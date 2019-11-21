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 Україна стала 100-ю країною, яка приєдналася до Декларації про безпеку шкіл, - Міносвіти

Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл. Декларація містить низку зобов'язань для запобігання та реагування на нападу і використання навчальних закладів у військових цілях у період збройного конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration) і стала сотою країною, що підтримала положення цього документа. Відповідний лист із підтвердженням участі України підписала Міністр освіти і науки Ганна Новосад, і він вже відправлений офіційними каналами у Міністерство закордонних справ Норвегії", - йдеться в повідомленні.

Декларація містить низку зобов'язань для попередження і реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту. У країнах, що приєднались до Декларації раніше, вже розроблені та успішно впроваджуються підходи до імплементації документа.

"Важливо зауважити, що країни-підписанти Декларації – це як держави, на території яких немає військових конфліктів, так і ті, де має місце збройна агресія", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за чотири роки з часу відкриття Декларації у багатьох країнах-підписантах відбулися зміни щодо політики держави стосовно освіти у час збройного конфлікту, і їхній досвід може бути цінним для України.

Важливим аспектом приєднання до Декларації є відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів з безпеки та охорони здоров'я тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161042
 
 
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