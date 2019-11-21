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 Політика України, Економіка
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Все про:зайнятість (11) заробітна плата (593) Держпраці (5)

 Кілька мільйонів громадян України працюють без офіційного працевлаштування, - Держпраці

В Україні кілька мільйонів громадян працюють без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Про це заявив глава Державної служби України з питань праці Роман Чернега, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Станом на сьогодні ми можемо говорити про декілька мільйонів наших громадян, які працюють поза межами офіційних трудових відносин", - сказав Чернега, зазначивши, що таким чином громадяни погоджуються на відсутність соціальних гарантій і прав повноцінних членів суспільства.

Чиновник зазначив, що високий показник тіньової зайнятості, крім недоліків для самих працівників, негативно позначається на економіці країни.

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При цьому Чернега заявив, що в деяких країнах право голосу на виборах мають лише платники податків. "Я думаю, було б непогано передбачити й у нас такі запобіжники, які б працювали системно і допомагали робити Україну кращою, економічно стабільнішою, багатшою", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161055
 
 
 Топ коментарі
 
А пусть еще кассовые аппараты тещам вручат, чтобы чеки выбивали своим зятьям за аренду квартиры, а то как то не справедливо выходит.
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Це без мільйонів що нібито працюють на мінімалку...
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Уже была такая х*йня. Называлась коммунизмом. Многие бюрократы и номенклатурщики мечтают ее вернуть.
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А пусть еще кассовые аппараты тещам вручат, чтобы чеки выбивали своим зятьям за аренду квартиры, а то как то не справедливо выходит.
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Заст. Гол.ВРУ -це і є втілення справедливості. А за перебування в квартирі поруч з таким гіппопотамом, мусить бути податкова пільга.
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І яким боком ця"нісправідлівасць" стосуються того що"чорнорабочі" та їхні працедавці ЄЗЛОДІЯМИ що обкрадають дітей та пенсіонерів.
Несплата податків МУСЕ КВАЛІФІКУВАТИСЯ ЯК КАРНИЙ ЗЛОЧИН.
"чорнорабочі",контрабандисти,незаконні кіоскери,перевізники та заправщики грабують бюджет на сотні мільярдів гривень в рік!!!
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Ну то нехай працюють, що оце нам констатують що хтось не платить... часи такі що життя у нас дорожчає і дорожчає, народ привів до влади абсолютно нових людей, а що вони роблять, свої дупи влаштовують, попередні дуже сильно затянули паски громадянам, через тарифну політику. Вже стільки всього платимо, що кількість податків, не прямих, навіть порахувати не можливо і де ці гроші? Я Вас питаю? А я скажу де, в машинах, квартирах, сейфах, офшорах ціх можновладців. Приклад того віце спікера, який навіть вже не ховається і отримує компенсацію за те що живе в тещиній квартирі, це вже в ніякі рамки не влазе.
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соглашаются работать без социальных гарантий, видимо нет другого выхода, надо как-то выживать
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Или не хотят платить налоги, лучше все на руки без налогов.
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Смотря кто, разные бывают случаи, но это не проблема людей, а государственных контролирующих структур
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правильно, значит надо контролировать - если человек живет "безработным" но при этом имеет семью, кушает, ездит отдыхать - автоматом выставить счета на уплату налогов со средней зарплаты.
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да. если человек кушает, то обязан платить налог на еду. к НДС в магазине это отношения не имеет. нужно счётчик на челюсть устанавливать.
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Ага.. Таких в буцегарню - на "виживання" разом з крадіями та іншим непотребом
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зато субсидії ідуть. майбутня пенсія? та пофігу. інвалідність 2 групи довічна коштує 2000 баксів. отримуєш пенсію, зп в конверті і субсидію, лохи хай працюють.
от так правда на жаль.
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какие ***** субсидии?? мать живет с безработным сыном-отказали в субсидии))
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давай всю историю - на основании чего отказали?
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У меня соседи: одни -мать-безработная, сын - безработный, сожитель матери- безработный. При всем этом они сделали в доме неплохой ремонт, сьездили пару раз на отдых и ...получили субсидию. Голосовали против барыги. Другая - семья из 4-х человек, муж- официально трудоустроен, жена - уход за двумя малолетними детьми. Субсидию не дали. Объяснили, что у мужа "хорошая зарплата". Голосовали за барыгу.
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Мабуть мама отримує зряплату 10000 а син "професійний нероба"
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Декілька мільйонів українців, які (в середньому мають по двоє батьків та двоє дітей мільйони *4) краде у інших завдяки тому, що існуюча в цій країні система податкових : медицини, освіти, пенсій, субсидій, доріг і т.п., дозволяє їм це робити...
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В нашій державі половина зарплати забирається тільки на прямі податки.
В таких умовах є купа вигідніших варіантів для громадян:
1. Працювати за кордоном.
2. Неофіціальне працевлаштування
3. Мінімалка + конверт
Спроба закрутити гайки по пунктам 2-3 призведе до росту по пункту 1. Далі то що? Закрити кордон і будувати совок?
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В"вашій" державі може так і є... А в УКРАЇНІ НЕ ТАК!! З зарплати платять від25% до15%!! А в Данії податок до 54% і там і скрізь праця без сплати податків вважається ЗЛОЧИНОМ.
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Кацап під проксі?
В Україні офіційно з зарплати стягується 41.5%. + в будь якому магазині платиш 20% НДС
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а чому ти не рахуєш скільки береш від держави? Дискусія має бути такою: я дав державі 2000грн., а взяв від неї 20грн, це несправедливо, а коли я дав державі 0, а взяв на 10к... про що тут говорити?
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У Данії напевно пейсаті благодійники мають менший апетит.
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Це без мільйонів що нібито працюють на мінімалку...
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Але це ж можливо виправити за пару днів, бажання не має...
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Когда у нас на заводе решили платить по белому, несколько человек уволились, т.к. не захотели лишаться субсидии или платить алименты
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Цілком медичний ФАКт.. Коли злодюжці кажуть що тут красти не дозволять то воно біжить красти в інше місце
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Как жеж так??? Нам докладывали, шо все с тени повыводили
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А еще несколько миллионв мечтает так работать, ибо люди отчисляющие в казну не видят у себя на местах куда идут их налоги.
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Ага а мільони стоячі в чергах за ковбасою по2.20 мріють як би вкрасти стільки грошей щоб і на кав'яр вистачило!!
І кого ж з ЛЮДЕЙ цікавлять марення злодіїв?
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І чого ж це пенсії такі малі, мабуть, злочинна влада краде
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так уже ж главкрадия - Пети - нет, кто ж теперь крадет? Зеленский?
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Яким місцем"влада" краде?
Чи може то якісь службовці примудряються красти?
дуркуваті сентенції"влада краде" це тупорила маніпуляція для шлємазлів.
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Податки рівно в два рази вищі ніж в Канаді. Тому тільки тінь. Я вже не кажу про те що канадійцям податки "повертаються" в вигляді освіти, медицини та пенсій...
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Яка різниця у скільки разів податки нижчі чи вищі, для людей, що їх не сплачують?
Порівняйте із Швецією.
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В Швеціїї 85% бюджету - соціальні видатки, а податки рівно 61%. У нас тільки прямі податки 42% + приховане оподаткування через завищені тарифи, сбори, пошліни (чи як їх там), марки, итощо і + 20% ПДВ платять навіть бомжі. У нас немає людей які не платять ПДВ! Жоден не може уникнути! В сумі виходить під 80%!!! (При комуняках було 93%) І що взамін? 13,% з витрат бюджету на всі (всі!) соціальні видатки разом. Такого ставлення до народу немає навіть в Китаї та Венесуелі! Це інакше ніж тарифно-податковий геноцид назвати не можна.
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НДС есть во всех странах. В твоей Швеции базовая ставка НДС - 25%.
Ты сейчас конкретно сел в лужу.
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він би завісився якби сплатив податки як у Швеції...
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Тут про Канадські податки в порівнянні з українськими https://www.youtube.com/watch?v=wczLsAv07LE
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А не треба брехати!!В Канаді три рівні опадаткування і сума податків сягає 35% для пересічних.. Там нема шарової медицини та проізду"бісплатна"
А оригінальною рисою канадської податкової системи є те, що держава вимагає сплати податків з будь-яких доходів, у тому числі й нелегального походження, одержаних, наприклад, від торгівлі наркотиками чи проституції. Тому слідчі органи, крім самого факту злочинної діяльності, в усіх випадках з'ясовують й розмір одержаного доходу.
З такою системою в Україні в буцегарню Б потрапило до 3млн "чорнорабочих"!!!!
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А білокомірцевих "алігархав",чіновнікав" скільки б "патрапило" у буцигарню?
Їх снб всіх на 5 років у верховну зраду "на перевиховання" садять!
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снизили бы налоговую нагрузку на фонд заработной платы предприятиям с 45% до 10-15%, и бизнес влегкую стал бы платить зарплаты в белую. Денежные потоки, как вода, всегда идут по пути наименьшего сопротивления. Пока будут бешеные налоги, будут жить схемы черного нала. Основы макроэкономики, 1 курс любого экономического факультета.

