 "Слуга народу" в положенні про фракцію пропише можливість призупинення членства в ній, - Арахамія

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповідаючи на запитання, яким чином можливе "призупинення" членства у фракції Романа Іванісова, адже Регламент Верховної Ради такого не передбачає.
"Регламентом дійсно не передбачено, але у нас є ще не затверджене положення фракції, яке ми тільки наступного тижня хотіли затверджувати. І ми туди додали цей прецедент, тому що це перший такий прецедент, сподіваюся, останній. Але, щоб ми могли мати такий порядок. Який це матиме вигляд: це, фактично, буде виключення, а потім включення за заявою", - розповів Арахамія.
Він додав, що відповідне питання було порушене під час виключення з фракції Анни Скороход і Антона Полякова.
"Ми дали нашим юристам завдання, щоб вони розробили проєкт положення про фракцію. Ми його проголосуємо на наступній фракції і виключимо Іванісова", - сказав голова фракції.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
Факиры, ****!
а хто батько? коломойський?
И спросила кроха
Две полоски хорошо?
Бене стало плохо.
Я вам скажу без зайвих рефлексій
та додаткових підстав
Партія. має. бути. сексі,
щоб у народу встав.
Треба всерйоз розбиратись в реформах
щоби збудити юрбу,
"х@й їм у жопу!" для партії норма
а от анал-табу.
Вчіть камасутру замість статуту
змінюйте статки чи стать,
лиш проститутці чи проституту
краще в чат не писать.
Захист надійний від провокацій
це вже доведений факт,
фрикції тільки всередині фракції
фрик, фрак, фак!
голос хрипкий, груди побриті
кнопка під пальцем тремтить,
від аксакалів до неофітів
шириться партії хіть.
тож прощавайте незбуджені будні
сором'язливість і страх,
чуєте партія йде у майбутнье
ТРАХ! ТРАХ! ТРАХ!
"Во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть, в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции". Но затем он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет"
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342376-nasiloval_dvahdy_hurnalist_raskryl_novye_detali_o_pedofile_iz_slugi_naroda_ivanisove
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