панова перекваліфікували на умисне вбивство - Цензор.НЕТ 1387
Я не проти вас, але суперечності в логіці мають бути усунені
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Если вы так продираетесь к моим словам , то я скажу , что он совершил приступление, и пускай за это несёт ответственность до конца жизни своей . Без мучается .
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Не ставтеся так серйозно до моїх слів Побиття ветерана АТО Панова перекваліфікували на умисне вбивство - Цензор.НЕТ 9953
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я считаю что просто посадить и не кормить, вот это будет тема, только вода, а там сколько протянет, сколько Бог даст
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Не будет наказаний тех кто виновен на Донбассе. Будут убийства уже внутри страны.
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якісь відморожені придурки вбили людину..
це виховання таке чи гени ?
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ну он вообще то свою мать избил. отчим то такое. любящий сынок, хорошо воспитали.
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Может быть шизофреник? Хотя - дружбан тоже отмороженный....
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*****. виродки. Таку людину вбили. Покидьки!
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