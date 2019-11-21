 "Труханов уже наполовину в тюрмі", - Рабінович

Глава політсили нагадав одеситам, що він ретельно стежить за діями мера міста, особливо за явно незаконними діяннями як особисто міського голови, так і його команди, передає newsone.ua.

"У мене є ціла підшивка щодо незаконних забудов в Одесі. Я знаю прізвища забудовників, знаю ситуацію з Трухановим, який наполовину в тюрмі (його і чіпати незручно) ... Повірте, ми не дамо владі замовчати ці питання щодо Одеси", - пообіцяв Вадим Рабінович.