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 Політика України
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Все про:Рабінович (111) Труханов (188)

 "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович

Про це заявив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович під час великого телемарафону "Діалог з країною".

Глава політсили нагадав одеситам, що він ретельно стежить за діями мера міста, особливо за явно незаконними діяннями як особисто міського голови, так і його команди, передає newsone.ua.

"У мене є ціла підшивка щодо незаконних забудов в Одесі. Я знаю прізвища забудовників, знаю ситуацію з Трухановим, який наполовину в тюрмі (його і чіпати незручно) ... Повірте, ми не дамо владі замовчати ці питання щодо Одеси", - пообіцяв Вадим Рабінович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161054
 
 
 Топ коментарі
 
"Труханов уже наполовину в тюрьме"? - Рабинович

О какой половине реччь, верхней или нижней?
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Рабиновича тоже туда запихнуть. Шо один, шо другой, одно говно.
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краще б вони обоє були до половини закопані
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"Труханов уже наполовину в тюрьме"? - Рабинович

О какой половине реччь, верхней или нижней?
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Ще згадав альбом та однойменну пісню Chainsaw Dismemberment (Розчленування Бензопилою) нью-йоркської групи Mortician "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович - Цензор.НЕТ 1426


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А скільки було з"їдено місіонерів тубільцями? Чи це нічого особистого - тільки харчування? "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович - Цензор.НЕТ 3038
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Якщо вважати двома половинами одного цілого дух і фізичну оболонку, то вочевидь к тюрмі та половина, котра дух. Бо та поливина, яка тіло непогано почуває себе на волі. Осаільки ми не є надто втажмниченими у духовну сутність, то можемо лише здогадуватися, які муки терпить у тюрмі душа Трухарива.
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Дуже влучне трактування. Парфум Трухи випробовує такі борошна в тюремному висновку, що тулуб на волі аж не може "Хеннессі" з чорною ікрою їх залити "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович - Цензор.НЕТ 3396
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У людини є дві половинки, якщо їх розірвати навпіл, людина перестане жити. Тому є народне прислів"я - Одним цілим (складеним із двох) на один стільчик не сядеш. "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович - Цензор.НЕТ 340
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Мабуть та, у якої нема шкірки мера?
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Левой ... или правой. Кароче Трухе в зоне уже прогулы пишут. )))
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краще б вони обоє були до половини закопані
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нихто бы не расстроился если бы их закопали полностью
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согласен, но только ноги, шоб на поверхности были
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Розпиляти Труху навпіл? Ідея подобається... "Труханов уже наполовину в тюрьме", - Рабинович - Цензор.НЕТ 9640


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Хіба Труху можна розпиляти? Її можна тільки подрібнити і розділити на фракції.

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точнее трухан уже наполовину в госдупе *********!
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Рабинович и труханов.- Энциклопедия злодиив.
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Рабиновича тоже туда запихнуть. Шо один, шо другой, одно говно.
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Это как бы Сралин сказал о "лидер Югославии"(что 50000 бункеров построил).

Рабинович, тебе украинский хлеб поперек тухеса не встает?

Ой, ты же мацу кушаешь..... ну тогда все правильно высрал.

Гои должны страдать. х.з. где еще бывает такое чтобы всякая мразь вещала о порядочности..... ой, да, знаю я такую страну(запевает тужливую песню о звитяге)
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Цензор.НЕТ › Новости › Политика Украины
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Бункери це Албанія, до речі і зараз є, екскурсії туди водять.
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Правильно Вадим Зиновьевич! Поддерживаю и одобряю. Если бы Вы еще целую подшивку отдали правоохранителям с заявлением о совершенном преступлении, то тогда вообще честь и хвала!
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А Рабі не хоче розказати що зараз побудовано на футбольних полях СКА (Київ)?
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Коли потягнуть до вьязниці другу половину, буде диво! - весь Труханов миттєво опиниться десь на Мальдівах чи через море перестрибне до іншого берегу..Рабінович - не сміши людей, кращє розповіси де твої половини перебувають??
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Очень жаль ,что это кацапо- уголовное чмо не там же.
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ха...вы труху еще попробуйте догоните)))...его всегда оЧЧ вовремя предупреждают и он сразу в "командировки".
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"Труханов уже наполовину в тюрьме", - Рабинович" - всю пятую колонну кремлёвского Мясника и свору ворья во главе с Мертвечуком, Рабиновичем и пр. сволотой, завёл в украинскую власть, иародёр Рошен, а теперь Лицедей будет с ними работать, либо отправит их на нары, и вот это мы будем смотреть.
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Редко соглашаюсь с Рабиновичем, но тут поддерживаю на 100%
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Лучше бы сразу в могиле...сэкономил бы всем кучу времени...
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это как? жопа на параше, а голова в раде? "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович - Цензор.НЕТ 1633
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вот если всех отодвинуть от корыта, расчленят друг друга на раз...
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Рабинович - еврейский пурификатор общества! как бы в результате своих действий на себя не вышел! Хотя,конечно, тут он прав: Труханову место в Одессе , только на галере, прикованым к веслам, лет так на десяток.
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Популизм и неприкрытое желание подмять под себя незаконную застройку.
Стерненко - борец против незаконной застройки, так они с Трухой хором на него гавкают как ненормальные...
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Прошу прощения за вопрос:
"А какой именно половиной он уже почти в тюрьме?"

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На половину в тюрьме, это как на половину беременна.
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Его бы слова, да Богу в уши!
Труха засиделся на свободе....
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