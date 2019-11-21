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Все про:Динамо (138) расизм (17) Шахтар (90) штраф (316)

 Расизм на матчі "Динамо" - "Шахтар": киян покарали грою без уболівальників і штрафом в 500 тис. Тайсон пропустить матч

Київське "Динамо" покаране одним домашнім матчем без глядачів (плюс один матч без глядачів умовно з випробувальним терміном до кінця сезону 2019-2020) і штрафом в розмірі 500 тис. грн за поведінку своїх фанів, яка обурила капітана донецького "Шахтаря" Тайсона під час матчу 14-го туру УПЛ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому згідно з ухваленим Контрольно-дисциплінарним комітетом Української асоціації футболу рішенням, сам Тайсон, вилучений з поля за непристойний жест на адресу глядачів на трибунах, відсторонений на одну гру і ще на дві умовно.

Нагадаємо, під час футбольного матчу між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" з трибун лунали расистські вигуки на адресу гравців "гірників". Матч зупинили на деякий час. Капітан "Шахтаря" бразилець Тайсон показав фанатам киян середній палець, за що отримав червону картку.

ФК "Шахтар" після матчу засудив і закликав зупинити прояви расизму і нетерпимості на стадіонах.

Київське "Динамо" своєю чергою заявило, що виступає проти проявів расизму і нетерпимості на стадіонах, і закликає не поспішати з обвинуваченнями на адресу своїх уболівальників за те, що сталося під час матчу 10 листопада проти "Шахтаря" до проведення розслідування.

Також читайте: Через расистські вигуки проти 20 уболівальників "Динамо" відкрили кримінальну справу, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161041
 
 
 Топ коментарі
 
Ці чорнобривці ( по всьому світі) охрініли. Не так сказав, глянкв чи послав, а не дай Бог вдарив - усьо - расизм і далі " полилось гівно по трубам"...
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- Папа, а, что это за негры играют за футбольную команду "Шахтёр"?
- Это не негры, сынок, это шахтёры Донбасса. Просто они вышли из забоя, после смены, не приняли душ и сразу на поле.
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Это уже давно не футбол . Бизнес , ничего личного .
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Это уже давно не футбол . Бизнес , ничего личного .
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Давно не цікавлюся футболом, але збірна зіграла чудово. Після відбіркових побачив таку картину: хлопчаки (років по 10) самотужки поставили сякі-такі ворота, намалювали "розмітку" та грали допізна. Щовечора проходжу повз них: не за комп'ютерами, а бігають за м'ячем
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я розумію, якби вони кацапів дражнили...
а цих чорнобривців навіщо ?
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Ці чорнобривці ( по всьому світі) охрініли. Не так сказав, глянкв чи послав, а не дай Бог вдарив - усьо - расизм і далі " полилось гівно по трубам"...
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вот же было в первой ссылке написано
имитировали обезьяньи крики, когда мяч оказывался у кого-то из темнокожих игроков команды. Запись об этом была сделана в рапорте делегатом УЕФА.
каких таких кацапов они могли дразнить?
Кацапов - страшно. А нигера можно. Толерантность ))
Источник: https://censor.net.ua/p3158867
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Кацапов они тоже не боятся, когда надевают колготки на головы.
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І без вас знаю.
Кацапів ніхто не соромиться подражнити. Якби вони там були, їх би і живими не випустили.
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Чорнобривці то квіти, а не тварини. Вони за м'ячем не бігають.
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Чорнобривців насіяла мати
У своїм світанковім краю
Та й навчила веснянки співати
Про квітучу надію свою.

