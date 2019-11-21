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 Політика України, Суспільство
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Все про:ПДР (160) Геращенко Антон (452) штраф (316) Бахматов (2)

 "Мочити" насамперед будуть нас... Основне піар-лайно поллється на поліцію, - Геращенко обговорив із Бахматовим систему штрафів за відеофіксаціями

Заступник глави МВС Антон Геращенко на зустрічі з радником мера Києва Віталія Кличка Максимом Бахматовим обговорили питання покарання водіїв за порушення на дорогах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TheБабель у матеріалі ""Мочити" в першу чергу будуть нас". Один день із заступником глави МВС Антоном Геращенком"

Як зазначив Бахматов, зараз у нього йде дискусія із замдиректора з транспортної інфраструктури КМДА Дмитром Рахматулліним "з приводу захисту центральної вулиці від підарасів". Як виявилося, йдеться про водіїв, які неправильно паркуються і хамлять поліцейським. Виходить, що на практиці, щоб захистити останніх, з кожним ходять по троє бійців Муніципальної варти.

Після цього Бахматов, Геращенко, а також керівники профільних департаментів обговорили проблеми з евакуацією машин і відправкою штрафів з 1 січня.

"Щоб нас не так сильно не любили, я запропонував міністру з листопада по січень провести інформаційну кампанію на ТБ з меседжем, що з нового року порушувати правила буде дорого", - сказав він.

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На зустрічі також піднімалося ще одне спірне питання: щоб евакуювати машину, поліції потрібно залучити двох свідків.

"Хочу подивитися в чисті, світлі очі того, хто це придумав", - зіронізував Геращенко, і загальним рішенням норму домовляються прибрати.

Після цього Бахматов поцікавився, чи буде стрес-тест системи штрафів щодо відеофіксації. Якщо ні, великі ризики отримати судові позови від водіїв, незгодних зі штрафами.

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"Ми маємо потестити це з адвокатами, автомобілістами і активістами, які люблять нас дрючити і тренувати просто з любові до мистецтва", - говорить Бахматов.

"Ну, "мочити" насамперед будуть нас, - відповідає Геращенко. - Адже у вас тільки камери, а основне піар-лайно поллється на поліцію".

Нагадаємо, з нового року в Києві запрацює відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Штрафи водії отримуватимуть поштою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161051
 
 
 Топ коментарі
 
Кругом одни пидорасы, один Тоха д'Артаньян
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Мочи не мочи ты с зеСобаковым всплывете все равно. Любители рюкзаков...
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Как отметил Бахматов, что сейчас у него идет дискуссия с замдиректора по транспортной инфраструктуре КГГА Дмитрием Рахматуллиным "по поводу защиты центральной улицы от пидарасов".Источник:https://censor.net.ua/n3161051

"Мочить" в первую очередь будут нас... Основное пиар-дерьмо польется на полицию, - Геращенко обсудил с Бахматовым систему штрафов по видеофиксации - Цензор.НЕТ 3471

хренасе новости на цензоре
... а меня за Куiв забанили(
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Кругом одни ********, один Тоха д'Артаньян
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Мочи не мочи ты с зеСобаковым всплывете все равно. Любители рюкзаков...
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Как отметил Бахматов, что сейчас у него идет дискуссия с замдиректора по транспортной инфраструктуре КГГА Дмитрием Рахматуллиным "по поводу защиты центральной улицы от *********".Источник:https://censor.net.ua/n3161051



хренасе новости на цензоре
... а меня за Куiв забанили(
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Это ты о "Тхоре"? Или о себе? Или просто, с одной "конторы"?
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"по поводу защиты центральной улицы от *********". Как оказалось, речь идет о водителях, которые неправильно паркуются и хамят полицейским - о чудо ! сами себя штрафовать начнут
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скажу так. Там де є місце для парковки (або поруч) слід штрафувати, там де не має - зробіть. Саме цим має займатись міська влада, а не штрафуванням.
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Теперь тебе поверит только сокамерник. Не забывай причмокивать. Адью
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Так еще пошлину подымите на обжалование постановы по КАСУ и судей накормите, и водителям не скучно будет . .
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а что не так с заднеприводными? рюкзачные мусора - очьень важно полностью этому соответствуют.
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Когда вы,*********,казнокрадов по тюрьмам рассадите,а то занялись хитрожопой видеофиксацией,кассовыми аппаратами,стукачеством и эвакуацией машин,вас что для этого избирали?
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Гера, а где ваши титушки аваковско-нацжоновские в инкубаторской одёжке?! "Мочити" насамперед будуть нас... Основне піар-лайно поллється на поліцію, - Геращенко обговорив із Бахматовим систему штрафів за відеофіксаціями - Цензор.НЕТ 2028 Ага, в ПТУ контрольные. Некогда! "Мочити" насамперед будуть нас... Основне піар-лайно поллється на поліцію, - Геращенко обговорив із Бахматовим систему штрафів за відеофіксаціями - Цензор.НЕТ 7759 Хотите авакяна вместо шмаркли протянуть под хаос?! Хрен. Неполучицца.
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Тому і за правління урода Авакова на дорогах за п'ять років загинуло біля 18 тис. людей, а це а півтора раза більше ніж на війні. Ублюдок Аваков переживав ,щоб їх "НЕ МОЧИЛИ"!!!
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