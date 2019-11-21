 Расизм на матчі "Динамо" - "Шахтар": киян покарали грою без уболівальників і штрафом в 500 тис. Тайсон пропустить матч

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
При цьому згідно з ухваленим Контрольно-дисциплінарним комітетом Української асоціації футболу рішенням, сам Тайсон, вилучений з поля за непристойний жест на адресу глядачів на трибунах, відсторонений на одну гру і ще на дві умовно.
Нагадаємо, під час футбольного матчу між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" з трибун лунали расистські вигуки на адресу гравців "гірників". Матч зупинили на деякий час. Капітан "Шахтаря" бразилець Тайсон показав фанатам киян середній палець, за що отримав червону картку.
ФК "Шахтар" після матчу засудив і закликав зупинити прояви расизму і нетерпимості на стадіонах.
Київське "Динамо" своєю чергою заявило, що виступає проти проявів расизму і нетерпимості на стадіонах, і закликає не поспішати з обвинуваченнями на адресу своїх уболівальників за те, що сталося під час матчу 10 листопада проти "Шахтаря" до проведення розслідування.
а цих чорнобривців навіщо ?
имитировали обезьяньи крики, когда мяч оказывался у кого-то из темнокожих игроков команды. Запись об этом была сделана в рапорте делегатом УЕФА.
каких таких кацапов они могли дразнить?
Кацапов - страшно. А нигера можно. Толерантность ))
Источник: https://censor.net.ua/p3158867
Кацапів ніхто не соромиться подражнити. Якби вони там були, їх би і живими не випустили.
У своїм світанковім краю
Та й навчила веснянки співати
Про квітучу надію свою.
Приспів:
Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.
- Это не негры, сынок, это шахтёры Донбасса. Просто они вышли из забоя, после смены, не приняли душ и сразу на поле.
Проснитесь и найдите другую тему для провокаций
но бабло крутится, а решения мутятся. я х.з. каким нужно быть ливерпульцем чтобы толкаться в толпе таких же дураков из-за беганины чудаков, которые за каждый пинок по мячу имеют как дядь Вася за год махания метлой во дворе
-В Москве живёт три крокодила -Дасаев, Бесков и Гаврилов!
что за херня?
Больное общество - надвигающаяся атомная война излечит.
Меня давно страх берет - смотрю чемпионат Украины, а такое впечатление, что я в Африке, под бананом смотрю местный чемпионат.
УЕФА инициирует дисциплинарное расследование в отношении расистских выкриков румынскими болельщиками во время Евро-квалификации против Швеции. В конце матча в Бухаресте были оскорбления темнокожего нападающего Александра Исака, который пожаловался рефери Даниэле Орсато, и встреча была остановлена на несколько минут. Диктор по стадиону попросил фанатов вести себя воспитанно, но после того, как судья возобновил игру, каждое прикосновение мяча Исаака сопровождалось свистом.
Ранее из-за подобных расистских выкриков во время матча квалификации между сборными Болгарии и Англии на стадионе "Васил Левски" в Софии болгарская команда была наказана УЕФА одним матчем при пустых трибунах, несмотря на то, что после этого инцидента председатель футбольного союза Болгарии подал в отставку, а софийская полиция открыла уголовное производство против десяти болельщиков болгарской команды.
Все матчи предстоящего тура чемпионата Нидерландов будут приостановлены на одну минуту. Таким образом, профессиональные клубы и Федерация футбола Нидерландов хотят обратить внимание общественности на проблему расизма. Встречи будут остановлены сразу после стартового свистка, но игроки каждой команды останутся на поле. Одновременно на экранах стадионов будет показываться сообщение: "Расизм? Тогда мы не играем в футбол". Эта акция станет реакцией на инцидент, произошедший 17 ноября в матче второго голландского дивизиона между "Ден Бошем" и "Эксельсиором", в котором болельщики хозяев провоцировали расистскими выкриками темнокожего игрока соперников Ахмада Морейру, в результате чего футболист ушел с поля, а судья остановил матч.
Рассссссстреляют и играков и Суркисов и болел???
З!А!Д!О!Л!Б!А!Л!И!!!
*если кричат "судью на мыло!!!"-почему клубы не штрафуют???
Белый человек уже ничто???
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