Приспів:
Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.
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- Папа, а, что это за негры играют за футбольную команду "Шахтёр"?
- Это не негры, сынок, это шахтёры Донбасса. Просто они вышли из забоя, после смены, не приняли душ и сразу на поле.
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Є положення при прямій червоній карточці--мінімум два пропуски. Ідіти ,за гроші ахметова --чево ізволіте.
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Такого правила нет уже лет как 10 !!!!
Проснитесь и найдите другую тему для провокаций
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Одну игру пропускают. Вы когда последний раз футбол смотрели?
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Противостояния будут. Во избежания доминирования. Пока мир не объединится.
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То були вигуки "в підтримку п"ятнистих сов" ,не знаю чому Тайсон почав рюмсати? Може він п"ятниста сова?...
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Виходить,що УАФ не підтримує захист північних плямистих сов,і це не може не обурювати
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б*же. .... обезьяны на трибунах освистали обезьян(всю команду) в бутсах.....
но бабло крутится, а решения мутятся. я х.з. каким нужно быть ливерпульцем чтобы толкаться в толпе таких же дураков из-за беганины чудаков, которые за каждый пинок по мячу имеют как дядь Вася за год махания метлой во дворе
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Странно. Более всех, на расизм, имею право я! Бо я в течение 6 месяцев в году- не вижу ни единой белой женщины! Вокруг меня- миллионы негров. Но! Они не вызывают у меня никакой антипатии. Наверное, мне повезло. Я общаюсь исключительно с дружелюбными и всегда улыбающимися неграми. Они- всегда готовы помочь, если шо. Я- плачу им тем же, если шо. А такое "если шо"- возникает раз в три дня, как минимум.
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То пару тройку негритянок того😎 почухав😆
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Постоянно наказывают клубы, но почему-то никогда не наказывают этих обезьян на трибунах, которые так делают. А ведь это могут быть просто провокаторы.
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не наказывают обезьян на поле - не наказывают обезьян на трибунах, все честно.
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Мы, с корешем, как-то поехали в Киев на матч ЛЧ, с "Арсеналом" лондонским. У кореша билет оказался в сектор с "Утрасами". Несмотря на то, что мы выиграли 2:0, они устроили какую-то хрень, на трибунах, после чего были атакованы "Беркутом" (кажись 2003-й год). Мой кореш, который ни сном, ни духом, выхватил 2 удара тяжелой дубиной. Слава Богу- без переломов, водкой я его отпоил, после матча. Я к чему- наказать их, тварей- очень трудно, без того, что кто-то ещё не пострадает.
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То ви ще зашкварів Динамо-Спартак не бачили? Расизм на матчі "Динамо" - "Шахтар": киян покарали грою без уболівальників і штрафом в 500 тис. Тайсон пропустить матч - Цензор.НЕТ 6308
-В Москве живёт три крокодила -Дасаев, Бесков и Гаврилов!
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На такое(!) я никогда не ездил! Бо мне прекрасно было известно- что именно там бывало.
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Кстати динамовские ультрас утонченно троллило кацапских гостей, от чего у них дымилось и возгорало!
Расизм на матчі "Динамо" - "Шахтар": киян покарали грою без уболівальників і штрафом в 500 тис. Тайсон пропустить матч - Цензор.НЕТ 2751
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Это я помню! 3:2 тогда случилось. Леоненко тога- молодца! Вкатил парочку...
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Не может быть! А может быть и может... Мне показалось это КЕЧ 1994, по моему- октябрь месяц. 3:2, проигрывая 0:2.
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и вкатил парочку не Леоненко, а Милевский. Лига Чемпионов, отбор со Спартачком. Два раза по 4-1, приятно вспомнить)
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То есть- мы о разных годах. Эти 4:1 я помню, и исполнение Мили помню. Вот год- не помню. "Ладно, наверное "смешались в кучу кони, люди..."(с). Я- о 1994-м вел речь, когда именно Леоненко.
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єто вы о разных годах) а я именно о том годе, когда вывесили этот плакат)
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А если кричат судью на мыло?... Т.е. бледнозадых можно а черножопых нельзя?
что за херня?
Больное общество - надвигающаяся атомная война излечит.
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Сам більші расисти чорношкірі, зайдіть за кордоном в їх квартал, і вийдіть живі, хоч без гаманця та коштовностей, то вам дуже пощастило.
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Я вот все думал,ну что эта за фигня?Ну реально,такого говнища просто куча.Мысли были и про прровакацию в угоду кремлю.Но ответ оказался очень простым:сам тайсан после "расовой дискриминации" хочет уехать из Украины(из открытых источников).А до этого Шахтер отказался отпускать его в Милан.Вот и вся правда.А так плакал,так плакал!Такой несчасный!
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Господи, воспитывайте своих футболистов, а не покупайте, этих, как их ….., чернобривцив.

Меня давно страх берет - смотрю чемпионат Украины, а такое впечатление, что я в Африке, под бананом смотрю местный чемпионат.
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дак а что конкретно расистского было? Я скоко видео не смотрел-слушал, вообще ничего не услышал ( в смысле похожего на выкрики или ухание)....
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Новости футбола за 21 ноября:

УЕФА инициирует дисциплинарное расследование в отношении расистских выкриков румынскими болельщиками во время Евро-квалификации против Швеции. В конце матча в Бухаресте были оскорбления темнокожего нападающего Александра Исака, который пожаловался рефери Даниэле Орсато, и встреча была остановлена на несколько минут. Диктор по стадиону попросил фанатов вести себя воспитанно, но после того, как судья возобновил игру, каждое прикосновение мяча Исаака сопровождалось свистом.
Ранее из-за подобных расистских выкриков во время матча квалификации между сборными Болгарии и Англии на стадионе "Васил Левски" в Софии болгарская команда была наказана УЕФА одним матчем при пустых трибунах, несмотря на то, что после этого инцидента председатель футбольного союза Болгарии подал в отставку, а софийская полиция открыла уголовное производство против десяти болельщиков болгарской команды.
Все матчи предстоящего тура чемпионата Нидерландов будут приостановлены на одну минуту. Таким образом, профессиональные клубы и Федерация футбола Нидерландов хотят обратить внимание общественности на проблему расизма. Встречи будут остановлены сразу после стартового свистка, но игроки каждой команды останутся на поле. Одновременно на экранах стадионов будет показываться сообщение: "Расизм? Тогда мы не играем в футбол". Эта акция станет реакцией на инцидент, произошедший 17 ноября в матче второго голландского дивизиона между "Ден Бошем" и "Эксельсиором", в котором болельщики хозяев провоцировали расистскими выкриками темнокожего игрока соперников Ахмада Морейру, в результате чего футболист ушел с поля, а судья остановил матч.
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...а если надуть бананов для катания на воде и на требунах выставить!!!
Рассссссстреляют и играков и Суркисов и болел???
З!А!Д!О!Л!Б!А!Л!И!!!
*если кричат "судью на мыло!!!"-почему клубы не штрафуют???
Белый человек уже ничто???
...
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Расизм закінчеться разом з ахметовим.
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