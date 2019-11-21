 Існування кібер-армій у великих країнах стало звичайним явищем, - топменеджер міжнародної IT-компанії

Існування у великих державах кібер-армій, які здійснюють кампанії з зараження інфраструктурних об'єктів і шпигунства, на сьогодні стало звичайним явищем. Про це повідомив технічний директор міжнародного виробника антивірусного програмного забезпечення – словацької компанії ESET – Журай Малчо в інтерв'ю УНІАН. "Ми спостерігали низку кампаній, які, швидше за все, фінансувалися іншими державами – хоч ми завжди дуже обережно підходимо до встановлення того, хто стоїть за певною атакою, але можемо бачити подібність методів і тактики певних груп тих, хто атакує. Сьогодні стало вже звичайним явищем, що у всіх країнах, особливо великих, є свої кібер-армії. Не будемо називати конкретні, але вони є", - сказав він.

За словами Малчо, в подібні армії можуть потрапляти молоді IT-фахівці, яких згодом навчають більш досвідчені хакери. При цьому, він не виключає, що на бік зловмисників можуть переходити, зокрема, колишні співробітники зі сфери кібербезпеки. "З точки зору кібербезпеки, дуже легко зловживати тією силою, яка є в твоїх руках, тому що поведінку кіберзлочинців легко копіювати", - сказав експерт, додавши, що сам він не помічав подібної зміни світогляду серед своїх колег. За його словами, щоб уникнути такого сценарію, в компанії ESET відповідально підходять до підбору співробітників, щоб у всього колективу на першому місці серед пріоритетів стояло бажання допомагати нужденним у кіберзахисті людям. "Для нас дуже важливі моральні якості наших співробітників: як вони себе поводять, що шукають, - і ми проговорюємо це ще на етапі співбесіди. Тому, я думаю, дуже малоймовірно, що наші люди захочуть піти працювати на поганих хлопців. Це може статися, але ми намагаємося знайти людей, які дійсно перебувають на світлій стороні", - підсумував Малчо.

Як повідомляв УНІАН, за даними ESET, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування. Компанія ESET – міжнародний розробник антивірусного програмного забезпечення і рішень в області комп'ютерної безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш ніж в 180 країнах світу.



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