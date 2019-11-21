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 Політика України
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Все про:Газпром (490) ГТС (96) Гончарук_Олексій (290)

 Україну влаштує довгостроковий контракт на транзит російського газу, а не якийсь проміжний варіант на один рік, - Гончарук

Україну влаштує укладення лише довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу, в якому прописано взаємовигідні для всіх сторін умови.

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Гончарук заявив про це, коментуючи пропозицію "Газпрому" про продовження транзитного контракту з Україною на рік.

"Україну влаштує довгостроковий контракт, який, з одного боку, забезпечує повноцінне використання нашої ГТС, а з другого, - енергетичну безпеку України та Європи", - сказав він, додавши, що проміжний контракт на рік Україну не влаштує.

Прем'єр підкреслив, що уряд зацікавлений отримати транзит газу з 2020 року на взаємовигідних умовах. "Ми маємо отримати не якийсь проміжний варіант на один рік, щоб росіяни могли закінчити свою інфраструктуру (обхідні газопроводи. - Ред.) і потім політично тиснути на європейські країни та Україну. Ми хочемо прогнозованих, взаємовигідних, стабільних умов роботи з нашими європейськими партнерами за європейськими правилами", - наголосив прем'єр.

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"Ми маємо намір до кінця року завершити відповідну сертифікацію і пропонувати нашим партнерам контракти на європейських умовах за європейськими правилами", - додав він.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". Україна за участю Єврокомісії намагається домогтися від Росії підписання нового договору з транзитом газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161049
 
   
 Топ коментарі
 
Рашке просто нечего качать в долгосрочной перспективе, потребление трубопроводного газа уже снижается в ЕС вытесняемое СПГ, так что все идет к тому что стороны не договорятся.
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"Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру (обходные газопроводы) и потом политически давили на европейские страны ..," - это и зеленому ежу понятно))))
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а чого ж тебе тільки зараз прорвало? п'ять минулих років мовчав і чмокав в засос і у дьосни?
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Без железных яиц ничего не выйдет . Ничего не выйдет .
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у юли есть газ по два раза дороже и єто победа.
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В 2 раза дороже чем что? 😄 Что бы ты не тупил скажу сразу, цена на газ упала в 2 раза во всем мире.
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чем к примеру у германии в тот же период.
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Цена газа для Европы осенью 2008 года была около 500 долларов, кому ты лечишь.
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тебя лечу. когда у нас было 450 у германии было 220
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Я понял, ты неадекватный. Извини что побеспокоил.
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а теперь адекватный дядя. от европейской цены отнимай цену транспортировки по территории Украины, а к украинской добавь размер "братской скидки" в обмен на госинтересы. Харьковские соглашения. плюс бери или плати. или ты думаешь почему Нафтогаз выиграл в суде у газпрома? именно из-за цены нерыночной. и да больше не беспокой.
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Ну и что ты скинул😄 читаем моё сообщение смотрим 2008 год, добавляем к цене стоимость доставки. Где цифры 220 и 450 о которых ты говорил? 😄
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Как обычно, обосрался а признать не может. Хоть бы извинился)
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Есть подозрение, что умышленно саботируют подписание нового контракта. Чтобы Европа компенсировала недостающий газ (если транзит прекратится) за счет поставок из США. Интересно, сможем ли мы покупать в этом случае "европейский" газ по реверсу. Или также придется брать американский по ценам "Нью-Йорк плюс".
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Рашке просто нечего качать в долгосрочной перспективе, потребление трубопроводного газа уже снижается в ЕС вытесняемое СПГ, так что все идет к тому что стороны не договорятся.
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2014 godu gazprom prodoval 349 dolarov za kub metr,a v 2018 za 246 $ za kub metr eto v Evropu.Mozet v rosiji povysili cenu dlia svojix grazdan eto ja neznaju?
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Da net v rosiji toze snizilas cena s 90 dolarov do 63 dolarov za kub.m.V Ukrainu,Belorus za 162 prodovali 2018 godu,a bylo 262 v 2014 godu
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Напрасно Леха влез в эту газовую тему..... На самокате у него лучше получается.....
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Кацы так пекутся о цене газа для Украины предлагая всяческие скидки, а сами страдают от его нехватки. Все для Украины, все для братТев, мля... Україну влаштує довгостроковий контракт на транзит російського газу, а не якийсь проміжний варіант на один рік, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3911
Україну влаштує довгостроковий контракт на транзит російського газу, а не якийсь проміжний варіант на один рік, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1632

Україну влаштує довгостроковий контракт на транзит російського газу, а не якийсь проміжний варіант на один рік, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6112
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У Рашки, только месторождение на Ямале, при полной загрузке СП-2, будет качать газ 50 лет. А там пока больше и не разведывали. Про СПГ- чушь. СПГ вытеснить магистральный газ не в состоянии. Это как пользоваться водопроводом, или носить воду ведрами. И по секрету, прошлой зимой США 4 танкера ямальского газа купили.
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magistralnyje dorogi jest.Desevle jest zyzeny gaz v dani moment.Evropa mozet priniat do 150 miliardov zyzenogo gaza v god v dani moment,ecio strojit 5 novyx terminalov budet okolo 180 miliardov v god.Amerika gde to 15 miliardov v etom godu prodast v ******,za 3 goda plan u nix 80 miliardov v god Evrope.V etom godu terminali Evropi mozet priniat 150 miliardov kub metrov,poxoze na to i jest.rosija okolo 200 miliardov prodala v proslom godu v etom budet mense
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они нордстрим не успевают запустить. посему идут на подписание а зеля прогнется и заключит на год. чмо.
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покупать у агрессора и оккупанта в период войны?
это бизнес на крови!!!
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