 Чоловік ґвалтував 14-річну падчерку-сироту на Харківщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
Правоохоронці встановили, що рідні батьки 14-річної дівчини померли. Вихованням дитини опікувався вітчим. Увечері 20 листопада чоловік примусив неповнолітню до статевого контакту. Вжитими заходами поліцейські затримали 49-річного зловмисника в місті Люботині.
Побачивши співробітників поліції, він намагався вчинити самогубство, вдаривши себе ножем у живіт. Чоловіка доставлено до лікарні.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує від 7 до 12 років тюремного ув’язнення.
Наразі встановлюються всі обставини події, слідство триває.
Прутень на колоду, сокирою - тюк! Дешево і надьожно.
Тут головне кату, собі по пальцям не попасти.
педофілів.
Є величезна психічна різниця між гвалтівником неповнолітньою дівчини, яка вже сформована, як жінка, і педофілом, який бажає гвалтувати дівчаток.
люблю свой жену,
и патчерицу тоооооже...
Є звірі під людською личиною, які відкриваються у момент істини.
Может и зэк, но могли и подставить из-за наследства.
Скользкие дела такие - нам тут журники написали, но х.з., может "жертва" была такой что там не только это написала в заявлении.
Вспомним совок - если за Чикатило расстреляли мужика, то есть тупо подставили "улики"..... ну не знаю. Некоторые кричат "на кол" и т.д., правда любой мужик может такой новости удостоиться - хата в пользу "родных", а жёппа - в пользу ментов и зэков.
Нельзя просто так верить новоси, в которой без суда - а+б=сидели на трубэ.
"окна" же была программа - там тупо животные тупые, вот и тут возможно шо так же.
конечно я не оправдываю, если виновен, но шансы что подстава - ого-го