А если параллельно и зарплаты наемного персонала привести к почасовой оплате труда (нетто) в твердой валюте, как в любой цивилизованной экономике, глядишь и средний класс прорезаться начнет через год-два, и инфляция замедлиться, и качелей курсовых не будет. Но эта фишка ни разу не выгодна суперманагерам-государственникам. Общество станет неуправляемым, бо деньги в карманах заведутся. Общество начнет требовать, чтоб налоги работали на него, как полагается, а не на отдельных уникальных лиц. Власти в этой ситуации в третью позицию придется вставать, а то и вовсе раком - трахать наши люди будут не по-детски, и коррупция как-то сама собой начнет рассасываться. Рано или поздно, реальный апгрейд рынка труда придется делать, жаль, что скорее поздно, чем рано
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В Польше я плачу 32% налога + ЗУС итого по году выходит 42% отчислений. Зрада!
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В Україні сукупне податкове навантаження досягає 52%. І, на відміну від Польщі, у нас ні медицини, ні доріг, ні нормальних пенсій. Зате другі за багатством чинуші, після Росії.
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Если на 1 работающего "вбелую" приходится 2 работающих "на минималке" или "безработных", которым надо и пособие платить, и субсидии,и медицину, и школу-садик-институт для его детей, то откуда брать деньги? Естественно те кто работают платят "за себя и за того парня" потому и налоговая нагрузка выше. Если бы все работали вбелую, то и налог можно было бы уменьшить, но не так как мечтают халявщики а скажем до 42%.
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Все платят налоги, заложенные в цене товара. 16,6% НДС и еще акцизы и пошлины. Так что не надо тут звездеть. Где дороги, где нормальные больницы? Почему чинуши, судьи и прокуроры живут во дворцах? Где он взяли деньги на свои дворцы? И почему никто этого не расследует?
Лично меня уже до смерти зае*ло платить дань нашему "дворянству", подумываю о свалинге в Европу.
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и тут невозможно с вами согласиться. Речь идет не о халяве, а о разнице между процентом на обнал и налоговой нагрузкой на фонд ЗП. Если обнал сегодня около 15% через ФОПов возможен, а то естественно будут пользоваться этим вариантом, а не платит 45% начислений на реальную зарплату. И пока налоговый пресс не приблизится к уровню обнала, зарплаты не побелеют, это аксиома
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вы написали об отчислениях ИЗ своей заработной платы, а я написал о налоговой нагрузке на фонд заработной платы, которую платит предприятие сверху. Условно говоря - у вас 10000 грн. зарплаты, предприятие платит совокупно около 45% сверху в Пенсионный фонд, соцстрах, безработицу и т.д. То есть 10 000 грн. грязными идет вам в оплату (из этой суммы вы лично платите 19,5% единого соц. внеску, и получаете чистыми 8 050 грн.), а предприятие в бюджет дополнительно отчисляет 4 500 грн. - это и есть нагрузка НА фонд заработной платы. Не путайте термины - это две разные выплаты
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Агов, ЗекоМанда! Тут треба покращити усе оце!
Все населення (окрім деякихВІП-персон... кому не треба...) - масово звільнити з усіх робіт, перемішати та примусово прикріпити до роботодавців без права звільнення!
Зарплатню скасувати, замість неї - койкомісце, роба та харчові одиниці.
Режим роботи - на необмежений розсуд роботодавця.
Розмноження робочих юнітів контролювати за допомогою примусових експрес-абортів, стерилізації та кастрації. Якщо дозволено народити - діти вилучаються від батьків та направляються на професійно-виховні комбінати на експрес-навчання, і з 10-річного віку - стають до роботи.
Робітників, що втратили працездатність, а також часто хворіють - утилізувати шляхом евтаназії. Тіла переробляти на добрива.
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Уже была такая х*йня. Называлась коммунизмом. Многие бюрократы и номенклатурщики мечтают ее вернуть.
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Ви ґабсолютно вірно зрозуміли мій комент.
