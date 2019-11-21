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 Політика України
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Все про:виключення з фракції (4) Арахамія (143) Слуга народу (500) Іванісов (5)

 "Слуга народу" в положенні про фракцію пропише можливість призупинення членства в ній, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" пропише у своєму положенні про фракцію можливість призупинення членства в ній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповідаючи на запитання, яким чином можливе "призупинення" членства у фракції Романа Іванісова, адже Регламент Верховної Ради такого не передбачає.

"Регламентом дійсно не передбачено, але у нас є ще не затверджене положення фракції, яке ми тільки наступного тижня хотіли затверджувати. І ми туди додали цей прецедент, тому що це перший такий прецедент, сподіваюся, останній. Але, щоб ми могли мати такий порядок. Який це матиме вигляд: це, фактично, буде виключення, а потім включення за заявою", - розповів Арахамія.

Він додав, що відповідне питання було порушене під час виключення з фракції Анни Скороход і Антона Полякова.

"Ми дали нашим юристам завдання, щоб вони розробили проєкт положення про фракцію. Ми його проголосуємо на наступній фракції і виключимо Іванісова", - сказав голова фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо він це спростує, ми його заберемо назад, - Арахамія про членство Іванісова в "Слузі народу"

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161031
 
 
 Топ коментарі
 
"Слуга народа" в положении .... дальше можно не читать, и так всё ясно...
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"Слуга народа" в положении "Слуга народа" в положении о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7290 -о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия

а хто батько? коломойський? "Слуга народа" в положении о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7290
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К Бене Дэвид подошёл
И спросила кроха
Две полоски хорошо?
Бене стало плохо. "Слуга народа" в положении о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5514
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"Слуга народа" в положении .... дальше можно не читать, и так всё ясно...
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кокой месяц и от кого "Слуга народа" в положении о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8206 Положение то у серванта "Слуга народа" в положении о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3651
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В заявлении нужно писать: "Я___________(ФИО)___________больше не хочу быть членом" Подпись. "Слуга народа" в положении о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3167
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Месяц работали интересно. Потом пошло куралесево.
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Партия должна возбуждать и быть секси. (с)
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настоящий хозяин своего слова: дал слово, взял слово.
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члено-депутати про призупинення "члєнства"
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Короче...Это когда слуга шкварится,то окажется, что он (прикиньте, совпало?!) как раз вчера приостановил своё членство во фракции.

Факиры, ****!
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"Слуга народа" в положении "Слуга народа" в положении о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7290 -о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия

а хто батько? коломойський? "Слуга народа" в положении о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7290
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там ще є два статевих гіганти - іванісов і яременко потрібна буде експертиза труби
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К Бене Дэвид подошёл
И спросила кроха
Две полоски хорошо?
Бене стало плохо. "Слуга народа" в положении о фракции пропишет возможность приостановления членства в ней, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5514
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вдіваючи маленькому арахамії колготки бабуся сказала -запомни , дві полоски це жопа
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це не мої вірщі:
Я вам скажу без зайвих рефлексій
та додаткових підстав
Партія. має. бути. сексі,
щоб у народу встав.

Треба всерйоз розбиратись в реформах
щоби збудити юрбу,
"х@й їм у жопу!" для партії норма
а от анал-табу.

Вчіть камасутру замість статуту
змінюйте статки чи стать,
лиш проститутці чи проституту
краще в чат не писать.

Захист надійний від провокацій
це вже доведений факт,
фрикції тільки всередині фракції
фрик, фрак, фак!

голос хрипкий, груди побриті
кнопка під пальцем тремтить,
від аксакалів до неофітів
шириться партії хіть.

тож прощавайте незбуджені будні
сором'язливість і страх,
чуєте партія йде у майбутнье
ТРАХ! ТРАХ! ТРАХ!

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Шо вы братцы не вводите, как вы братцы не садитесь...но здравствуй жопа Новый нод!
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А самоликвидироваться "партии" не пора?
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...Замешенный в педофильском скандале нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов дважды пытался совершить изнасилование, и довел дело до конца лишь со второго раза.
"Во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть, в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции". Но затем он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет"
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342376-nasiloval_dvahdy_hurnalist_raskryl_novye_detali_o_pedofile_iz_slugi_naroda_ivanisove
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Ну припинить членство...І піде у фракцію,де дають по десять,а не по п"ять в конверті...
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