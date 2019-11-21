 Побиття ветерана АТО Панова перекваліфікували на умисне вбивство

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що раніше дії підозрюваних були кваліфіковані як замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У зв'язку з тим, що один з потерпілих 20 листопада 2019 року помер у лікарні від завданих тілесних ушкоджень, дії підозрюваних додатково кваліфіковані як умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Обидва підозрювані за рішенням суду перебувають під вартою без права на заставу.

Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавленням волі.

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11 листопада волонтерка Тетяна Руденька повідомила, що в ніч із 9 на 10 листопада в Києві було скоєно напад на ветерана АТО, воїна 90-го батальйону Панова і його дружину. Постраждалих доставили в Київську міську клінічну лікарню №17, де прооперували. Подружжя - в комі і на апаратах штучної вентиляції.

11 листопада в поліції повідомили, що затримали підозрюваних у побитті Панова і його дружини - це чоловіки 1989 і 1990 років народження. Правоохоронці встановили, що 9 листопада ввечері між сином і матір'ю під час телефонної розмови виник конфлікт. Тому чоловік приїхав у будинок, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим. Пізніше пасинок покликав свого друга, з яким вони завдали подружжю тілесних ушкоджень та втекли.