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Вся "партія" "слуга народА" працює неофіційно. So what?
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Вот беда. Не хотят подлые холопы платить дань на свой труд. А знатным государственным людям новенький порш хочется, и имение в Конча-Заспе, и детишек образовать где-нибудь в Швейцарии.
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Ні це не біда. Біда, коли ці холопи негребують субсидіями, ведуть дітей до безкоштовних садочків та шкіл, викликають безкоштовну швидку і т.п.
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Бачив я ту "безкоштовну" швидку, коли хворіли мої батьки. УАЗ "буханка" в якій хворий як мячик літає між підлогою і стелею на кожній вибоїні дороги. І "безкоштовну" державну лікарню бачив. Там потрібно купувати всі ліки і платити лікарям та медсестрам за кожен рух, або просто кинуть хворого вмирати. І палати бачив, де ремонт не робився 30 років.
Так що, панове державники та соціалісти, засуньте своє "безкоштовне" собі в портмоне. Я за нормальну страхову медицину, як у розвинутих країнах. Бо "безкоштовна" державна медицина це розсадник злодійства та корупції. Держава монополізувала медицину, звідси всі біди.
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Подякував собі за неї? Це те, на що вистачило моїх податків. Платив би ти, приїхала би краща, перестану платити я, не приїде ніяка.
в решті посту + повністю згідний. Більше того, я вважаю це єдиним дієвим механізмом від хитр.пих.
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Так і я про те... Ти крав-просерав = податки не платив.. А як припекло заверещав а де ж "бісплатная мідіцина"?
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не хотят платить дань - так пусть не пользуются услугами полиции, скорой, детсадов, школ, университетов, и не претендуют на пенсию.
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Панове державники, звісно ви можете любити державу, вірити їй, та віддавати навіть 100% свого заробітку на податки. Але більшість не влаштовує якість та вартість державних послуг. З часом майже всі піддані держави втечуть десь в Європу, податки буде платити нікому, зате кількість корупціонерів залишиться незмінною, навіть виросте. І що ви будете робити тоді?
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ну и кто это сделал??? как исправить, самое смешное что те кто должен следить приходится кумом братом сватом и т.д. Индия возле Украины не стояла(((( поэтому у нас в стране полный бардак - дичайший капитализм с елементами феодализма в социальной стране под лозунгом: Чтобы все скорей повыздыхали(((
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Певно,сам голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега ,вважає себе платником податків,хоча зарплату та інші ніштячки отримує з держбюджету ,тобто за рахунок інших платників податків ?
Цікаво,а що зміниться в країні після звільнення цього незамінного чиновника,разом з усією службою ?
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дай угадаю - ты начнешь платить налоги?
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Дай вгадаю-ти не платиш податків в бюджет України ?
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Несколько миллионов граждан Украины работают ...
Кілька мільйонів громадян України працюють без офіційного працевлаштування, - Держпраці - Цензор.НЕТ 4598
Работают - это уже крамола!
Значит получают за свою работу.
Если есть дензнаки, их нужно отобрать!
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"граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества." - проясните мне, о каких социальных гарантиях и правах идет речь?
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НУ ДА У НАС ТОЛЬКО ПЕНСИОНЕРОВ ДО КОСТНОГО МОЗГА ПРОВЕРЯЮТ !!!
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Ти права..бо деякі не працюючи отримали по 4000-5000грн пенсії.. "проста далі дєнєх каму нада"
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Таварищ не понимает....
Это же главный принцып борцов с коррупцией - получать зарплату в конвертах и кататься на евробляхах!
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