EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  6182  48
Все про:зґвалтування (100) підлітки (114) Нацполіція (8537) Харківщина (818)

 Чоловік ґвалтував 14-річну падчерку-сироту на Харківщині, - Нацполіція

На Харківщині 49-річний чоловік ґвалтував 14-річну падчерку, коли його спіймали, то він намагався накласти на себе руки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що рідні батьки 14-річної дівчини померли. Вихованням дитини опікувався вітчим. Увечері 20 листопада чоловік примусив неповнолітню до статевого контакту. Вжитими заходами поліцейські затримали 49-річного зловмисника в місті Люботині.

Побачивши співробітників поліції, він намагався вчинити самогубство, вдаривши себе ножем у живіт. Чоловіка доставлено до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує від 7 до 12 років тюремного ув’язнення.

Наразі встановлюються всі обставини події, слідство триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За групове зґвалтування 22-річної жінки на Волині затримано трьох чоловіків, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161034
 
 
 Топ коментарі
 
Может баллотироваться на местных выборах от Слуги народа. Достойный член.
 показати весь коментар
 
так его в депутаты надо, а не на зону, 73% одобряют
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Редакторы, почему в каждом сообщении об изнасиловании всегда одно и то же фото? Ужас какой-то - эту несчастную постоянно насилуют?
 показати весь коментар
 
 
Они таким образом идиотов выявляют. Вот например ты попался Чоловік ґвалтував 14-річну падчерку-сироту на Харківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9842
 показати весь коментар
 
сьогодні день гвалтівник? чи малинки захотілось? тьфу!
 показати весь коментар
 
 
так его в депутаты надо, а не на зону, 73% одобряют
 показати весь коментар
 
 
Может баллотироваться на местных выборах от Слуги народа. Достойный член.
 показати весь коментар
 
 
Це ще невідомо - фото члена в новині не вивалили. Може, цюцюренко там такий собі...
 показати весь коментар
 
Цензор, це достойні тебе новини ??? Вже друга ...
 показати весь коментар
 
 
це щоби пецеботи змогли висратися, в них нема іншого ресурсу!
 показати весь коментар
 
 
Та вони від гімна балдєють. Для них воно як наркотік.
 показати весь коментар
 
 
Зеля таких жалеет, не подписал закон о хим. кастрации.
 показати весь коментар
 
 
так а шо хімкастрація - панацея ? поки приймаєш ліки - прутень відпочинає, а хто контролювати буде, перевіряти, чи працює? отож... такий собі закон - а ось щодо публічного розголосу - то оце потрібно, щоб жоден суддя-хабарник не виправдав!
 показати весь коментар
 
А в Арабських країнах для таких, застосовують сокирокастрацію.
Прутень на колоду, сокирою - тюк! Дешево і надьожно.
Тут головне кату, собі по пальцям не попасти.
 показати весь коментар
 
 
Там ЗНАЧНО ГІРШЕ, він не підписав закон про хім. кастрацію, для насильників ДІТЕЙ тобто -
педофілів.
Є величезна психічна різниця між гвалтівником неповнолітньою дівчини, яка вже сформована, як жінка, і педофілом, який бажає гвалтувати дівчаток.
 показати весь коментар
 
якась епідемія - масове зазіхання на малолітніх дівчаток
 показати весь коментар
 
Зеко-Мандат СН цьому новому депутатові!
 показати весь коментар
 
Ну,это в общем то предсказуемо. Как не крути,а природа берет свое. Что мы и видим. Сиротку жаль. Но кто ее кормить бесплатно будет. Понапридумывали красивой этики коммунистов...- А она нихера не работает. Я не оправдываю того козла.Потому как неволить , глупо. Ситуация в таких случаях должна решаться самовыбором - уйти в приют или терпеть. Иначе не получится. Жизнь жестока к тому,за кем никого нет.
 показати весь коментар
 
Почитаешь новости, складывается впечатление, что это не страна, а заповедник больных животных.....
 показати весь коментар
 
 
Спокiiiiiiйно чвирло !На зоні скуштуєш петушатіни а потім вздернешься
 показати весь коментар
 
Я так понимаю, появление уже второй новости от полиции на эту тему призвано показать, что, мол, депутат от слуг народа, изнасиловавший несовершеннолетнюю, ничего "необычного" не сделал?
 показати весь коментар
 
 
...яааа люблю свою страну,
люблю свой жену,
и патчерицу тоооооже...
 показати весь коментар
 
 
Тю дурний. Йому ж в ;Слуга народа; пряма дорога!
 показати весь коментар
 
 
моей дочери было 9 лет когда её домогался мой троюродный брат...дружили семьями...выяснилось всё месяц назад.теперь этот ***** пойдёт под суд,а я приложу все силы чтоб тварь сдохла.ниому нельзя доверять.
 показати весь коментар
 
 
Я был не прав, но ты меня простил, Оставив боль, обиды за дверями. Скажи мне брат -ты где ж так долго был, А впрочем что там - ты сегодня с нами. )) - Приятель он просто больной.Отнесись к нему как к пациенту. Хорошо ,что ничего не случилось.
 показати весь коментар
 
у меня ребёнка на неделю в интернат забрали..ей 16 лет теперь,она ВСЕ ЭТИ ГОДЫ скрывала ...она калека теперь.
 показати весь коментар
 
Сожалею. Но такие вещи нельзя никому доверять. И зорко следить. Человек по сути зверь. Иногда добрый,иногда злой.
 показати весь коментар
 
Ніяких «або».
Є звірі під людською личиною, які відкриваються у момент істини.
 показати весь коментар
 
Зачем вы штамп такой ужасный на своем ребенке ставите? С чего она вдруг калека? Да, моральная травма, но все можно проработать с психологом и никакой калеки. Держитесь.
 показати весь коментар
 
Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу. Источник: https://censor.net.ua/n3161034\\\\\\\\\

Может и зэк, но могли и подставить из-за наследства.
Скользкие дела такие - нам тут журники написали, но х.з., может "жертва" была такой что там не только это написала в заявлении.
Вспомним совок - если за Чикатило расстреляли мужика, то есть тупо подставили "улики"..... ну не знаю. Некоторые кричат "на кол" и т.д., правда любой мужик может такой новости удостоиться - хата в пользу "родных", а жёппа - в пользу ментов и зэков.
Нельзя просто так верить новоси, в которой без суда - а+б=сидели на трубэ.
 показати весь коментар
 
его ж тебе тварь не хватало??? вокруг тысячи баб годами не траханы
 показати весь коментар
 
 
Та нормальный мужик, главное, что не гей. Ведь именно их духовный православный украинский народ считает главной угрозой семейным ценностям. А не таких педофилов, матерей, выбрасывающих младенцев на помойку, алкашей, издевающихся над семьей и прочих персонажей, про которых каждый день читаешь в новостях.
 показати весь коментар
 
 
там чет закон вроде приняли - вот и (возможно) мужик уже и потерял хату и стал "петухом"(если ментам "занесли").
"окна" же была программа - там тупо животные тупые, вот и тут возможно шо так же.
конечно я не оправдываю, если виновен, но шансы что подстава - ого-го
 показати весь коментар
 
Вот готовый депутат от фракции "Слуга народа".
 показати весь коментар
 
 
ну на зоні воно буде гарною дівчинкою...
 показати весь коментар
 
Ну Лолите сколько там вообще 12-ть было... Хотя в камере это оправдание будет звучать так себе...
 показати весь коментар
 
 
Наверное это потомок дидов которые совершили самое массовое изнасилование в истории человечества в 1945 году. Никто не забыт ничто не забыто
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору