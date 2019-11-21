 "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович

Глава політсили нагадав одеситам, що він ретельно стежить за діями мера міста, особливо за явно незаконними діяннями як особисто міського голови, так і його команди, передає newsone.ua.
"У мене є ціла підшивка щодо незаконних забудов в Одесі. Я знаю прізвища забудовників, знаю ситуацію з Трухановим, який наполовину в тюрмі (його і чіпати незручно) ... Повірте, ми не дамо владі замовчати ці питання щодо Одеси", - пообіцяв Вадим Рабінович.
О какой половине реччь, верхней или нижней?
І яка з них випробовує борошна у буцигарні?
Рабинович, тебе украинский хлеб поперек тухеса не встает?
Ой, ты же мацу кушаешь..... ну тогда все правильно высрал.
Гои должны страдать. х.з. где еще бывает такое чтобы всякая мразь вещала о порядочности..... ой, да, знаю я такую страну(запевает тужливую песню о звитяге)
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Цензор.НЕТ › Новости › Политика Украины
Чи стружку .
Стерненко - борец против незаконной застройки, так они с Трухой хором на него гавкают как ненормальные...
"А какой именно половиной он уже почти в тюрьме?"
Труха засиделся на свободе....