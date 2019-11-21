 Кілька мільйонів громадян України працюють без офіційного працевлаштування, - Держпраці

Про це заявив глава Державної служби України з питань праці Роман Чернега, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Станом на сьогодні ми можемо говорити про декілька мільйонів наших громадян, які працюють поза межами офіційних трудових відносин", - сказав Чернега, зазначивши, що таким чином громадяни погоджуються на відсутність соціальних гарантій і прав повноцінних членів суспільства.
Чиновник зазначив, що високий показник тіньової зайнятості, крім недоліків для самих працівників, негативно позначається на економіці країни.
При цьому Чернега заявив, що в деяких країнах право голосу на виборах мають лише платники податків. "Я думаю, було б непогано передбачити й у нас такі запобіжники, які б працювали системно і допомагали робити Україну кращою, економічно стабільнішою, багатшою", - додав він.
Несплата податків МУСЕ КВАЛІФІКУВАТИСЯ ЯК КАРНИЙ ЗЛОЧИН.
"чорнорабочі",контрабандисти,незаконні кіоскери,перевізники та заправщики грабують бюджет на сотні мільярдів гривень в рік!!!
от так правда на жаль.
В таких умовах є купа вигідніших варіантів для громадян:
1. Працювати за кордоном.
2. Неофіціальне працевлаштування
3. Мінімалка + конверт
Спроба закрутити гайки по пунктам 2-3 призведе до росту по пункту 1. Далі то що? Закрити кордон і будувати совок?
В Україні офіційно з зарплати стягується 41.5%. + в будь якому магазині платиш 20% НДС
І кого ж з ЛЮДЕЙ цікавлять марення злодіїв?
Чи може то якісь службовці примудряються красти?
дуркуваті сентенції"влада краде" це тупорила маніпуляція для шлємазлів.
Порівняйте із Швецією.
Ты сейчас конкретно сел в лужу.
А оригінальною рисою канадської податкової системи є те, що держава вимагає сплати податків з будь-яких доходів, у тому числі й нелегального походження, одержаних, наприклад, від торгівлі наркотиками чи проституції. Тому слідчі органи, крім самого факту злочинної діяльності, в усіх випадках з'ясовують й розмір одержаного доходу.
З такою системою в Україні в буцегарню Б потрапило до 3млн "чорнорабочих"!!!!
Їх снб всіх на 5 років у верховну зраду "на перевиховання" садять!
А если параллельно и зарплаты наемного персонала привести к почасовой оплате труда (нетто) в твердой валюте, как в любой цивилизованной экономике, глядишь и средний класс прорезаться начнет через год-два, и инфляция замедлиться, и качелей курсовых не будет. Но эта фишка ни разу не выгодна суперманагерам-государственникам. Общество станет неуправляемым, бо деньги в карманах заведутся. Общество начнет требовать, чтоб налоги работали на него, как полагается, а не на отдельных уникальных лиц. Власти в этой ситуации в третью позицию придется вставать, а то и вовсе раком - трахать наши люди будут не по-детски, и коррупция как-то сама собой начнет рассасываться. Рано или поздно, реальный апгрейд рынка труда придется делать, жаль, что скорее поздно, чем рано
Лично меня уже до смерти зае*ло платить дань нашему "дворянству", подумываю о свалинге в Европу.
Все населення (окрім деякихВІП-персон... кому не треба...) - масово звільнити з усіх робіт, перемішати та примусово прикріпити до роботодавців без права звільнення!
Зарплатню скасувати, замість неї - койкомісце, роба та харчові одиниці.
Режим роботи - на необмежений розсуд роботодавця.
Розмноження робочих юнітів контролювати за допомогою примусових експрес-абортів, стерилізації та кастрації. Якщо дозволено народити - діти вилучаються від батьків та направляються на професійно-виховні комбінати на експрес-навчання, і з 10-річного віку - стають до роботи.
Робітників, що втратили працездатність, а також часто хворіють - утилізувати шляхом евтаназії. Тіла переробляти на добрива.
Так що, панове державники та соціалісти, засуньте своє "безкоштовне" собі в портмоне. Я за нормальну страхову медицину, як у розвинутих країнах. Бо "безкоштовна" державна медицина це розсадник злодійства та корупції. Держава монополізувала медицину, звідси всі біди.
в решті посту + повністю згідний. Більше того, я вважаю це єдиним дієвим механізмом від хитр.пих.
Цікаво,а що зміниться в країні після звільнення цього незамінного чиновника,разом з усією службою ?
Работают - это уже крамола!
Значит получают за свою работу.
Если есть дензнаки, их нужно отобрать!
Это же главный принцып борцов с коррупцией - получать зарплату в конвертах и кататься на евробляхах!